Tuyển Chuyên viên đào tạo CÔNG TY CỔ PHẦN HỌC VIỆN QUẢN TRỊ HRD làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Lên các lịch đào tạo tại khách hàng, trao đổi với giảng viên để sắp xếp lịch đào tạo phù hợp, chuẩn bị các điều kiện để tổ chức lớp học hiệu quả.

Tổ chức và quản lý lớp học hiệu quả: điều phối và quản lý đội ngũ các bạn trợ giảng, phối hợp với giảng viên, với người phụ trách của khách hàng để chương trình diễn ra hiệu quả. Đánh giá chất lượng khoá học theo form mẫu của học viện.

Làm báo cáo đào tạo theo form mẫu của học viện.

Tổng hợp, biên soạn các bài viết về quản trị nhân sự, quản trị bán hàng, kỹ năng làm việc để đăng trên website hoặc hô trợ khách hàng.