Tuyển Chăm sóc khách hàng Công ty TNHH Phòng khám Đa khoa Jio Health làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 30 Nguyễn Văn Lạc, Phường 19, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Chăm sóc khách hàng Với Mức Lương Thỏa thuận

1 Hướng dẫn, tư vấn và hỗ trợ các yêu cầu từ khách hàng:

Hướng dẫn, tư vấn

và hỗ trợ các yêu cầu từ khách hàng:

Tiếp nhận các thông tin phản hồi của khách hàng thông qua tổng đài, xử lý ban đầu theo quy trình và hỗ trợ đặt hẹn với các chuyên khoa, dịch vụ thích hợp.

Trực hotline điện thoại của Jio Health, giải đáp các câu hỏi, thắc mắc của khách hàng qua điện thoại như: Các dịch vụ, thời gian làm việc, chi phí xét nghiệm và các gói khám, vị trí phòng khám, thủ tục khám chữa bệnh, những việc cần chuẩn bị trước xét nghiệm, đặt lịch khám, các sản phẩm, chương trình khuyến mãi, tri ân khách hàng của Jio Health…

Tư vấn và hỗ trợ khách hàng các loại giấy tờ y tế, bảo hiểm…

2 Phối hợp với đồng nghiệp và các phòng ban khác:

Phối hợp với các bộ phận có liên quan để nhanh chóng hỗ trợ thực hiện các yêu cầu hoặc giải quyết các góp ý của khách hàng.

Hỗ trợ các phòng ban khác đúng với nhiệm vụ khi có yêu cầu.

Đảm nhiệm các dịch vụ chăm sóc khách hàng được yêu cầu bởi Trưởng Bộ Phận.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt Nghiệp Cao đẳng hoặc Đại học với các chuyên ngành về quản trị văn phòng, chăm sóc khách hàng hoặc các chuyên ngành khác có liên quan, chuyên ngành liên quan đến y khoa là một lợi thế.

Có 2-3 năm kinh nghiệm làm việc tại các vị trí chăm sóc khách hàng hoặc tổng đài chăm sóc khách hàng.

Giọng nói truyền cảm, dễ nghe

Thời gian làm việc: 48h/01 tuần, mỗi tuần nghỉ 01 ngày, không cố định và có 03 ca làm việc cụ thể như sau:

- Ca 1: 05h00 – 13h00

- Ca 2: 08h00 – 17h00

- Ca 3: 15h00 – 23h00

* Ca 1 và Ca 3 sẽ làm tại nhà, Ca 2 sẽ làm tại văn phòng.

Tại Công ty TNHH Phòng khám Đa khoa Jio Health Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương hấp dẫn theo thỏa thuận

Được tham gia đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, BHTN

Gói chăm sóc sức khỏe cao cấp toàn diện Jio Premium (không giới hạn số lần thăm khám, khám tổng quát sức khỏe 01 lần/ 01 năm).

Các chế độ phúc lợi khác theo chính sách của công ty.

Được làm việc trong môi trường năng động, thân thiện, sáng tạo và nhiều cơ hội phát triển.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Phòng khám Đa khoa Jio Health

