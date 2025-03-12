Tuyển Business Analyst CÔNG TY CỔ PHẦN ADAMO SOFTWARE làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tháp B, Tòa Sông Đà, số 18 Phạm Hùng, Mỹ Đình, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Business Analyst Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Tiếp nhận, khảo sát, thu thập yêu cầu từ khách hàng theo yêu cầu phát triển của dự án,

Phân tích yêu cầu và dữ liệu, mô tả quy trình nghiệp vụ, use cases, scenarios, phân tích nghiệp vụ để đưa ra các yêu cầu về nghiệp vụ, giao diện và tính năng.

Thiết kế mô hình dữ liệu, tạo các mockups hay prototypes cho dự án.

Lập các tài liệu phân tích URD, SRS cho dự án

Chuyển giao các nghiệp vụ cho team dự án

Tham gia nghiên cứu, tìm hiểu các giải pháp và ứng dụng công nghệ vào dự án

Chi tiết sẽ trao đổi cụ thể khi phỏng vấn

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có từ 1 năm kinh nghiệm làm về BA

Có nền tảng kiến thức về công nghệ thông tin và phát triển phần mềm

Có kiến thức cơ bản về dữ liệu và truy vấn dữ liệu

Có kiến thức và kỹ năng kiểm thử phần mềm

Sử dụng thành thạo các công cụ hỗ trợ phân tích như: UML, Microsoft Visio, Axure RP…

Có khả năng giao tiếp tiếng Anh tốt.

Kỹ năng phân tích và giải quyết các vấn đề chuyên môn tốt

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ADAMO SOFTWARE Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương hấp dẫn: 15,000,000 – 20,000,000 đ/tháng.

Thử việc 90% lương.

Thời gian làm việc: Thứ 2 – thứ 6.

Tháng lương thứ 13, 14

Review lương 2 lần 1 năm

Thưởng các dịp lễ Tết, thưởng quý, thưởng thâm niên, thưởng lợi nhuận.

Quà tặng dịp sinh nhật cá nhân

Cơ hội được học hỏi, làm việc với công nghệ mới

Được làm việc trong một môi trường chuyên nghiệp với các đối tác nước ngoài

Du lịch, teambuilding 2-3 lần/năm

Khám sức khỏe định kỳ cho nhân viên

Hỗ trợ tham gia các khóa đào tạo nâng cao kiến thức và kỹ năng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ADAMO SOFTWARE

