Tuyển Chăm sóc khách hàng Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Công Nghệ Technam làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 7 - 15 Triệu

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Công Nghệ Technam
Ngày đăng tuyển: 18/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 19/12/2024
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Công Nghệ Technam

Chăm sóc khách hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chăm sóc khách hàng Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Công Nghệ Technam

Mức lương
7 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Đà Nẵng:

- TechNam Group, Lô 6

- 7A Nguyễn Tất Thành, P, Liên Chiểu, Đà Nẵng, Quận Liên Chiểu

Mô Tả Công Việc Chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 7 - 15 Triệu

Tìm kiếm khách hàng từ fanpage, hội nhóm và các nguồn tiềm năng.
Tư vấn & chốt deal dịch vụ Marketing qua Facebook, Zalo và các kênh mạng xã hội khác.
Chăm sóc khách hàng sử dụng các sản phẩm/dịch vụ từ công ty.
Làm việc với khách hàng qua nền tảng MXH, không đi thị trường, không telesale.

Với Mức Lương 7 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm, chấp nhận sinh viên đang chờ bằng, trái ngành.
Từ 20 - 27 tuổi.
Có laptop cá nhân.
Kiên trì, cầu tiến trong công việc, năng động hòa đồng.
THỜI GIAN LÀM VIỆC: T2 – T7 (8h – 17h30: nghỉ trưa 2 tiếng)

Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Công Nghệ Technam Thì Được Hưởng Những Gì

Được quản lý đào tạo, hỗ trợ trực tiếp để có kết quả tốt nhất. Lộ trình thăng tiến rõ ràng
Làm việc trong môi trường gen Z năng động, sáng tạo
Tham gia BHXH, quyền lợi khác theo quy định pháp luật
Lương thưởng chắc chắn hấp dẫn hơn người yêu cũ của bạn
Thưởng các đợt Lễ, Tết, lương tháng 13

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Công Nghệ Technam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Công Nghệ Technam

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Công Nghệ Technam

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 57 Đàm Văn Lễ, Phường Hoà An, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

