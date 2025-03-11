Tuyển Business Analyst Công ty Cổ phần Công nghệ Phần mềm Tinh Vân làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 25 Triệu

Mức lương 18 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 15 Lê Văn Thiêm, Thanh Xuân, HN, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Business Analyst Với Mức Lương 18 - 25 Triệu

Nghiên cứu, tìm hiểu thông tin về các lĩnh vực nghiệp vụ khác nhau của từng dự án

Khảo sát, trao đổi với khách hàng để thu thập và làm rõ các yêu cầu

Phân tích yêu cầu, viết tài liệu đặc tả yêu cầu người dùng, tài liệu đặc tả yêu cầu phần mềm, tài liệu phân tích thiết kế…

Quản lý scope, theo dõi việc thực hiện các yêu cầu của dự án

Vẽ mockup, xây dựng prototype mô phỏng chức năng phần mềm

Truyền đạt nội dung, hỗ trợ các thành viên dự án hiểu rõ yêu cầu của khách hàng cần đáp ứng

Phối hợp thực hiện validate chương trình phần mềm với các yêu cầu của người dùng

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của trưởng bộ phận

Địa điểm làm việc: 15 Lê Văn Thiêm, Thanh Xuân, HN

Thời gian làm việc: Từ T2 - T6 (Nghỉ T7 & CN)

Phỏng vấn 01 vòng trực tiếp + 01 bài test

Với Mức Lương 18 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Hiểu về quy trình phát triển phần mềm

Có ít nhất từ 03 năm kinh nghiệm làm BA (định hướng BA lead)

Tư duy logic, tư duy hệ thống tốt

Có thái độ cầu tiến, chủ động, trách nhiệm trong công việc

Có khả năng tự học hỏi, tìm tòi nghiên cứu

Kỹ năng giao tiếp và giải quyết vấn đề

Có kiến thức, kinh nghiệm về các mảng nghiệp vụ ngân hàng, quản trị doanh nghiệp, hành chính công là lợi thế

Tiếng Anh khá (đọc hiểu)

Tại Công ty Cổ phần Công nghệ Phần mềm Tinh Vân Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh (upto 25M gross) + Thưởng dự án, thưởng Tết và các dịp lễ…

Xét tăng lương hàng năm

Phép năm tối thiểu 12 ngày theo Quy định của Pháp luật hiện hành

Được tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo Quy định của Pháp luật hiện hành

Bảo hiểm chăm sóc sức khỏe Tinhvan Care

Được tham gia các Câu lạc bộ của Công ty: CLB Bóng đá, các CLB Cầu Lông…..

Được tham gia các hoạt động tập thể sôi động của công ty: Nghỉ mát hàng năm, Teambuilding hàng quý, Sinh nhật công ty, Gala cuối năm….

Có chính sách thăm hỏi ốm đau, thai sản, hiếu, hỉ, sinh nhật cho bản thân và người thân

Được hỗ trợ 100% chi phí thi các chứng chỉ liên quan đến IT, các khóa học nâng cao kỹ năng mềm và thưởng của công ty ngay khi nhận chứng chỉ

Làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động, được hỗ trợ phát huy khả năng, phát triển công việc tối đa

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Công nghệ Phần mềm Tinh Vân

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin