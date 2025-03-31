Tuyển Chuyên viên đào tạo CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN RITA VÕ làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên đào tạo Tại CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN RITA VÕ
- Hà Nội:
- 147 Hoàng Quốc Việt, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Chuyên viên đào tạo Với Mức Lương 10 - 12 Triệu
Phân tích, xác định nhu đào tạo và xây dựng kế hoạch của khối kinh doanh Miền Bắc
Xây dựng tài liệu đào tạo, khung chương trình và tổ chức thực hiện hoạt động đào tạo dựa trên các tài liệu training sản phẩm cảu từng ngành hàng
Triển khai đào tạo phù hợp với từng nhóm nhân viên, nhóm ngành hàng Đánh giá hiệu quả, đồng thời đưa ra biện pháp cải tiến đối với các chương trình đào tạo.
Lập kế hoạch, triển khai thực hiện hoạt động đánh giá hiệu suất nhân sự định kì
Báo cáo, đề xuất kế hoạch phát triển hoạt động đào tạo theo chiến lược phát triển năng lực của nhân viên kinh doanh
Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tiếng Anh thành thạo Có kinh nghiệm ở vị trí tương đương từ 1 - 2 năm trở lên
Có khả năng giao tiếp tốt, thuyết trình tự tin
Chăm chỉ, cẩn thận, nhiệt tình, có trách nhiệm trong công việc
Sử dụng thành thạo tin học văn phòng
Tại CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN RITA VÕ Thì Được Hưởng Những Gì
- Phụ cấp
- Đồng phục
- Chế độ thưởng
- Chăm sóc sức khỏe
- Đào tạo
- Tăng lương
- Công tác phí
- Phụ cấp thâm niên
- Nghỉ phép năm
- CLB thể thao
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN RITA VÕ
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
