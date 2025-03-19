Tuyển Business Analyst Công ty Cổ phần viễn thông FPT Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 35 Triệu

Mức lương 25 - 35 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 9, Tòa nhà FPT Tower số 10 Phạm Văn Bạch, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Business Analyst Với Mức Lương 25 - 35 Triệu

Thu thập, phân tích và làm rõ yêu cầu nghiệp vụ từ các bên liên quan.

Thực hiện phân tích và xây dựng tài liệu yêu cầu nghiệp vụ (BRD).

Hỗ trợ đội ngũ phát triển (Dev) trong việc hiểu và triển khai yêu cầu.

Phối hợp với QA/QC để đảm bảo sản phẩm đáp ứng yêu cầu, hỗ trợ kiểm thử và hướng dẫn sử dụng.

Theo dõi các chỉ số kinh doanh, đề xuất cải tiến sản phẩm nhằm tối ưu hiệu quả.

Với Mức Lương 25 - 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ tương đương Đại học các ngành Công nghệ thông tin, Quản trị kinh doanh, Kinh tế, Khoa học dữ liệu hoặc lĩnh vực liên quan.

Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm tại vị trí Business Analyst (BA), ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực eCommerce, Omnichannel Sales.

Hiểu biết về quy trình bán hàng trực tuyến và hành vi khách hàng trên nền tảng số.

Thành thạo các công cụ hỗ trợ như Figma, SQL, Power BI...

Kỹ năng phân tích, tư duy logic tốt.

Khả năng giao tiếp, làm việc nhóm xuất sắc.

Kỹ năng thuyết trình, viết tài liệu chuyên nghiệp.

Tư duy đổi mới, sáng tạo, chủ động trong công việc.

Tại Công ty Cổ phần viễn thông FPT Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Gói thu nhập cạnh tranh.

Đầy đủ các chế độ theo luật lao động hiện hành.

Chính sách phúc lợi theo quy định của Công ty đa dạng: Chăm sóc sức khỏe định kì hàng năm; Gói bảo hiểm sức khỏe chuyên biệt (FPT Care – Khám chữa bệnh miễn phí tại tất cả các bệnh viện); Các hoạt động tri ân, chăm lo đời sống tinh thần CBNV và Thân nhân ...

Môi trường làm việc thân thiện, cởi mở.

Cơ sở vật chất và công cụ làm việc hiện đại, tiện nghi.

Nhiều cơ hội phát triển và thăng tiến.

Văn hóa Doanh nghiệp đặc sắc, sinh động bậc nhất với nhiều các hoạt động hấp dẫn: tân binh, teambuilding, thi trạng, hội làng, hội diễn Sao Chổi, sinh nhật FPT, ngày 08/03, ngày 11/11...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần viễn thông FPT Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin