Tuyển Business Analyst CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN CÔNG NGHỆ NGS làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 35 Triệu

Mức lương Đến 35 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 4, 6th Element Nguyễn Văn Huyên, Tây Hồ, Hà Nội, Tây Hồ

Mô Tả Công Việc Business Analyst Với Mức Lương Đến 35 Triệu

Tham gia vào việc phát triển các dự án trên nền tảng Salesforce bằng cách nắm bắt và phân tích yêu cầu kinh doanh từ khách hàng. Đóng góp vào việc xây dựng các tài liệu quan trọng như Báo cáo yêu cầu kinh doanh (BRD), Tài liệu mô tả chi tiết chức năng (FSD), Tài liệu yêu cầu hệ thống (SRS) và các tài liệu liên quan khác. Tư vấn và hỗ trợ các bộ phận khác nhau trong doanh nghiệp dựa trên phân tích và nghiên cứu của mình, đồng thời đảm bảo rằng các yêu cầu của khách hàng được hiểu rõ và thực hiện đúng. Thực hiện việc xây dựng User Stories, vẽ và mô hình hóa quy trình nghiệp vụ để đảm bảo sự minh bạch và hiệu quả của các giải pháp. Tham gia vào việc cấu hình và tối ưu hóa các tính năng trên Salesforce, bao gồm quản lý người dùng, cấu hình đối tượng tùy chỉnh, quy tắc chia sẻ, và nhiều hơn nữa. Hỗ trợ trong việc mô hình hóa và xây dựng cơ sở dữ liệu, cũng như quản trị hệ thống Salesforce. Tổ chức và viết tài liệu hướng dẫn, cũng như hỗ trợ người dùng trong việc sử dụng sản phẩm và giải quyết các vấn đề kỹ thuật khi cần thiết.

Tham gia vào việc phát triển các dự án trên nền tảng Salesforce bằng cách nắm bắt và phân tích yêu cầu kinh doanh từ khách hàng.

Đóng góp vào việc xây dựng các tài liệu quan trọng như Báo cáo yêu cầu kinh doanh (BRD), Tài liệu mô tả chi tiết chức năng (FSD), Tài liệu yêu cầu hệ thống (SRS) và các tài liệu liên quan khác.

Tư vấn và hỗ trợ các bộ phận khác nhau trong doanh nghiệp dựa trên phân tích và nghiên cứu của mình, đồng thời đảm bảo rằng các yêu cầu của khách hàng được hiểu rõ và thực hiện đúng.

Thực hiện việc xây dựng User Stories, vẽ và mô hình hóa quy trình nghiệp vụ để đảm bảo sự minh bạch và hiệu quả của các giải pháp.

Tham gia vào việc cấu hình và tối ưu hóa các tính năng trên Salesforce, bao gồm quản lý người dùng, cấu hình đối tượng tùy chỉnh, quy tắc chia sẻ, và nhiều hơn nữa.

Hỗ trợ trong việc mô hình hóa và xây dựng cơ sở dữ liệu, cũng như quản trị hệ thống Salesforce.

Tổ chức và viết tài liệu hướng dẫn, cũng như hỗ trợ người dùng trong việc sử dụng sản phẩm và giải quyết các vấn đề kỹ thuật khi cần thiết.

Với Mức Lương Đến 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có tối thiểu 3 năm kinh nghiệm BA Ưu tiên có kinh nghiệm mảng Salesforce Giao tiếp tốt, nắm bắt vấn đề nhanh, khả năng tự học hỏi tốt Có khả năng thu thập, tổng hợp, phân tích thông tin Có khả năng viết tài liệu, đào tạo và thuyết trình Cẩn thận, trách nhiệm trong công việc Tiếng anh tốt

Có tối thiểu 3 năm kinh nghiệm BA

Ưu tiên có kinh nghiệm mảng Salesforce

Giao tiếp tốt, nắm bắt vấn đề nhanh, khả năng tự học hỏi tốt

Có khả năng thu thập, tổng hợp, phân tích thông tin

ả năng thu thập, tổng hợp, phân tích thông tin

Có khả năng viết tài liệu, đào tạo và thuyết trình

Có khả năng viết tài liệu

Cẩn thận, trách nhiệm trong công việc

Tiếng anh tốt

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN CÔNG NGHỆ NGS Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cạnh tranh theo năng lực (lên đến 35tr) Lương tháng thứ 13, thưởng lễ tết, thưởng hiệu quả kinh doanh theo quy định và theo kết quả kinh doanh của Công ty (Gói thu nhập năm 14-16 tháng/năm) Được tham gia đào tạo nghiệp vụ trong và ngoài nước theo yêu cầu công việc. Tham gia các khóa đào tạo kỹ năng mềm phục vụ cho công việc và định hướng Carrer Path rõ ràng Review 2 lần/năm OT theo quy định của pháp luật Chế độ bảo hiểm xã hội đầy đủ theo quy định của Luật. Gói bảo hiểm PTI chăm sóc sức khỏe toàn diện cho CBNV Khám sức khỏe định kỳ hàng năm Tham gia các chương trình Teambuilding, Du lịch hàng năm Tham gia các chương trình Sinh nhật, Noel, Year End Party... Nhiều chế độ đãi ngộ khác,...

Lương cạnh tranh theo năng lực (lên đến 35tr)

Lương tháng thứ 13, thưởng lễ tết, thưởng hiệu quả kinh doanh theo quy định và theo kết quả kinh doanh của Công ty (Gói thu nhập năm 14-16 tháng/năm)

Được tham gia đào tạo nghiệp vụ trong và ngoài nước theo yêu cầu công việc.

Tham gia các khóa đào tạo kỹ năng mềm phục vụ cho công việc và định hướng Carrer Path rõ ràng

Review 2 lần/năm

OT theo quy định của pháp luật

Chế độ bảo hiểm xã hội đầy đủ theo quy định của Luật.

Gói bảo hiểm PTI chăm sóc sức khỏe toàn diện cho CBNV

Khám sức khỏe định kỳ hàng năm

Tham gia các chương trình Teambuilding, Du lịch hàng năm

Tham gia các chương trình Sinh nhật, Noel, Year End Party...

Nhiều chế độ đãi ngộ khác,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN CÔNG NGHỆ NGS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin