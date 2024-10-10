Tuyển Business Analyst CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN CÔNG NGHỆ NGS làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 35 Triệu

Tuyển Business Analyst CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN CÔNG NGHỆ NGS làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 35 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN CÔNG NGHỆ NGS
Ngày đăng tuyển: 10/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 07/11/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN CÔNG NGHỆ NGS

Business Analyst

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Business Analyst Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN CÔNG NGHỆ NGS

Mức lương
Đến 35 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 4, 6th Element Nguyễn Văn Huyên, Tây Hồ, Hà Nội, Tây Hồ

Mô Tả Công Việc Business Analyst Với Mức Lương Đến 35 Triệu

Tham gia vào việc phát triển các dự án trên nền tảng Salesforce bằng cách nắm bắt và phân tích yêu cầu kinh doanh từ khách hàng. Đóng góp vào việc xây dựng các tài liệu quan trọng như Báo cáo yêu cầu kinh doanh (BRD), Tài liệu mô tả chi tiết chức năng (FSD), Tài liệu yêu cầu hệ thống (SRS) và các tài liệu liên quan khác. Tư vấn và hỗ trợ các bộ phận khác nhau trong doanh nghiệp dựa trên phân tích và nghiên cứu của mình, đồng thời đảm bảo rằng các yêu cầu của khách hàng được hiểu rõ và thực hiện đúng. Thực hiện việc xây dựng User Stories, vẽ và mô hình hóa quy trình nghiệp vụ để đảm bảo sự minh bạch và hiệu quả của các giải pháp. Tham gia vào việc cấu hình và tối ưu hóa các tính năng trên Salesforce, bao gồm quản lý người dùng, cấu hình đối tượng tùy chỉnh, quy tắc chia sẻ, và nhiều hơn nữa. Hỗ trợ trong việc mô hình hóa và xây dựng cơ sở dữ liệu, cũng như quản trị hệ thống Salesforce. Tổ chức và viết tài liệu hướng dẫn, cũng như hỗ trợ người dùng trong việc sử dụng sản phẩm và giải quyết các vấn đề kỹ thuật khi cần thiết.
Với Mức Lương Đến 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có tối thiểu 3 năm kinh nghiệm BA Ưu tiên có kinh nghiệm mảng Salesforce Giao tiếp tốt, nắm bắt vấn đề nhanh, khả năng tự học hỏi tốt Có khả năng thu thập, tổng hợp, phân tích thông tin Có khả năng viết tài liệu, đào tạo và thuyết trình Cẩn thận, trách nhiệm trong công việc Tiếng anh tốt
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN CÔNG NGHỆ NGS Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cạnh tranh theo năng lực (lên đến 35tr) Lương tháng thứ 13, thưởng lễ tết, thưởng hiệu quả kinh doanh theo quy định và theo kết quả kinh doanh của Công ty (Gói thu nhập năm 14-16 tháng/năm) Được tham gia đào tạo nghiệp vụ trong và ngoài nước theo yêu cầu công việc. Tham gia các khóa đào tạo kỹ năng mềm phục vụ cho công việc và định hướng Carrer Path rõ ràng Review 2 lần/năm OT theo quy định của pháp luật Chế độ bảo hiểm xã hội đầy đủ theo quy định của Luật. Gói bảo hiểm PTI chăm sóc sức khỏe toàn diện cho CBNV Khám sức khỏe định kỳ hàng năm Tham gia các chương trình Teambuilding, Du lịch hàng năm Tham gia các chương trình Sinh nhật, Noel, Year End Party... Nhiều chế độ đãi ngộ khác,...
Lương cạnh tranh theo năng lực (lên đến 35tr)
Lương tháng thứ 13, thưởng lễ tết, thưởng hiệu quả kinh doanh theo quy định và theo kết quả kinh doanh của Công ty (Gói thu nhập năm 14-16 tháng/năm)
Được tham gia đào tạo nghiệp vụ trong và ngoài nước theo yêu cầu công việc.
Tham gia các khóa đào tạo kỹ năng mềm phục vụ cho công việc và định hướng Carrer Path rõ ràng
Review 2 lần/năm
OT theo quy định của pháp luật
Chế độ bảo hiểm xã hội đầy đủ theo quy định của Luật.
Gói bảo hiểm PTI chăm sóc sức khỏe toàn diện cho CBNV
Khám sức khỏe định kỳ hàng năm
Tham gia các chương trình Teambuilding, Du lịch hàng năm
Tham gia các chương trình Sinh nhật, Noel, Year End Party...
Nhiều chế độ đãi ngộ khác,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN CÔNG NGHỆ NGS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN CÔNG NGHỆ NGS

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN CÔNG NGHỆ NGS

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 4, tòa nhà 6th Element, đường Nguyễn Văn Huyên, quận Tây Hồ, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

