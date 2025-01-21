Tuyển Chuyên viên đào tạo Công ty cổ phần giải pháp giáo dục Nam Việt làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Tầng 2, Tòa nhà 262 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Chuyên viên đào tạo Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

- Đào tạo và hỗ trợ, trainning kỹ thuật, xử lý các vấn đề cho khách hàng trong quá trình sử dụng hệ thống phần mềm mảng Giáo dục, Y tế.

- Xây dựng kế hoạch đào tạo. Trực tiếp đứng lớp đào tạo cho giảng viên, chuyên viên các trường đại học lớn.

- Ghi nhận yêu cầu của khách hàng, phối hợp với phòng kỹ thuật để chốt các yêu cầu cần chỉnh sửa.

- Test phần mềm nhằm đảm bảo chất lượng hệ thống khi triển khai;

- Chuẩn hóa dữ liệu để đưa vào hệ thống.

- Hỗ trợ các công việc khác;

- Chi tiết trao đổi trong buổi phỏng vấn.

- Làm việc giờ hành chính sáng 8h - 12h, chiều 13h30 - 17h30, từ thứ 2 đến sáng thứ 7 hàng tuần

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp cao đẳng trở lên

- Chăm chỉ, ham học hỏi, có trách nhiệm và nhiệt huyết với công việc;

- Có khả năng làm việc độc lập cũng như làm việc theo nhóm

Tại Công ty cổ phần giải pháp giáo dục Nam Việt Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương: 10 -15 triệu (Thỏa thuận cao hơn tùy theo năng lực)

- Lương hưởng theo năng lực, có tính cạnh tranh cao xét tăng lương định kì hàng năm.

- Thưởng Dự án; tháng 13. Thưởng các ngày Lễ, Tết, du lịch hàng năm, sinh nhật.

- Hưởng các chế độ đãi ngộ theo luật lao động như: BHXH, BHYT, BHTN ... và các chế độ khác theo quy định của nhà nước;

- Được tham gia training kiến thức chuyên môn và kỹ năng phục vụ công việc hàng tuần;

- Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, công bằng, đồng nghiệp trẻ, môi trường làm việc vui nhộn, thân thiện

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần giải pháp giáo dục Nam Việt

