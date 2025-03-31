Tuyển Chuyên viên đào tạo CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN RITA VÕ làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

Mức lương 10 - 12 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - 147 Hoàng Quốc Việt, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Chuyên viên đào tạo

Phân tích, xác định nhu đào tạo và xây dựng kế hoạch của khối kinh doanh Miền Bắc

Xây dựng tài liệu đào tạo, khung chương trình và tổ chức thực hiện hoạt động đào tạo dựa trên các tài liệu training sản phẩm cảu từng ngành hàng

Triển khai đào tạo phù hợp với từng nhóm nhân viên, nhóm ngành hàng Đánh giá hiệu quả, đồng thời đưa ra biện pháp cải tiến đối với các chương trình đào tạo.

Lập kế hoạch, triển khai thực hiện hoạt động đánh giá hiệu suất nhân sự định kì

Báo cáo, đề xuất kế hoạch phát triển hoạt động đào tạo theo chiến lược phát triển năng lực của nhân viên kinh doanh

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp các chuyên ngành Nhân sự, Quản trị kinh doanh, Kinh Tế, Sư Phạm,...

Tiếng Anh thành thạo Có kinh nghiệm ở vị trí tương đương từ 1 - 2 năm trở lên

Có khả năng giao tiếp tốt, thuyết trình tự tin

Chăm chỉ, cẩn thận, nhiệt tình, có trách nhiệm trong công việc

Sử dụng thành thạo tin học văn phòng

Tại CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN RITA VÕ Thì Được Hưởng Những Gì

- Chế độ bảo hiểm

- Phụ cấp

- Đồng phục

- Chế độ thưởng

- Chăm sóc sức khỏe

- Đào tạo

- Tăng lương

- Công tác phí

- Phụ cấp thâm niên

- Nghỉ phép năm

- CLB thể thao

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN RITA VÕ

