Tuyển Chăm sóc khách hàng Babilala - Ứng dụng Tiếng Anh Online cho trẻ em tăng trưởng bậc nhất Đông Nam Á làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu

Babilala - Ứng dụng Tiếng Anh Online cho trẻ em tăng trưởng bậc nhất Đông Nam Á
Ngày đăng tuyển: 14/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 30/11/2024
Babilala - Ứng dụng Tiếng Anh Online cho trẻ em tăng trưởng bậc nhất Đông Nam Á

Chăm sóc khách hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chăm sóc khách hàng Tại Babilala - Ứng dụng Tiếng Anh Online cho trẻ em tăng trưởng bậc nhất Đông Nam Á

Mức lương
9 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 6, Tòa báo Sinh Viên, số 68 Phạm Văn Bạch, Yên Hòa, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 9 - 12 Triệu

- Quản trị team Cộng tác viên CSKH từ 15-20 nhân sự (tuyển dụng, đào tạo, giám sát, tính lương....)
- Giám sát, quản lý đi vào hoạt động các kênh tương tác với khách hàng ( zalo, Hotline ...)
- Trực tiếp hỗ trợ, hướng dẫn khách hàng trong quá trình sử dụng sản phẩm với các trường hợp mà CTV không thể hỗ trợ
- Lên kịch bản hỗ trợ khách hàng, phụ huynh học sinh
- Xử lý, hỗ trợ các trường hợp khiếu nại, hoàn hủy đối với sản phẩm
- Làm báo cáo theo yêu cầu của Quản lý
- Theo dõi, quản lý các dự án, tham gia phối hợp liên phòng ban và đề xuất ý tưởng tối ưu tự động hóa quy trình CSKH.

Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có từ 2 năm kinh nghiệm trở lên ở vị trí chăm sóc khách hàng.
- Thành thạo excel, word.
- Ưu tiên ứng viên có khả năng quản trị đội nhóm và làm báo cáo.
- Khả năng giao tiếp tiếng Anh cơ bản
- Chủ động trong công việc.
- Có kinh nghiệm là sale admin, xử lý dữ liệu là một lợi thế.

Tại Babilala - Ứng dụng Tiếng Anh Online cho trẻ em tăng trưởng bậc nhất Đông Nam Á Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương thỏa thuận theo năng lực từ 8-12 triệu/tháng.
- Thử việc 2 tháng nhận 100% lương
- Khoá học Tiếng Anh online chất lượng cao, uy tín, tỷ lệ phụ huynh và học sinh hài lòng về chương trình học lên tới 95%.
- Được tặng bộ sản phẩm học Tiếng Anh online trọn đời ngay khi nhận việc tại Edupia, giá trị tương đương 7.200.000 đồng
- Đóng BHXH đầy đủ theo luật lao động, nghỉ phép 12 ngày/năm và các ngày lễ theo quy định chung
- Phụ cấp, hỗ trợ chi phí công tác theo quy định của công ty.
- Lương tháng 13, thưởng cuối năm theo kết quả kinh doanh chung của Công ty.
- Lộ trình thăng tiến nhanh: có cơ hội được lên các vị trí quan trọng sau 6 tháng làm việc
Môi trưởng làm việc :
- Môi trường làm việc hấp dẫn, đề cao giá trị tập thể và tôn trọng sự phát triển của mỗi cá nhân.
- Du lịch hằng năm với địa điểm hấp dẫn, thường xuyên tổ chức các hoạt động team building gắn kết cộng đồng, các hoạt động vui chơi giải trí cho nhân viên.
- Công ty số 1 tại thị trường Tiếng Anh online chất lượng cao tại Việt Nam. Các sản phẩm chủ lực gồm: Edupia, Babilala và Edupia Tutor đã có thương hiệu mạnh trên thị trường với 5 triệu người dùng, 500.000+ học viên đang theo học tại Việt Nam và Đông Nam Á.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Babilala - Ứng dụng Tiếng Anh Online cho trẻ em tăng trưởng bậc nhất Đông Nam Á

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Babilala - Ứng dụng Tiếng Anh Online cho trẻ em tăng trưởng bậc nhất Đông Nam Á

Babilala - Ứng dụng Tiếng Anh Online cho trẻ em tăng trưởng bậc nhất Đông Nam Á

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Hà Nội: Tầng 2, Comatce Tower, số 61 Ngụy Như Kon Tum, Nhân Chính, Thanh Xuân; Hồ Chí Minh: Tầng 2, toà nhà Mach office, số 127 Ung Văn Khiêm, P.25, Quận Bình Thạnh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

