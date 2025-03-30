Tuyển Chuyên viên đào tạo Công ty Cổ phần Tập đoàn Meey Land làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên đào tạo Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Meey Land
Mức lương
13 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 97
- 99 Láng Hạ, Đống Đa, Quận Đống Đa
Mô Tả Công Việc Chuyên viên đào tạo Với Mức Lương 13 - 15 Triệu
Tham gia và hỗ trợ cho các hoạt động chung của Khối
Với Mức Lương 13 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Trình độ học vấn: Tốt nghiệp Đại học
Kinh nghiệm: Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương
Kiến thức về Giáo dục tài chính, Đầu tư, Bất động sản
Am hiểu các phương pháp tổ chức đào tạo hiện đại (offline & online)
Kiến thức Bán hàng, Phát triển bản thân, Xây dựng đội nhóm
Kỹ năng lập kế hoạch và tổ chức
Kĩ năng sáng tạo nội dung, thiết kế, chỉnh sửa Video - Thành thạo tin học văn phòng ( Word, Excel, Powerpoint, Drive,..)
Kỹ năng thuyết trình, đào tạo
Kỹ năng giao tiếp, tạo dựng quan hệ, thuyết trình, đàm phán, thương lượng
Khả năng làm việc độc lập và làm việc theo nhóm
Kinh nghiệm: Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương
Kiến thức về Giáo dục tài chính, Đầu tư, Bất động sản
Am hiểu các phương pháp tổ chức đào tạo hiện đại (offline & online)
Kiến thức Bán hàng, Phát triển bản thân, Xây dựng đội nhóm
Kỹ năng lập kế hoạch và tổ chức
Kĩ năng sáng tạo nội dung, thiết kế, chỉnh sửa Video - Thành thạo tin học văn phòng ( Word, Excel, Powerpoint, Drive,..)
Kỹ năng thuyết trình, đào tạo
Kỹ năng giao tiếp, tạo dựng quan hệ, thuyết trình, đàm phán, thương lượng
Khả năng làm việc độc lập và làm việc theo nhóm
Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Meey Land Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương: cạnh tranh hấp dẫn (sẵn sàng offer cao khi đủ năng lực) + Phụ cấp (Ăn ca: 700.000 VNĐ/tháng; Gửi xe: 120.000 VNĐ/tháng; trợ cấp máy tính cá nhân (nếu có): 300.000 VNĐ/tháng).
Chính sách thưởng: Thưởng Lễ, Tết, sinh nhật + thưởng dự án + thưởng thâm niên + Lương tháng 13 + các thưởng khác theo quy định Công ty tại thời điểm hiện hành.
Làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động, coi trọng năng lực và khả năng sáng tạo
Thường xuyên tổ chức các hoạt động mini game, chương trình các ngày Lễ, Tết, sinh nhật, tham gia hoạt động Teambuilding của công ty...
Cơ hội tiếp cận và học hỏi công nghệ tiên tiến, công nghệ mới
Được công ty tạo điều kiện và hỗ trợ khi tham gia các khóa đào tạo, phát triển năng lực.
Có cơ hội làm những việc thách thức, phát huy hết khả năng bản thân.
Tham gia các sản phẩm công nghệ mới theo kế hoạch phát triển của công ty.
Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo luật bảo hiểm.
Được tặng quà, thăm hỏi nhân các dịp: sinh nhật, cưới hỏi, hiếu hỉ, ốm đau...
Có thể tham gia các câu lạc bộ thể thao: đá bóng, tập yoga, thể dục cải thiện sức khoẻ...
Chính sách thưởng: Thưởng Lễ, Tết, sinh nhật + thưởng dự án + thưởng thâm niên + Lương tháng 13 + các thưởng khác theo quy định Công ty tại thời điểm hiện hành.
Làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động, coi trọng năng lực và khả năng sáng tạo
Thường xuyên tổ chức các hoạt động mini game, chương trình các ngày Lễ, Tết, sinh nhật, tham gia hoạt động Teambuilding của công ty...
Cơ hội tiếp cận và học hỏi công nghệ tiên tiến, công nghệ mới
Được công ty tạo điều kiện và hỗ trợ khi tham gia các khóa đào tạo, phát triển năng lực.
Có cơ hội làm những việc thách thức, phát huy hết khả năng bản thân.
Tham gia các sản phẩm công nghệ mới theo kế hoạch phát triển của công ty.
Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo luật bảo hiểm.
Được tặng quà, thăm hỏi nhân các dịp: sinh nhật, cưới hỏi, hiếu hỉ, ốm đau...
Có thể tham gia các câu lạc bộ thể thao: đá bóng, tập yoga, thể dục cải thiện sức khoẻ...
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Meey Land
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI