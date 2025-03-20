Tuyển Business Analyst CÔNG TY TNHH TƯ VẤN SAVYINT làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 20 Triệu

Mức lương 12 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 9 Tòa Nhà Việt Á, số 9 Duy Tân, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Business Analyst Với Mức Lương 12 - 20 Triệu

Tham gia vào quy trình phân tích, phát triển phần mềm, sản phẩm của công ty.

Phân tích yêu cầu từ đội ngũ Phát triển sản phẩm

Tham gia phân tích thiết kế luồng nghiệp vụ, đặc biệt là các luồng nghiệp vụ tài chính cho sản phẩm liên quan tới hệ thống PKI (Public Key Infrastructure)

Xây dựng tài liệu phân tích, tài liệu đặc tả nghiệp vụ cho các tính năng.

Phối hợp với đội phát triển để xây dựng hệ thống, thực hiện nghiệm thu sản phẩm trước/sau khi triển khai

Với Mức Lương 12 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng chuyên ngành Công nghệ thông tin, Khoa học máy tính hoặc các ngành liên quan.

Có từ 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương

Có kinh nghiệm làm việc tại lĩnh vực ngân hàng

Có thể viết tài liệu bằng tiếng anh, sử dụng tiếng anh giao trong giao tiếp.

Có kỹ năng phân tích vấn đề, trình bày tài liệu tốt.

Có khả năng giao tiếp, trình bày, thu thập ý kiến khách hàng.

Có base technical, kinh nghiệm test là 1 lợi thế;

Có kỹ năng sử dụng tốt các công cụ như Figma, các công cụ làm việc với UML… hoặc các công cụ tương đương.

Có kiến thức và kinh nghiệm phát triển phần mềm theo mô hình khác nhau.

Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN SAVYINT Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cực kỳ hấp dẫn tương xứng với khả năng và kinh nghiệm;

Đánh giá & xét tăng lương hằng năm, thưởng kinh doanh cuối năm, thưởng dự án, thưởng hiệu suất, thưởng các dịp lễ tết trong năm;

Cơ hội thể hiện bản thân, làm chủ công việc và thăng tiến cao trong sự nghiệp;

Cơ hội làm việc với các chuyên gia Công nghệ hàng đầu và các hãng công nghệ lớn trên thế giới;

Môi trường trẻ trung, năng động, khuyến khích mọi người thể hiện bản thân, tạo sân chơi lành mạnh với nhiều hoạt động sôi nổi;

Tổ chức sinh nhật và tặng quà cho nhân viên trong công ty theo tháng, khám sức khỏe định kỳ hằng năm;

Hưởng Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo chế độ nhà nước ban hành;

Teambuilding hàng năm, Olympic kỉ niệm ngày thành lập công ty, Year End Party, 20/10,… và một số hoạt động văn hóa độc đáo khác;

Khu vực pantry rộng rãi để giải trí, ăn uống giữa giờ, ăn trưa và tổ chức các hoạt động nội bộ;

Và rất nhiều những cơ hội công việc hấp dẫn khác nữa.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN SAVYINT

