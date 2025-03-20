Tuyển Business Analyst Công ty Cổ phần viễn thông FPT Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu

Mức lương 20 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 9, Tòa nhà FPT Tower số 10 Phạm Văn Bạch, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Business Analyst Với Mức Lương 20 - 25 Triệu

Xây dựng hệ thống thu thập dữ liệu từ các nguồn: Marketing, kinh doanh,…

Đảm bảo dữ liệu luôn được cập nhật realtime và chính xác

Phân tích dữ liệu, đánh giá xu hướng để đưa ra các insight

Đề xuất giải pháp tối ưu vận hành và tăng trưởng

Với Mức Lương 20 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học trở lên, ưu tiên các ngành liên quan đến Khoa học Dữ liệu, Công nghệ Thông tin, hoặc Kinh tế

Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực phân tích dữ liệu, báo cáo kinh doanh, thương mại điện tử

sử dụng thuần thục các công cụ phân tích dữ liệu: Excel, Power BI, gg data,...

Hiểu biết về phân tích dữ liệu, data visualization

Kiến thức về tự động hóa báo cáo, tích hợp hệ thống dữ liệu SP công nghệ

Kỹ năng phân tích, tư duy logic và xử lý vấn đề

Kỹ năng trình bày và truyền đạt thông tin từ dữ liệu

Tại Công ty Cổ phần viễn thông FPT Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Gói thu nhập hấp dẫn theo năng lực (Thưởng lương tháng 13, tiền du lịch nghỉ mát...).

Đầy đủ các chế độ theo luật lao động hiện hành.

Chính sách phúc lợi theo quy định của Công ty đa dạng: Chăm sóc sức khỏe định kì hàng năm; Gói bảo hiểm sức khỏe chuyên biệt (FPT Care – Khám chữa bệnh miễn phí tại tất cả các bệnh viện); Các hoạt động tri ân, chăm lo đời sống tinh thần CBNV và Thân nhân...

Văn hóa Doanh nghiệp đặc sắc, sinh động bậc nhất với nhiều các hoạt động hấp dẫn: tân binh, 72 giờ trải nghiệm, teambuilding, thi trạng, hội làng, hội diễn Sao Chổi, sinh nhật FPT, ngày 08/03, ngày 11/11,...

Hưởng các gói ưu đãi cước khi sử dụng dịch vụ của FPT Telecom.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần viễn thông FPT Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin