Tuyển Business Analyst CÔNG TY TNHH HPA DIRECT VN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

CÔNG TY TNHH HPA DIRECT VN
Ngày đăng tuyển: 10/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 09/04/2025
CÔNG TY TNHH HPA DIRECT VN

Business Analyst

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Business Analyst Tại CÔNG TY TNHH HPA DIRECT VN

Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 2 Đặng Thai Mai, Quảng An, Tây Hồ, TP. Hà Nội., Tây Hồ, Quận Tây Hồ

Mô Tả Công Việc Business Analyst Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

A.Hỗ trợ vận hành và giám sát hệ thống:
Vận hành, giám sát và đảm bảo hoạt động ổn định của các hệ thống quản lý
Vận hành và bảo trì hệ thống website của công ty, đảm bảo truy cập ổn định và kịp thời xử lý các lỗi phát sinh.
Hỗ trợ người dùng nội bộ khi gặp các vấn đề liên quan đến hệ thống và công nghệ.
Là đầu mối trao đổi, phối hợp trong Phòng IT và các đối tác phát triển để khắc phục sự cố, nâng cấp hệ thống.
B.Vai trò BA (Business Analyst):
Thu thập và phân tích yêu cầu từ các phòng ban và người dùng nội bộ.
Xây dựng tài liệu yêu cầu nghiệp vụ chuyển đối tác để phát triển các tính năng mới hoặc tự phát triển trong phòng IT.
Sử dụng Python để thu thập, xử lý dữ liệu từ các hệ thống thông qua API.
Sử dụng các nền tảng Javascript (như React) tham gia xây dựng hệ thống BI portal.
Phối hợp trong phòng IT để phát triển hoặc nâng cấp các tính năng mới theo yêu cầu.
C.Kiểm thử và đảm bảo chất lượng hệ thống:
Thực hiện test và kiểm thử các tính năng, đảm bảo chất lượng, tính ổn định của hệ thống trước khi bàn giao cho người dùng trong công ty.
Ghi nhận, báo cáo lỗi và theo dõi quá trình khắc phục, cải tiến tính năng từ đối tác hoặc Ban công nghệ.
D.Nghiên cứu và ứng dụng công nghệ mới:
Thường xuyên ứng dụng các công cụ AI như ChatGPT, Gemini vào công việc để nâng cao hiệu quả vận hành và phân tích.
Luôn sẵn sàng học hỏi và cập nhật công nghệ mới để cải tiến và tối ưu hóa hệ thống.

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm trong vai trò Developer/BA.
Có khả năng lập trình với Python để thu thập, xử lý dữ liệu.
Có khả năng lập trình nền tảng Javascript (như React)
Có khả năng test, kiểm thử và đảm bảo chất lượng hệ thống.
Hiểu biết về vận hành hệ thống website và các nền tảng hỗ trợ người dùng nội bộ
Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Hệ thống thông tin/Công nghệ thông tin, Toán thống kê, hoặc các lĩnh vực liên quan.
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm vận hành hoặc phát triển các hệ thống này.

Tại CÔNG TY TNHH HPA DIRECT VN Thì Được Hưởng Những Gì

Thưởng, các chế độ phúc lợi lễ tết, cạnh tranh
Nghỉ lễ, phép theo quy định luật lao động
Tham gia BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ
Xét tăng lương định kỳ
Nghỉ mát du lịch, team building, CLB
Nghỉ chủ nhật và trung bình 2 thứ 7/tháng
Ăn trưa miễn phí từ thứ 2-6 tại công ty
Miễn phí gửi xe

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH HPA DIRECT VN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH HPA DIRECT VN

CÔNG TY TNHH HPA DIRECT VN

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 2 Đặng Thai Mai, Tây Hồ, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

