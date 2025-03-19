Tuyển Business Analyst Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway làm việc tại Hà Nội thu nhập 28 - 36 Triệu

Tuyển Business Analyst Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway làm việc tại Hà Nội thu nhập 28 - 36 Triệu

Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway
Ngày đăng tuyển: 19/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 18/04/2025
Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway

Business Analyst

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Business Analyst Tại Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway

Mức lương
28 - 36 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Hoàn Kiếm, Quận Hoàn Kiếm

Mô Tả Công Việc Business Analyst Với Mức Lương 28 - 36 Triệu

Tham gia triển khai xây dựng giải pháp cho Dự án lưu ký chứng khoán/ kinh doanh vốn
Tham gia khảo sát, trao đổi với nghiệp vụ làm rõ yêu cầu và thống nhất với các bên liên quan về các yêu cầu phát triển trong dự án.
Xây dựng các tài liệu phân tích, đặc tả yêu cầu, mô hình hóa quy trình nghiệp vụ.
Thiết kế xây dựng giải pháp đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ.
Phối hợp với bộ phận kỹ thuật để xây dựng tính năng của các sản phẩm, dịch vụ
Xây dựng tài liệu hướng dẫn sử dụng các sản phẩm dịch vụ
Nghiên cứu, theo dõi, đánh giá hành vi và trải nghiệm người dùng về sản phẩm; nhận biết sự thay đổi để có nâng cấp, cải tiến kịp thời.

Với Mức Lương 28 - 36 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành CNTT hoặc các ngành tương đương hoặc có các chứng chỉ tương đương được công nhận bởi các tổ chức uy tín
Từ 3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương
Ưu tiên có kinh nghiệm dự án ngân hàng, lưu ký chứng khoán, kinh doanh vốn
Nắm bắt nghiệp vụ nhanh, tiếp nhận và xử lý thông tin tốt
Có khả năng nắm bắt sản phẩm/hệ thống nhanh và kỹ năng viết đặc tả yêu cầu sản phẩm, dịch vụ, hệ thống tốt

Tại Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway Thì Được Hưởng Những Gì

Range lương: 28 - 36M
Lương tháng 13
Hưởng các chế độ, phúc lợi như: Thưởng lễ tết, thưởng dự án, thưởng thâm niên; 12 ngày phép năm; Phúc lợi và phụ cấp khác
Hưởng thâm niên hàng tháng (bắt đầu từ tháng thứ 13 làm việc tại Công ty) và cứ mỗi 6 tháng tăng 1 bậc thâm niên
Du lịch hàng năm, teambuilding hàng tháng
Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo luật bảo hiểm.
Môi trường làm việc trẻ và năng động, tôn trọng phát triển cá nhân, công bằng và luôn khuyến khích sáng tạo để tạo nên những giá trị "awesome" cho công ty & cho thế giới
Các thành viên công ty thân thiện cởi mở, chia sẻ, giúp đỡ nhau vượt qua mọi khóa khăn trong công việc và đời sống
Sử dụng miễn phí đồ uống tại khu sinh hoạt của Công ty
Trang thiết bị hiện đại, sẵn sàng phục vụ nhân viên mọi lúc mọi nơi

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway

Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 83 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

