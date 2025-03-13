Tuyển Business Analyst Công ty Cổ phần Giải pháp Công nghệ và Trí tuệ nhân tạo VietIS làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu

Công ty Cổ phần Giải pháp Công nghệ và Trí tuệ nhân tạo VietIS
Ngày đăng tuyển: 13/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 30/04/2025
Business Analyst

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Business Analyst Tại Công ty Cổ phần Giải pháp Công nghệ và Trí tuệ nhân tạo VietIS

Mức lương
15 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tòa nhà 3A, ngõ 82 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Business Analyst Với Mức Lương 15 - 25 Triệu

Phân tích yêu cầu và xây dựng bài toán nghiệp vụ cho sản phẩm AI Platform.
Mô hình hóa quy trình nghiệp vụ, viết tài liệu Business Requirement Document (BRD), User Stories, Use Cases.
Phối hợp với đội ngũ phát triển để đảm bảo sản phẩm đáp ứng đúng yêu cầu nghiệp vụ.
Nghiên cứu, đánh giá và đề xuất ứng dụng AI/ML trong sản phẩm.
Tìm hiểu và áp dụng các công cụ hỗ trợ AI trên thị trường như chatbot tuyển dụng, giáo dục...
Tham gia vào quy trình phát triển phần mềm theo mô hình Agile/Scrum.

Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tiếng Nhật N3 trở lên.
N3 trở lên
Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm trong phân tích nghiệp vụ, xây dựng mô hình quy trình.
2 năm kinh nghiệm
Thành thạo viết BRD, User Stories, Use Cases.
BRD, User Stories, Use Cases
Hiểu biết cơ bản về AI/ML và các ứng dụng liên quan.
AI/ML
Có kinh nghiệm làm việc với các công cụ hỗ trợ AI trên thị trường.
các công cụ hỗ trợ AI
Giao tiếp tốt, có tư duy logic và chịu áp lực công việc cao.

Tại Công ty Cổ phần Giải pháp Công nghệ và Trí tuệ nhân tạo VietIS Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, chuyên nghiệp.
Du lịch hàng năm, tổ chức sinh nhật hàng tháng cho nhân viên.
Happy Hour vào chiều thứ 6 hàng tuần.
Tham gia các câu lạc bộ thể thao như bóng đá, AoE...
Mức lương cạnh tranh, tương xứng với kinh nghiệm và năng lực.
Thử việc 2 tháng, hưởng 100% lương.
Xét tăng lương 2 lần/năm.
Thưởng tháng 13 + thưởng theo kết quả kinh doanh.
Thưởng dự án, thưởng thi đỗ chứng chỉ chuyên môn và tiếng Nhật.
Phụ cấp tiếng Nhật: N1 (5M), N2 (3M), N3 (1M).
Phụ cấp làm thêm giờ và phụ cấp đào tạo.
Đào tạo tiếng Nhật, tiếng Anh.
Seminar công nghệ định kỳ theo team.
Career path rõ ràng theo khung năng lực nội bộ.
Đóng đầy đủ BHYT, BHXH, BHTN theo quy định Nhà nước.
Khám sức khỏe định kỳ hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Giải pháp Công nghệ và Trí tuệ nhân tạo VietIS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Giải pháp Công nghệ và Trí tuệ nhân tạo VietIS

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 7, Tòa nhà công nghệ AC, Lô A1A, cụm sản xuất TTCN và CNN, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

