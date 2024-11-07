Tuyển Chăm sóc khách hàng CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ AVATEK làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Số 66/122 đường Bình Thành, Phường Bình Hưng Hòa B, Bình Tân

Mô Tả Công Việc Chăm sóc khách hàng Với Mức Lương Thỏa thuận

Quản lý và giám sát hoạt động bộ phận chăm sóc khách hàng: phân công CV, theo dõi hiệu suất, Báo cáo kết quả.

Đào tạo và phát triển nhân viên, Phát triển khách hàng mới, Giữ và phát triển danh sách khách hàng đang phụ trách của phòng CSKH.

Hỗ trợ Thu hồi công nợ khách hàng

Hỗ trợ nhanh chóng, kịp thời cho Sale. Xây dựng Phòng chăm sóc khách hàng có được môi trường làm việc lành mạnh, thân thiện, tích cực.

Thực hiện các công việc được phân công khác từ Trưởng phòng.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Bằng cấp: Tốt nghiệp đại học/cao đẳng chuyên ngành Sinh học, Hoá học, Công nghệ thực phẩm, Công nghệ sinh học.

Kinh nghiệm: Ưu tiên người làm trong lĩnh vực kiểm nghiệm

Kỹ năng quản lý làm việc nhóm và giao tiếp

Nhiệt tình, trung thực, tự tin, tác phong chuyên nghiệp, kiên trì và sẵn sàng học hỏi.

Kỹ năng giao tiếp tốt, tỉ mĩ, cẩn thận, chịu được áp lực cao

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ AVATEK Thì Được Hưởng Những Gì

Thời gian làm việc: Từ thứ 2 – Thứ 7 (CN nghỉ). Sáng 8h00 - 12h00, Chiều 13h30 - 17h30

Lương cạnh tranh, nhận thưởng theo kết quả hoạt động kinh doanh

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, trẻ trung, năng động, đồng nghiệp thân thiện

Hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, BHTN

Hỗ trợ cơm trưa 30k/ngày

Teambuilding : 1 - 2 lần/năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ AVATEK

