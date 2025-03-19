Tuyển Business Analyst Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway làm việc tại Hà Nội thu nhập 28 - 36 Triệu

Mức lương 28 - 36 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Hoàn Kiếm, Quận Hoàn Kiếm

Mô Tả Công Việc Business Analyst Với Mức Lương 28 - 36 Triệu

Tham gia triển khai xây dựng giải pháp cho Dự án lưu ký chứng khoán/ kinh doanh vốn

Tham gia khảo sát, trao đổi với nghiệp vụ làm rõ yêu cầu và thống nhất với các bên liên quan về các yêu cầu phát triển trong dự án.

Xây dựng các tài liệu phân tích, đặc tả yêu cầu, mô hình hóa quy trình nghiệp vụ.

Thiết kế xây dựng giải pháp đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ.

Phối hợp với bộ phận kỹ thuật để xây dựng tính năng của các sản phẩm, dịch vụ

Xây dựng tài liệu hướng dẫn sử dụng các sản phẩm dịch vụ

Nghiên cứu, theo dõi, đánh giá hành vi và trải nghiệm người dùng về sản phẩm; nhận biết sự thay đổi để có nâng cấp, cải tiến kịp thời.

Với Mức Lương 28 - 36 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành CNTT hoặc các ngành tương đương hoặc có các chứng chỉ tương đương được công nhận bởi các tổ chức uy tín

Từ 3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương

Ưu tiên có kinh nghiệm dự án ngân hàng, lưu ký chứng khoán, kinh doanh vốn

Nắm bắt nghiệp vụ nhanh, tiếp nhận và xử lý thông tin tốt

Có khả năng nắm bắt sản phẩm/hệ thống nhanh và kỹ năng viết đặc tả yêu cầu sản phẩm, dịch vụ, hệ thống tốt

Tại Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway Thì Được Hưởng Những Gì

Range lương: 28 - 36M

Lương tháng 13

Hưởng các chế độ, phúc lợi như: Thưởng lễ tết, thưởng dự án, thưởng thâm niên; 12 ngày phép năm; Phúc lợi và phụ cấp khác

Hưởng thâm niên hàng tháng (bắt đầu từ tháng thứ 13 làm việc tại Công ty) và cứ mỗi 6 tháng tăng 1 bậc thâm niên

Du lịch hàng năm, teambuilding hàng tháng

Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo luật bảo hiểm.

Môi trường làm việc trẻ và năng động, tôn trọng phát triển cá nhân, công bằng và luôn khuyến khích sáng tạo để tạo nên những giá trị "awesome" cho công ty & cho thế giới

Các thành viên công ty thân thiện cởi mở, chia sẻ, giúp đỡ nhau vượt qua mọi khóa khăn trong công việc và đời sống

Sử dụng miễn phí đồ uống tại khu sinh hoạt của Công ty

Trang thiết bị hiện đại, sẵn sàng phục vụ nhân viên mọi lúc mọi nơi

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin