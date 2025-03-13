Tuyển Business Analyst Công ty Cổ phần INFINITY TECHNOLOGY GLOBAL làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Công ty Cổ phần INFINITY TECHNOLOGY GLOBAL
Ngày đăng tuyển: 13/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 11/04/2025
Công ty Cổ phần INFINITY TECHNOLOGY GLOBAL

Business Analyst

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Business Analyst Tại Công ty Cổ phần INFINITY TECHNOLOGY GLOBAL

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 6, tòa nhà Đồng Lợi, ngõ 1160 đường Láng, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội., Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Business Analyst Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Tham gia vào các dự án Mobile App của công ty
Thu thập, phân tích nghiệp vụ và yêu cầu từ bộ phận product
Quản lý các dự án, lập kế hoạch và xác định khối lượng công việc trong phạm vi dự án
Đo lường và theo dõi các chỉ số của sản phẩm để đưa ra các giải pháp tối ưu sản phẩm
Làm việc trực tiếp với các bộ phận, đối tác công ty

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có từ 1 năm kinh nghiệm trở lên trong vai trò làm BA ở các sản phẩm Mobile Apps, ưu tiên ứng viên học chuyên ngành liên quan tới CNTT
Kinh nghiệm phân tích nghiệp vụ sản phẩm mobile apps
Có khả năng phân tích, thiết kế hệ thống
Giao tiếp tốt, nắm bắt vấn đề nhanh, khả năng tự học hỏi tốt
Tỉ mỉ, cẩn thận, tinh thần trách nhiệm trong công việc
Có khả năng thu thập, tổng hợp, đánh giá, phân tích thông tin
Tư duy logic, trình bày các vấn đề thông qua các loại biểu đồ
Hiểu biết Agile và hiểu quy trình test là lợi thế
Ưu tiên ứng viên có kiến thức và kinh nghiệm về UI/UX mobile app
Có tiếng Anh là một lợi thế

Tại Công ty Cổ phần INFINITY TECHNOLOGY GLOBAL Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương từ: 10.000.000 – 15.000.000 VNĐ
Review lương, thưởng 2 lần/ năm (Tháng 1 và tháng 7), mức lương tăng upto 25%/ đợt review, thưởng 1-4 tháng lương/năm
Thưởng ngày lễ, sinh nhật cho CBNV
Trang bị các thiết bị làm việc phù hợp với công việc
Có khu vực ăn uống riêng, khu căng tin hoàn toàn miễn phí
Chương trình Khám sức khỏe định kỳ hằng năm
Chương trình Happy Time vào chiều thứ 6 hàng tuần
Ngày nghỉ phép còn lại trong năm sẽ được chuyển sang ngày lương
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, lành mạnh, cơ hội thăng tiến cao
Các chương trình, hoạt động vui chơi giải trí vào các dịp lễ, Tết, du lịch, team building.
Hệ sinh thái các sản phẩm có hàng triệu người dùng hàng tháng trên toàn cầu: Âu, Úc, Mỹ, Ấn Độ, Brazil, South Africa...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần INFINITY TECHNOLOGY GLOBAL

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần INFINITY TECHNOLOGY GLOBAL

Công ty Cổ phần INFINITY TECHNOLOGY GLOBAL

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 1160 đường Láng, Phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

