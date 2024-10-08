Tuyển Chăm sóc khách hàng Công ty Cổ phần viễn thông FPT VNR500 TOP CÔNG TY làm việc tại Đồng Nai thu nhập 9 - 15 Triệu

Ngày đăng tuyển: 08/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 05/11/2024
Chăm sóc khách hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chăm sóc khách hàng Tại Công ty Cổ phần viễn thông FPT VNR500 TOP CÔNG TY

Mức lương
9 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Đồng Nai: Vĩnh An, Vĩnh Tân, Vĩnh Cửu

Mô Tả Công Việc Chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 9 - 15 Triệu

Triển khai và bảo trì đường truyền Internet, Camera đến nhà khách hàng. Hỗ trợ kỹ thuật tại nhà khách hàng khi có sự cố về Internet, Truyền hình IpTV hoặc bảo trì dịch vụ theo yêu cầu của khách hàng về các sự cố khác. Kiểm tra, sửa chữa hệ thống viễn thông và thu hồi các thiết bị khi khách hàng không còn nhu cầu sử dụng dịch vụ. Thu cước và tư vấn đóng cước dịch vụ internet & truyền hình FPT trong tháng trực tiếp cho khách hàng trên địa bàn được phân công. Thấu cảm, tạo ra những tương tác, trải nghiệm cá nhân hóa tới khách hàng trên các kênh ở mọi điểm chạm. Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của trưởng bộ phận.
Triển khai và bảo trì đường truyền Internet, Camera đến nhà khách hàng.
Hỗ trợ kỹ thuật tại nhà khách hàng khi có sự cố về Internet, Truyền hình IpTV hoặc bảo trì dịch vụ theo yêu cầu của khách hàng về các sự cố khác.
Kiểm tra, sửa chữa hệ thống viễn thông và thu hồi các thiết bị khi khách hàng không còn nhu cầu sử dụng dịch vụ.
Thu cước và tư vấn đóng cước dịch vụ internet & truyền hình FPT trong tháng trực tiếp cho khách hàng trên địa bàn được phân công.
Thấu cảm, tạo ra những tương tác, trải nghiệm cá nhân hóa tới khách hàng trên các kênh ở mọi điểm chạm.
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của trưởng bộ phận.

Với Mức Lương 9 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam, có sức khỏe tốt, tuổi từ 18 – 35. Siêng năng, có phương tiện di chuyển cá nhân. Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành Điện: Công nghệ thông tin, Quản trị mạng, Điện tử viễn thông... hoặc các chuyên ngành liên quan về điện Ham học hỏi, chịu khó và nhiệt tình với công việc. Tính tình thật thà, cẩn thận và kiên nhẫn. Không yêu cầu kinh nghiệm Có tư duy luôn lấy khách hàng làm trọng tâm.
Nam, có sức khỏe tốt, tuổi từ 18 – 35.
Siêng năng, có phương tiện di chuyển cá nhân.
Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành Điện: Công nghệ thông tin, Quản trị mạng, Điện tử viễn thông... hoặc các chuyên ngành liên quan về điện
Ham học hỏi, chịu khó và nhiệt tình với công việc.
Tính tình thật thà, cẩn thận và kiên nhẫn.
Không yêu cầu kinh nghiệm
Có tư duy luôn lấy khách hàng làm trọng tâm.

Tại Công ty Cổ phần viễn thông FPT VNR500 TOP CÔNG TY Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc ổn định lâu dài, hỗ trợ khu vực làm việc gần nhà. Đào tạo 1 kèm 1, cơ hội phát triển và thăng tiến. Khen thưởng: Lương tháng 13 và thưởng thi đua, thưởng top nhân viên xuất sắc của năm Chế độ nghỉ phép: 12 ngày/năm và nghỉ mát, teambuilding cùng nhiều trải nghiệm với các CLB sở thích, chuyên môn, thể dục thể thao ... Chế độ bảo hiểm: BHYT, BHXH, BHTN, BH tai nạn 24/24, khám sức khỏe định kỳ và an toàn lao động Đặc biệt chính sách bảo hiểm PNC Care dành riêng cho CBNV Phương Nam. Các chế độ khác: Theo Luật Lao động Việt Nam và Quy định tài chính của công ty Thuộc biên chế công ty TNHH MTV DV Viễn thông Phương Nam (Đối tác độc quyền của FPT Telecom)
Môi trường làm việc ổn định lâu dài, hỗ trợ khu vực làm việc gần nhà.
Đào tạo 1 kèm 1, cơ hội phát triển và thăng tiến.
Khen thưởng: Lương tháng 13 và thưởng thi đua, thưởng top nhân viên xuất sắc của năm
Chế độ nghỉ phép: 12 ngày/năm và nghỉ mát, teambuilding cùng nhiều trải nghiệm với các CLB sở thích, chuyên môn, thể dục thể thao ...
Chế độ bảo hiểm: BHYT, BHXH, BHTN, BH tai nạn 24/24, khám sức khỏe định kỳ và an toàn lao động
Đặc biệt chính sách bảo hiểm PNC Care dành riêng cho CBNV Phương Nam.
Các chế độ khác: Theo Luật Lao động Việt Nam và Quy định tài chính của công ty
Thuộc biên chế công ty TNHH MTV DV Viễn thông Phương Nam (Đối tác độc quyền của FPT Telecom)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần viễn thông FPT VNR500 TOP CÔNG TY

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: Trên 5000 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 2, tòa nhà FPT, Phố Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội

