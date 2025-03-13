Tuyển Business Analyst Công ty Cổ phần INFINITY TECHNOLOGY GLOBAL làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 6, tòa nhà Đồng Lợi, ngõ 1160 đường Láng, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội., Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Business Analyst Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Tham gia vào các dự án Mobile App của công ty

Thu thập, phân tích nghiệp vụ và yêu cầu từ bộ phận product

Quản lý các dự án, lập kế hoạch và xác định khối lượng công việc trong phạm vi dự án

Đo lường và theo dõi các chỉ số của sản phẩm để đưa ra các giải pháp tối ưu sản phẩm

Làm việc trực tiếp với các bộ phận, đối tác công ty

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có từ 1 năm kinh nghiệm trở lên trong vai trò làm BA ở các sản phẩm Mobile Apps, ưu tiên ứng viên học chuyên ngành liên quan tới CNTT

Kinh nghiệm phân tích nghiệp vụ sản phẩm mobile apps

Có khả năng phân tích, thiết kế hệ thống

Giao tiếp tốt, nắm bắt vấn đề nhanh, khả năng tự học hỏi tốt

Tỉ mỉ, cẩn thận, tinh thần trách nhiệm trong công việc

Có khả năng thu thập, tổng hợp, đánh giá, phân tích thông tin

Tư duy logic, trình bày các vấn đề thông qua các loại biểu đồ

Hiểu biết Agile và hiểu quy trình test là lợi thế

Ưu tiên ứng viên có kiến thức và kinh nghiệm về UI/UX mobile app

Có tiếng Anh là một lợi thế

Tại Công ty Cổ phần INFINITY TECHNOLOGY GLOBAL Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương từ: 10.000.000 – 15.000.000 VNĐ

Review lương, thưởng 2 lần/ năm (Tháng 1 và tháng 7), mức lương tăng upto 25%/ đợt review, thưởng 1-4 tháng lương/năm

Thưởng ngày lễ, sinh nhật cho CBNV

Trang bị các thiết bị làm việc phù hợp với công việc

Có khu vực ăn uống riêng, khu căng tin hoàn toàn miễn phí

Chương trình Khám sức khỏe định kỳ hằng năm

Chương trình Happy Time vào chiều thứ 6 hàng tuần

Ngày nghỉ phép còn lại trong năm sẽ được chuyển sang ngày lương

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, lành mạnh, cơ hội thăng tiến cao

Các chương trình, hoạt động vui chơi giải trí vào các dịp lễ, Tết, du lịch, team building.

Hệ sinh thái các sản phẩm có hàng triệu người dùng hàng tháng trên toàn cầu: Âu, Úc, Mỹ, Ấn Độ, Brazil, South Africa...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần INFINITY TECHNOLOGY GLOBAL

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin