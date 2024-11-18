Tuyển Chăm sóc khách hàng Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Công Nghệ Technam làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 7 - 15 Triệu

Mức lương 7 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Đà Nẵng: - TechNam Group, Lô 6 - 7A Nguyễn Tất Thành, P, Liên Chiểu, Đà Nẵng, Quận Liên Chiểu

Mô Tả Công Việc Chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 7 - 15 Triệu

Tìm kiếm khách hàng từ fanpage, hội nhóm và các nguồn tiềm năng.

Tư vấn & chốt deal dịch vụ Marketing qua Facebook, Zalo và các kênh mạng xã hội khác.

Chăm sóc khách hàng sử dụng các sản phẩm/dịch vụ từ công ty.

Làm việc với khách hàng qua nền tảng MXH, không đi thị trường, không telesale.

Với Mức Lương 7 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm, chấp nhận sinh viên đang chờ bằng, trái ngành.

Từ 20 - 27 tuổi.

Có laptop cá nhân.

Kiên trì, cầu tiến trong công việc, năng động hòa đồng.

THỜI GIAN LÀM VIỆC: T2 – T7 (8h – 17h30: nghỉ trưa 2 tiếng)

Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Công Nghệ Technam Thì Được Hưởng Những Gì

Được quản lý đào tạo, hỗ trợ trực tiếp để có kết quả tốt nhất. Lộ trình thăng tiến rõ ràng

Làm việc trong môi trường gen Z năng động, sáng tạo

Tham gia BHXH, quyền lợi khác theo quy định pháp luật

Lương thưởng chắc chắn hấp dẫn hơn người yêu cũ của bạn

Thưởng các đợt Lễ, Tết, lương tháng 13

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Công Nghệ Technam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin