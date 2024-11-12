Tuyển Product Management Công ty Cổ phần viễn thông FPT Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Lô L29B - 31B - 33B, Đường Tân Thuận, KCX Tân Thuận, Quận 7, Tp.HCM, Quận 7

Mô Tả Công Việc Product Management Với Mức Lương Thỏa thuận

Tham gia các dự án phần mềm, tiếp nhận, phân tích và chủ động tư vấn các yêu cầu về nghiệp vụ lĩnh vực liên quan Quy trình quản lý dự án.

Lập và chuẩn bị các tài liệu, hồ sơ cho yêu cầu phát triển và chuyển cho bộ phận lập trình thực hiện.

Tìm hiểu, nắm bắt các quy trình, quy định nghiệp vụ phải tuân thủ.

Kiểm soát việc đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ của các bộ phận khác khi phát triển ứng dụng, đào tạo cho các thành viên dự án và những bên liên quan đều hiểu nghiệp vụ.

Tham gia phối hợp với tester kiểm tra kết quả phát triển, đảm bảo phù hợp với nội dung yêu cầu đã thống nhất.

Soạn thảo và ban hành tài liệu hướng dẫn sử dụng sản phẩm công nghệ cho người dùng cuối.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Khoa học dữ liệu, Toán ứng dụng, Công nghệ thông tin, Toán tin, Điện tử viễn thông hoặc các chuyên ngành kỹ thuật có liên quan.

Có kỹ năng phân tích, trình bày thông tin rõ ràng dưới dạng bản báo cáo, thuyết trình, kỹ năng trình bày tốt.

Có kiến thức mạng căn bản, CCNA là lợi thế

Sử dụng các phần mềm đọc API

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Quản lý trực tiếp

Có kỹ năng và kinh nghiệm về SQL, Python và Power BI hoặc các công cụ trực quan dữ liệu khác.

Có kiến trúc trong lĩnh vực mạng viễn thông là một lợi thế.

Tại Công ty Cổ phần viễn thông FPT Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Gói thu nhập cạnh tranh, Lương Tháng 13.

Đầy đủ các chế độ theo luật lao động hiện hành.

Chính sách phúc lợi theo quy định của Công ty đa dạng: Chăm sóc sức khỏe định kì hàng năm; Gói bảo hiểm sức khỏe chuyên biệt (FPT Care – Khám chữa bệnh miễn phí tại tất cả các bệnh viện); Các hoạt động tri ân, chăm lo đời sống tinh thần CBNV và Thân nhân ...

Môi trường làm việc thân thiện, cởi mở.

Cơ sở vật chất và công cụ làm việc hiện đại, tiện nghi.

Nhiều cơ hội phát triển và thăng tiến.

Văn hóa Doanh nghiệp đặc sắc, sinh động bậc nhất với nhiều các hoạt động hấp dẫn: tân binh, teambuilding, thi trạng, hội làng, hội diễn Sao Chổi, sinh nhật FPT, ngày 08/03, ngày 11/11...

Hưởng các gói ưu đãi cước khi sử dụng dịch vụ của FPT Telecom.

Ghi chú: FPT Telecom không thu bất kỳ chi phí nào của Ứng viên, Sinh viên trong quá trình tuyển dụng, thực tập.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần viễn thông FPT Pro Company

