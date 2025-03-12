Tuyển Business Analyst CÔNG TY CỔ PHẦN ADAMO SOFTWARE làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN ADAMO SOFTWARE
Ngày đăng tuyển: 12/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 10/04/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN ADAMO SOFTWARE

Business Analyst

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Business Analyst Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ADAMO SOFTWARE

Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tháp B, Tòa Sông Đà, số 18 Phạm Hùng, Mỹ Đình, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Business Analyst Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Tiếp nhận, khảo sát, thu thập yêu cầu từ khách hàng theo yêu cầu phát triển của dự án,
Phân tích yêu cầu và dữ liệu, mô tả quy trình nghiệp vụ, use cases, scenarios, phân tích nghiệp vụ để đưa ra các yêu cầu về nghiệp vụ, giao diện và tính năng.
Thiết kế mô hình dữ liệu, tạo các mockups hay prototypes cho dự án.
Lập các tài liệu phân tích URD, SRS cho dự án
Chuyển giao các nghiệp vụ cho team dự án
Tham gia nghiên cứu, tìm hiểu các giải pháp và ứng dụng công nghệ vào dự án
Chi tiết sẽ trao đổi cụ thể khi phỏng vấn

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có từ 1 năm kinh nghiệm làm về BA
Có nền tảng kiến thức về công nghệ thông tin và phát triển phần mềm
Có kiến thức cơ bản về dữ liệu và truy vấn dữ liệu
Có kiến thức và kỹ năng kiểm thử phần mềm
Sử dụng thành thạo các công cụ hỗ trợ phân tích như: UML, Microsoft Visio, Axure RP…
Có khả năng giao tiếp tiếng Anh tốt.
Kỹ năng phân tích và giải quyết các vấn đề chuyên môn tốt

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ADAMO SOFTWARE Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương hấp dẫn: 15,000,000 – 20,000,000 đ/tháng.
Thử việc 90% lương.
Thời gian làm việc: Thứ 2 – thứ 6.
Tháng lương thứ 13, 14
Review lương 2 lần 1 năm
Thưởng các dịp lễ Tết, thưởng quý, thưởng thâm niên, thưởng lợi nhuận.
Quà tặng dịp sinh nhật cá nhân
Cơ hội được học hỏi, làm việc với công nghệ mới
Được làm việc trong một môi trường chuyên nghiệp với các đối tác nước ngoài
Du lịch, teambuilding 2-3 lần/năm
Khám sức khỏe định kỳ cho nhân viên
Hỗ trợ tham gia các khóa đào tạo nâng cao kiến thức và kỹ năng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ADAMO SOFTWARE

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN ADAMO SOFTWARE

CÔNG TY CỔ PHẦN ADAMO SOFTWARE

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tòa Lilama10, số 56 Tố Hữu, Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

