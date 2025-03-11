Tuyển Business Analyst Công ty Cổ phần Công nghệ Phần mềm Tinh Vân làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 25 Triệu

Công ty Cổ phần Công nghệ Phần mềm Tinh Vân
Ngày đăng tuyển: 11/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 10/04/2025
Công ty Cổ phần Công nghệ Phần mềm Tinh Vân

Business Analyst

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Business Analyst Tại Công ty Cổ phần Công nghệ Phần mềm Tinh Vân

Mức lương
18 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 15 Lê Văn Thiêm, Thanh Xuân, HN, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Business Analyst Với Mức Lương 18 - 25 Triệu

Nghiên cứu, tìm hiểu thông tin về các lĩnh vực nghiệp vụ khác nhau của từng dự án
Khảo sát, trao đổi với khách hàng để thu thập và làm rõ các yêu cầu
Phân tích yêu cầu, viết tài liệu đặc tả yêu cầu người dùng, tài liệu đặc tả yêu cầu phần mềm, tài liệu phân tích thiết kế…
Quản lý scope, theo dõi việc thực hiện các yêu cầu của dự án
Vẽ mockup, xây dựng prototype mô phỏng chức năng phần mềm
Truyền đạt nội dung, hỗ trợ các thành viên dự án hiểu rõ yêu cầu của khách hàng cần đáp ứng
Phối hợp thực hiện validate chương trình phần mềm với các yêu cầu của người dùng
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của trưởng bộ phận
Địa điểm làm việc: 15 Lê Văn Thiêm, Thanh Xuân, HN
15 Lê Văn Thiêm, Thanh Xuân, HN
Thời gian làm việc: Từ T2 - T6 (Nghỉ T7 & CN)
Từ T2 - T6 (Nghỉ T7 & CN)
Phỏng vấn 01 vòng trực tiếp + 01 bài test

Với Mức Lương 18 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Hiểu về quy trình phát triển phần mềm
Có ít nhất từ 03 năm kinh nghiệm làm BA (định hướng BA lead)
03 năm kinh nghiệm
Tư duy logic, tư duy hệ thống tốt
Có thái độ cầu tiến, chủ động, trách nhiệm trong công việc
Có khả năng tự học hỏi, tìm tòi nghiên cứu
Kỹ năng giao tiếp và giải quyết vấn đề
Có kiến thức, kinh nghiệm về các mảng nghiệp vụ ngân hàng, quản trị doanh nghiệp, hành chính công là lợi thế
Tiếng Anh khá (đọc hiểu)

Tại Công ty Cổ phần Công nghệ Phần mềm Tinh Vân Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh (upto 25M gross) + Thưởng dự án, thưởng Tết và các dịp lễ…
upto 25M gross
Xét tăng lương hàng năm
Phép năm tối thiểu 12 ngày theo Quy định của Pháp luật hiện hành
Được tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo Quy định của Pháp luật hiện hành
Bảo hiểm chăm sóc sức khỏe Tinhvan Care
Được tham gia các Câu lạc bộ của Công ty: CLB Bóng đá, các CLB Cầu Lông…..
Được tham gia các hoạt động tập thể sôi động của công ty: Nghỉ mát hàng năm, Teambuilding hàng quý, Sinh nhật công ty, Gala cuối năm….
Có chính sách thăm hỏi ốm đau, thai sản, hiếu, hỉ, sinh nhật cho bản thân và người thân
Được hỗ trợ 100% chi phí thi các chứng chỉ liên quan đến IT, các khóa học nâng cao kỹ năng mềm và thưởng của công ty ngay khi nhận chứng chỉ
Làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động, được hỗ trợ phát huy khả năng, phát triển công việc tối đa

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Công nghệ Phần mềm Tinh Vân

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Công nghệ Phần mềm Tinh Vân

Công ty Cổ phần Công nghệ Phần mềm Tinh Vân

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 8, Khách sạn Thể thao, Làng sinh viên HACINO, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

