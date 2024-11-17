Tuyển Chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH VIETNAM CONCENTRIX SERVICES làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu

CÔNG TY TNHH VIETNAM CONCENTRIX SERVICES
Ngày đăng tuyển: 17/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 07/12/2024
CÔNG TY TNHH VIETNAM CONCENTRIX SERVICES

Chăm sóc khách hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chăm sóc khách hàng Tại CÔNG TY TNHH VIETNAM CONCENTRIX SERVICES

Mức lương
10 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
10 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Củ Chi ...và 1 địa điểm khác

Mô Tả Công Việc Chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

Giới thiệu và tư vấn chi tiết về sản phẩm dinh dưỡng sữa dinh dưỡng phù hợp với nhu cầu của khách hàng.
Các dòng sữa nổi tiếng của Hoa Kỳ: Grow hưu cao cổ, Pediasure và Similac.
Đảm bảo chỉ tiêu ngày/tuần/tháng.
Làm việc tại văn phòng, không đi thị trường, không tìm kiếm khách hàng.

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giao tiếp tốt, không nói ngọng, lấp, giọng địa phương
Có mục tiêu công việc rõ ràng, mong muốn gắn bó lâu dài với sale
Có khả năng chịu áp lực tốt, nhiệt huyết, tích cực trong công việc.
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm telesale, bán hàng, chăm sóc khách hàng, tư vấn,.....không nhận SV vướng lịch học
Thời gian làm: 8h-18h30, thứ 2-thứ 7, off chủ nhật

Tại CÔNG TY TNHH VIETNAM CONCENTRIX SERVICES Thì Được Hưởng Những Gì

Đảm bảo thu nhập từ 10.000.000 đến 20.000.000 đồng/tháng.
Lương cứng: Từ 6.830.000 đến 7.000.000 đồng/tháng. (Lương cứng không bị áp KPI)
Lương cứng:
(Lương cứng không bị áp KPI)
Thử việc 2 tháng hưởng 100% lương chính thức. Tính lương từ ngày đầu training
Tháng lương 13, 14 đầy đủ.
Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đầy đủ.
Được cung cấp đầy đủ dụng cụ làm việc (máy tính, thiết bị gọi điện)
Được hỗ trợ khám sức khỏe miễn phí định kỳ
Team building cũng như thưởng trong các ngày lễ.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH VIETNAM CONCENTRIX SERVICES

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH VIETNAM CONCENTRIX SERVICES

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 4, 5, 6 và 7, QTSC Building 1, Lô 34, đường số 14, Công viên phần mềm Quang Trung, Phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

