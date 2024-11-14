Tuyển Chăm sóc khách hàng Babilala - Ứng dụng Tiếng Anh Online cho trẻ em tăng trưởng bậc nhất Đông Nam Á làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu

Mức lương 9 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 6, Tòa báo Sinh Viên, số 68 Phạm Văn Bạch, Yên Hòa, Cầu Giấy

- Quản trị team Cộng tác viên CSKH từ 15-20 nhân sự (tuyển dụng, đào tạo, giám sát, tính lương....)

- Giám sát, quản lý đi vào hoạt động các kênh tương tác với khách hàng ( zalo, Hotline ...)

- Trực tiếp hỗ trợ, hướng dẫn khách hàng trong quá trình sử dụng sản phẩm với các trường hợp mà CTV không thể hỗ trợ

- Lên kịch bản hỗ trợ khách hàng, phụ huynh học sinh

- Xử lý, hỗ trợ các trường hợp khiếu nại, hoàn hủy đối với sản phẩm

- Làm báo cáo theo yêu cầu của Quản lý

- Theo dõi, quản lý các dự án, tham gia phối hợp liên phòng ban và đề xuất ý tưởng tối ưu tự động hóa quy trình CSKH.

- Có từ 2 năm kinh nghiệm trở lên ở vị trí chăm sóc khách hàng.

- Thành thạo excel, word.

- Ưu tiên ứng viên có khả năng quản trị đội nhóm và làm báo cáo.

- Khả năng giao tiếp tiếng Anh cơ bản

- Chủ động trong công việc.

- Có kinh nghiệm là sale admin, xử lý dữ liệu là một lợi thế.

Tại Babilala - Ứng dụng Tiếng Anh Online cho trẻ em tăng trưởng bậc nhất Đông Nam Á Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương thỏa thuận theo năng lực từ 8-12 triệu/tháng.

- Thử việc 2 tháng nhận 100% lương

- Khoá học Tiếng Anh online chất lượng cao, uy tín, tỷ lệ phụ huynh và học sinh hài lòng về chương trình học lên tới 95%.

- Được tặng bộ sản phẩm học Tiếng Anh online trọn đời ngay khi nhận việc tại Edupia, giá trị tương đương 7.200.000 đồng

- Đóng BHXH đầy đủ theo luật lao động, nghỉ phép 12 ngày/năm và các ngày lễ theo quy định chung

- Phụ cấp, hỗ trợ chi phí công tác theo quy định của công ty.

- Lương tháng 13, thưởng cuối năm theo kết quả kinh doanh chung của Công ty.

- Lộ trình thăng tiến nhanh: có cơ hội được lên các vị trí quan trọng sau 6 tháng làm việc

Môi trưởng làm việc :

- Môi trường làm việc hấp dẫn, đề cao giá trị tập thể và tôn trọng sự phát triển của mỗi cá nhân.

- Du lịch hằng năm với địa điểm hấp dẫn, thường xuyên tổ chức các hoạt động team building gắn kết cộng đồng, các hoạt động vui chơi giải trí cho nhân viên.

- Công ty số 1 tại thị trường Tiếng Anh online chất lượng cao tại Việt Nam. Các sản phẩm chủ lực gồm: Edupia, Babilala và Edupia Tutor đã có thương hiệu mạnh trên thị trường với 5 triệu người dùng, 500.000+ học viên đang theo học tại Việt Nam và Đông Nam Á.

