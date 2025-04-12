Tuyển Chuyên viên đào tạo CÔNG TY CỔ PHẦN HỌC VIỆN QUẢN TRỊ HRD làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên đào tạo Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HỌC VIỆN QUẢN TRỊ HRD
- Hà Nội: S402 Vinhomes Smart City, Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Chuyên viên đào tạo Với Mức Lương 8 - 10 Triệu
Lên các lịch đào tạo tại khách hàng, trao đổi với giảng viên để sắp xếp lịch đào tạo phù hợp, chuẩn bị các điều kiện để tổ chức lớp học hiệu quả.
Tổ chức và quản lý lớp học hiệu quả: điều phối và quản lý đội ngũ các bạn trợ giảng, phối hợp với giảng viên, với người phụ trách của khách hàng để chương trình diễn ra hiệu quả. Đánh giá chất lượng khoá học theo form mẫu của học viện.
Làm báo cáo đào tạo theo form mẫu của học viện.
Tổng hợp, biên soạn các bài viết về quản trị nhân sự, quản trị bán hàng, kỹ năng làm việc để đăng trên website hoặc hô trợ khách hàng.
Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HỌC VIỆN QUẢN TRỊ HRD Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HỌC VIỆN QUẢN TRỊ HRD
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI