Tuyển Chăm sóc khách hàng Công ty TNHH Phòng khám Đa khoa Jio Health làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Công ty TNHH Phòng khám Đa khoa Jio Health
Ngày đăng tuyển: 14/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 15/12/2024
Công ty TNHH Phòng khám Đa khoa Jio Health

Chăm sóc khách hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chăm sóc khách hàng Tại Công ty TNHH Phòng khám Đa khoa Jio Health

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 30 Nguyễn Văn Lạc, Phường 19, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Chăm sóc khách hàng Với Mức Lương Thỏa thuận

1 Hướng dẫn, tư vấn và hỗ trợ các yêu cầu từ khách hàng:
1
Hướng dẫn, tư vấn
và hỗ trợ các yêu cầu từ khách hàng:
Tiếp nhận các thông tin phản hồi của khách hàng thông qua tổng đài, xử lý ban đầu theo quy trình và hỗ trợ đặt hẹn với các chuyên khoa, dịch vụ thích hợp.
Trực hotline điện thoại của Jio Health, giải đáp các câu hỏi, thắc mắc của khách hàng qua điện thoại như: Các dịch vụ, thời gian làm việc, chi phí xét nghiệm và các gói khám, vị trí phòng khám, thủ tục khám chữa bệnh, những việc cần chuẩn bị trước xét nghiệm, đặt lịch khám, các sản phẩm, chương trình khuyến mãi, tri ân khách hàng của Jio Health…
Tư vấn và hỗ trợ khách hàng các loại giấy tờ y tế, bảo hiểm…
2 Phối hợp với đồng nghiệp và các phòng ban khác:
Phối hợp với các bộ phận có liên quan để nhanh chóng hỗ trợ thực hiện các yêu cầu hoặc giải quyết các góp ý của khách hàng.
Hỗ trợ các phòng ban khác đúng với nhiệm vụ khi có yêu cầu.
Đảm nhiệm các dịch vụ chăm sóc khách hàng được yêu cầu bởi Trưởng Bộ Phận.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt Nghiệp Cao đẳng hoặc Đại học với các chuyên ngành về quản trị văn phòng, chăm sóc khách hàng hoặc các chuyên ngành khác có liên quan, chuyên ngành liên quan đến y khoa là một lợi thế.
Có 2-3 năm kinh nghiệm làm việc tại các vị trí chăm sóc khách hàng hoặc tổng đài chăm sóc khách hàng.
Giọng nói truyền cảm, dễ nghe
Thời gian làm việc: 48h/01 tuần, mỗi tuần nghỉ 01 ngày, không cố định và có 03 ca làm việc cụ thể như sau:
- Ca 1: 05h00 – 13h00
- Ca 2: 08h00 – 17h00
- Ca 3: 15h00 – 23h00
* Ca 1 và Ca 3 sẽ làm tại nhà, Ca 2 sẽ làm tại văn phòng.

Tại Công ty TNHH Phòng khám Đa khoa Jio Health Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương hấp dẫn theo thỏa thuận
Được tham gia đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, BHTN
Gói chăm sóc sức khỏe cao cấp toàn diện Jio Premium (không giới hạn số lần thăm khám, khám tổng quát sức khỏe 01 lần/ 01 năm).
Các chế độ phúc lợi khác theo chính sách của công ty.
Được làm việc trong môi trường năng động, thân thiện, sáng tạo và nhiều cơ hội phát triển.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Phòng khám Đa khoa Jio Health

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Phòng khám Đa khoa Jio Health

Công ty TNHH Phòng khám Đa khoa Jio Health

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 83B Hoàng Sa, P. Đa Kao, Q.1, TP. HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

