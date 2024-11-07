Tuyển Chăm sóc khách hàng Công ty cổ phần Kitawa làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 41F/12 Đặng Thuỳ Trâm, Phường 13, Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Chăm sóc khách hàng Với Mức Lương Thỏa thuận

Tiếp nhận điện thoại khách hàng, giải đáp thắc mắc cho khách hàng khi cần.

Hỗ trợ xử lý khiếu nại, chăm sóc khách hàng làm bảo hành sản phẩm

Hỗ trợ các đơn hoàn trả, bảo hành,.... của khách hàng trên phần mềm của Công ty và sàn TMĐT

Tạo mã đơn gửi cho bộ phận Kho để đóng gói

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm vị trí tương đương

Giọng nói truyền cảm, không nói ngọng, nói lắp

Kỹ năng giao tiếp tốt, tự tin, có kỹ năng thuyết phục khách hàng, tạo mối quan hệ và duy trì mối quan hệ tốt.

Tại Công ty cổ phần Kitawa Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 7 – 10Tr/Tháng + Thưởng (Thỏa thuận ở phỏng vấn)

Không chốt sale, áp doanh số bán hàng

Phúc lợi bào hiểm đầy đủ theo quy định Luật lao động

Làm việc trong môi trường tăng trưởng nhanh, than thiện và năng động

Chế độ đãi ngộ, du lịch teambuilding, thưởng Lễ, Tết, sinh nhật, Lương Tháng 13,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Kitawa

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.