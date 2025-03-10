Tuyển Business Analyst CÔNG TY CỔ PHẦN FIVE-STAR E-LEARNING làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 25 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN FIVE-STAR E-LEARNING
Ngày đăng tuyển: 10/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 09/04/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN FIVE-STAR E-LEARNING

Business Analyst

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Business Analyst Tại CÔNG TY CỔ PHẦN FIVE-STAR E-LEARNING

Mức lương
18 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
4 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 35 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Business Analyst Với Mức Lương 18 - 25 Triệu

Khảo sát, thu thập yêu cầu và thống nhất với Khách hàng.
Phân tích và định nghĩa phạm vi yêu cầu nghiệp vụ, yêu cầu người dùng, yêu cầu chức năng các sản phẩm, dịch vụ với Khách hàng hoặc đối tác hoặc các bộ phận yêu cầu.
Xây dựng, mô tả/đặc tả chức năng, nghiệp vụ cho các sản phẩm/dịch vụ: URD, SRS.
Thống nhất nghiệp vụ với Khách hàng bằng các tài liệu URD, SRS.
Xây dựng các tài liệu phục vụ công việc phân tích nghiệp vụ.
Đánh giá tài liệu nghiệp vụ theo checklist đã thống nhất.
Rà soát và đánh giá sản phẩm trước khi giao hàng cho Khách hàng (nếu có)
Quản lý các hồ sơ, tài liệu bản mềm của dự án phụ trách.
Chịu trách nhiệm làm thư ký các dự án tham gia (nếu cần)
Đào tạo, chia sẻ kinh nghiệm với đội ngũ BA

Với Mức Lương 18 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có ít nhất 4 năm kinh nghiệm làm việc tại vị trí tương đương.
Tốt nghiệp Đại học/Cao đẳng ngành CNTT, Toán tin, Điện tử viễn thông, Thương mại điện tử hoặc các chuyên ngành liên quan
Có khả năng nghiên cứu, đọc viết các tài liệu bằng tiếng Anh.
Có kinh nghiệm làm việc với các dự án về HRM, CRM là một lợi thế.
Kỹ năng giao tiếp tốt, kỹ năng tư vấn và thuyết phục khách hàng.
Khả năng giao tiếp hiệu quả, làm cầu nối giữa đối tác triển khai, nhà cung cấp giải pháp, các nhóm nội bộ và các bộ phận khác để thu thập và trao đổi các yêu cầu nghiệp vụ/chức năng.
Có khả năng tư vấn trên góc độ nghiệp vụ dựa vào các phân tích và nghiên cứu của mình.
Có kỹ năng và kinh nghiệm test là một lợi thế.
Khả năng suy luận, tư duy logic tốt về phân tích hệ thống, quy trình nghiệp vụ và đặc tả yêu cầu.
Có tinh thần làm việc theo nhóm, tinh thần trách nhiệm cao, đặt hiệu quả và thời hạn công việc lên hàng đầu. Sẵn sàng làm thêm giờ nếu có yêu cầu.
Ưu tiên ƯV đã có kinh nghiệm làm việc tại các dự án CRM, ERP hoặc các dự án nhà nước.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN FIVE-STAR E-LEARNING Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương up to 25.000.000 VND
Trả lương OT, Góc trà, cafe miễn phí, hoạt động team building định kỳ, giờ làm việc linh hoạt.
Quỹ Team Building cho nhân viên lên tới 2.500.000 VND/năm
Cơ hội trải nghiệm tình nguyện tại các nước Nhật, Hàn, Úc, Mỹ, Canada, New Zealand hoàn toàn miễn phí với Summer camp tháng 6 hàng năm
Chế độ BHXH đầy đủ ngay sau khi ký HĐ chính thức
Thời gian làm việc: 8h30 - 18h20 Thứ 2 - Thứ 6 hàng tuần
Thưởng sinh nhật, thưởng các dịp Lễ, Tết trong năm
Được học bổng học tiếng Anh cho bản thân và người thân trong gia đình
Được liên tục đào tạo để nâng cao nghiệp vụ

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN FIVE-STAR E-LEARNING

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN FIVE-STAR E-LEARNING

CÔNG TY CỔ PHẦN FIVE-STAR E-LEARNING

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 35 Lạc Trung, Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

