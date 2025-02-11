Tuyển Business Intelligence SAPP Academy làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mô tả chung:

Chịu trách nhiệm vận hành, điều phối các hoạt động truyền thông nội bộ, xây dựng thương hiệu nhà tuyển dụng, xây dựng văn hóa doanh nghiệp.

Trách nhiệm chính:

1. Truyền thông nội bộ, phát triển văn hóa

• Xây dựng kế hoạch và thực thi kế hoạch truyền thông nội bộ kênh online và offline phù hợp với chiến lược hoạt động kinh doanh của Công ty trong từng thời kỳ.

• Sản xuất nội dung truyền thông: biên tập và viết bài cho các kênh truyền thông nội bộ với nội dung và hình thức đa dạng, cuốn hút.

• Điều hành và quản lý các kênh truyền thông nội bộ: Fanpage, Group Facebook, Tiktok...đảm bảo thông tin được truyền tải chính xác và kịp thời.

• Lên kế hoạch và tổ chức các sự kiện, gắn kết nội bộ nhằm thúc đẩy văn hóa và gắn kết nhân viên.

• Thực hiện khảo sát nội bộ, thu thập phản hồi của nhân viên để cải tiến các hoạt động truyền thông và xây dựng văn hóa doanh nghiệp.

2. Xây dựng thương hiệu nhà tuyển dụng

• Truyền thông hiệu quả EVP của SAPP đến các ứng viên tiềm năng với chiến lược đa kênh nhất quán.

• Chịu trách nhiệm quản lý hệ thống các kênh EB bao gồm: website, fanpage, tiktok, linkedin... để đăng tải thông tin, quảng cáo, duy trì, cập nhật nội dung và ý kiến phản hồi của ứng viên.