Tuyển Chăm sóc khách hàng CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ HEBELA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Mức lương 10 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Hapulico Center Building, 85 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

Tư vấn và xử lý đơn hàng theo Data Bộ phận Marketing cung cấp;

Xác nhận đơn hàng bao gồm: thông tin, địa chỉ và gửi hướng dẫn sử dụng cho khách hàng;

Tư vấn và giải đáp thắc mắc của Khách hàng đã và đang sử dụng sản phẩm;

Tìm hiểu những nhu cầu của khách hàng và đẩy mạnh công việc chăm sóc khách hàng;

Các công việc khác được quản lý phân công trực tiếp.

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam nữ độ tuổi từ 18-30;

Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương;

Có tinh thần hợp tác, trách nhiệm cao trong công việc;

Kỹ năng giao tiếp và xử lý tình huống tốt, đáp ứng được yêu cầu công việc;

Có Laptop cá nhân.

Có thể giao tiếp tiếng Anh.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ HEBELA Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng: 10.000.000 - 12.000.000 + Thưởng (Thưởng lương tháng 13, Lễ tết, Thưởng hoa hồng, ; Sinh nhật,....)+ Thưởng % KPI + Phụ cấp

Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, sếp vui tính, khuyến khích tinh thần sáng tạo, đổi mới và có không gian phát triển cho mỗi cá nhân;

Hỗ trợ và đào tạo tối đa giúp nhân sự nắm vững kiến thức, phát triển và hoàn thiện các kỹ năng đáp ứng công việc;

Xét tăng lương định kỳ 6 tháng/lần và tạo các cơ hội thăng tiến cho nhân sự;

Voucher mua sản phẩm tại Alifaco dành cho thành viên nội bộ;

Đảm bảo đầy đủ các chế độ phúc lợi, các hoạt động team building, du lịch hàng năm và các chương trình văn hóa sôi động của công ty;

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ HEBELA

