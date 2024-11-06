Tuyển Kinh doanh thiết bị/vật liệu xây dựng CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU NHIỆT PHÁT LỘC làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 25 Triệu

Mức lương 10 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

˗ Triển khai liên hệ, tư vấn bán các sản phẩm của công ty sản xuất cho khách hàng theo data khách hàng sẵn có công ty bàn giao, duy trì và phát triển doanh số (không cần đi thị trường), Khai thác và tìm kiếm khách hàng mới.

˗ Sản Phẩm: Vật tư ngành nhựa: Tấm nhựa kỹ thuật, PP, PC, PVC, Tôn nhựa, Ngói nhựa, Tấm lấy sáng, Tấm ốp vân đá, giấy bạc phủ tôn xốp...

˗ Đầu mối trao đổi, gửi thông tin sản phẩm, chương trình, chính sách bán hàng mới cho khách hàng, đối tác

˗ Báo giá, làm đơn hàng, ký hợp đồng, theo dõi giao hàng

˗ Quản lý data khách hàng, theo dõi đốc thúc công nợ

˗ Hỗ trợ khai thác tìm kiếm khách hàng mới

˗ Giới tính: Ưu tiên Nữ, tuổi từ 25.

- Có kinh nghiệm tối thiểu 1-2 năm ở vị trí tương đương, ưu tiên sales nội thất, xây dựng, trang thiết bị máy móc ....

- Ưu tiên những ứng viên đã từng làm lĩnh vực hoạt động của Công ty (mảng vật liệu, thép, sơn, ngành nhựa, mảng vật tư xây dựng, nội thất, ngoại thất, thép tôn...)

˗ Có kỹ năng giao tiếp tốt, giải quyết vấn đề, nhanh nhẹn, tự tin, giao tiếp tốt, xử lý tình huống linh hoạt.

Tại CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU NHIỆT PHÁT LỘC Thì Được Hưởng Những Gì

˗ Mức thu nhập cao : từ 10-25 triệu (lương cứng từ 8tr + Thưởng) + ăn trưa tại văn phòng, thu nhập đột phá, Thưởng nóng...

˗ Cơ hội thăng tiến trong công việc

˗ Được làm việc trong môi trường thân thiện, hòa đồng

˗ Được hưởng đầy đủ chế độ BHXH và các chế độ đãi ngộ khác

˗ Du lịch nghỉ mát

˗ Thưởng vào các dịp sinh nhật, thưởng thâm niên

˗ Chế đố sinh nhật, hiếu hỉ, ốm đau.... thưởng các dịp đặc biệt trong năm

˗ Công tác phí theo chế độ (nếu có)

