Tuyển Chăm sóc khách hàng Công ty cổ phần Kitawa làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chăm sóc khách hàng Tại Công ty cổ phần Kitawa
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 41F/12 Đặng Thuỳ Trâm, Phường 13, Bình Thạnh
Mô Tả Công Việc Chăm sóc khách hàng Với Mức Lương Thỏa thuận
Tiếp nhận điện thoại khách hàng, giải đáp thắc mắc cho khách hàng khi cần.
Hỗ trợ xử lý khiếu nại, chăm sóc khách hàng làm bảo hành sản phẩm
Hỗ trợ các đơn hoàn trả, bảo hành,.... của khách hàng trên phần mềm của Công ty và sàn TMĐT
Tạo mã đơn gửi cho bộ phận Kho để đóng gói
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm vị trí tương đương
Giọng nói truyền cảm, không nói ngọng, nói lắp
Kỹ năng giao tiếp tốt, tự tin, có kỹ năng thuyết phục khách hàng, tạo mối quan hệ và duy trì mối quan hệ tốt.
Giọng nói truyền cảm, không nói ngọng, nói lắp
Kỹ năng giao tiếp tốt, tự tin, có kỹ năng thuyết phục khách hàng, tạo mối quan hệ và duy trì mối quan hệ tốt.
Tại Công ty cổ phần Kitawa Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập: 7 – 10Tr/Tháng + Thưởng (Thỏa thuận ở phỏng vấn)
Không chốt sale, áp doanh số bán hàng
Phúc lợi bào hiểm đầy đủ theo quy định Luật lao động
Làm việc trong môi trường tăng trưởng nhanh, than thiện và năng động
Chế độ đãi ngộ, du lịch teambuilding, thưởng Lễ, Tết, sinh nhật, Lương Tháng 13,...
Không chốt sale, áp doanh số bán hàng
Phúc lợi bào hiểm đầy đủ theo quy định Luật lao động
Làm việc trong môi trường tăng trưởng nhanh, than thiện và năng động
Chế độ đãi ngộ, du lịch teambuilding, thưởng Lễ, Tết, sinh nhật, Lương Tháng 13,...
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Kitawa
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI