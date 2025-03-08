Tuyển Business Analyst Công ty CP Công nghệ phần mềm và nội dung số OSP làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 25 Triệu

Mức lương Đến 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: , Quận Ba Đình

Mô Tả Công Việc Business Analyst Với Mức Lương Đến 25 Triệu

- Thu thập, phân tích yêu cầu, từ đó đề xuất xây dựng các tính năng, giải pháp phù hợp cho các sản phẩm, dịch vụ.

- Thiết lập và xây dựng wireframe/mockup phù hợp với yêu cầu.

- Tài liệu hóa các yêu cầu xây dựng sản phẩm (Use case diagram, SRS, v.v.).

- Phối hợp các bên liên quan để đảm bảo tiến độ xây dựng sản phẩm.

- Tham gia thực hiện kiểm thử tính năng của ứng dụng, hệ thống ở góc độ người dùng cuối (UAT).

- Nghiệm thu sản phẩm để đảm bảo đúng yêu cầu nghiệp vụ và hỗ trợ quá trình launching.

- Đánh giá hiệu quả sau khi launch tính năng và đề xuất các cải tiến để tiếp tục nâng cấp sản phẩm.

Với Mức Lương Đến 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học, ưu tiên ngành Công nghệ thông tin.

- Có từ 2 năm kinh nghiệm trở lên ở vị trí tương đương. Đã trải qua toàn bộ vòng đời của dự án phần mềm từ giai đoạn tiếp nhận yêu cầu tới giai đoạn UAT.

- Có kinh nghiệm xây dựng, mô tả/đặc tả chức năng, mô tả luồng nghiệp vụ ...

- Có kỹ năng xử lý vấn đề và tư duy logic.

Tại Công ty CP Công nghệ phần mềm và nội dung số OSP Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Công nghệ phần mềm và nội dung số OSP

