Tuyển Chuyên viên đào tạo CÔNG TY CỔ PHẦN THỊNH CƯỜNG Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên đào tạo Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THỊNH CƯỜNG Pro Company
- Hà Nội: Trung Sơn Trầm, Sơn Tây, Hà Nội, Sơn Tây, Quận Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Chuyên viên đào tạo Với Mức Lương 12 - 15 Triệu
Hỗ trợ TP xây dựng kế hoạch và mục tiêu đào tạo cho các phòng ban và showroom;
Thiết lập, hướng dẫn và kiểm soát việc thực hiện chính sách đào tạo, quy trình đào tạo của công ty đảm bảo tính thống nhất và tuân thủ trong toàn hệ thống;
Lập kế hoạch đào đạo, phát triển đội ngũ;
Tổ chức, sắp xếp các chương trình đào tạo phù hợp với nhu cầu và kế hoạch đề ra; lựa chọn đối tác đào tạo phù hợp và có chất lượng;
Xây dựng quy trình đào tạo, tài liệu đào tạo;
Vận hành hệ thống đào tạo E-Learnng CLS;
Thực hiện đào tạo nhân viên showroom và các nội dung liên quan đến các kỹ năng mềm, kỹ năng làm việc cơ bản;
Quản lý ngân sách đào tạo, đánh giá tính hiệu quả của kế hoạch, chương trình đào tạo;
Tìm kiếm, phát hiện và tổ chức những khóa đào tạo mới phù hợp với công việc của cá nhân/đơn vị.
Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Kinh nghiệm chuyên môn > 2 năm
Sử dụng thành thạo Microsoft word, Excel, Email,
Kiến thức về quản trị nhân lực hiện đại (KPIs, 3P, HAY ,...)
Hiểu biết về hệ thống đào tạo của doanh nghiệp
Biết lập kế hoạch và tổ chức thực hiện trên hệ đào tạo trực tuyến E- learning
Có khả năng giao tiếp, thuyết trình tốt
Tư duy tổng hợp tốt, năng động, cầu tiến, khả năng xử lý & giải quyết vấn đề nhanh nhạy, có kỹ năng làm việc nhóm.
Có khả năng viết content và biết cách TTNB.
Kỹ năng thuyết phục, đàm phán;
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THỊNH CƯỜNG Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì
Được đóng bảo hiểm và hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi theo quy định Nhà nước
Phúc lợi: Thưởng lễ tết, sinh nhật và các khoản thưởng khác
Được tặng quà, thăm hỏi nhân các dịp cưới hỏi, hiếu hỉ, ốm đau...
Được hưởng các chế độ BHYT, BHXH, BHTN theo quy định nhà nước
Du lịch hằng năm, teambuilding,..
