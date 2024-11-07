Tuyển Chăm sóc khách hàng CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ AVATEK làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chăm sóc khách hàng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ AVATEK
- Hồ Chí Minh: Số 66/122 đường Bình Thành, Phường Bình Hưng Hòa B, Bình Tân
Mô Tả Công Việc Chăm sóc khách hàng Với Mức Lương Thỏa thuận
Quản lý và giám sát hoạt động bộ phận chăm sóc khách hàng: phân công CV, theo dõi hiệu suất, Báo cáo kết quả.
Đào tạo và phát triển nhân viên, Phát triển khách hàng mới, Giữ và phát triển danh sách khách hàng đang phụ trách của phòng CSKH.
Hỗ trợ Thu hồi công nợ khách hàng
Hỗ trợ nhanh chóng, kịp thời cho Sale. Xây dựng Phòng chăm sóc khách hàng có được môi trường làm việc lành mạnh, thân thiện, tích cực.
Thực hiện các công việc được phân công khác từ Trưởng phòng.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Kinh nghiệm: Ưu tiên người làm trong lĩnh vực kiểm nghiệm
Kỹ năng quản lý làm việc nhóm và giao tiếp
Nhiệt tình, trung thực, tự tin, tác phong chuyên nghiệp, kiên trì và sẵn sàng học hỏi.
Kỹ năng giao tiếp tốt, tỉ mĩ, cẩn thận, chịu được áp lực cao
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ AVATEK Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cạnh tranh, nhận thưởng theo kết quả hoạt động kinh doanh
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, trẻ trung, năng động, đồng nghiệp thân thiện
Hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, BHTN
Hỗ trợ cơm trưa 30k/ngày
Teambuilding : 1 - 2 lần/năm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ AVATEK
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
