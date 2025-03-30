Tuyển Chuyên viên đào tạo Công ty Cổ Phần Base Enterprise làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu

Mức lương 9 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 16, HUD Tower, 37 Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Chuyên viên đào tạo Với Mức Lương 9 - 15 Triệu

Tiếp nhận yêu cầu đào tạo (về tính năng sản phẩm) từ bộ phận Customer Development (CD)

Phân tích nghiệp vụ, bài toán của khách hàng để đưa ra chương trình đào tạo phù hợp đối với Doanh Nghiệp

Phối hợp với CD để tổ chức đào tạo. Chịu trách nhiệm về nội dung đào tạo.

Hình thức đào tạo: online hoặc offline tại văn phòng công ty khách hàng

Đào tạo định kỳ hàng tháng cho khách hàng

Nội dung đào tạo: phân chia theo bộ sản phẩm, dựa vào nội dung đã đóng gói sẵn

Hình thức: online

Đào tạo tính năng mới của sản phẩm và giải case study cho nội bộ

Chịu trách nhiệm sản xuất bộ tài liệu tính năng phần mềm hỗ trợ khách hàng

Số buổi đào tạo theo yêu cầu

Số lượng đánh giá sau đào tạo

Điểm đánh giá trung bình sau đào tạo

Với Mức Lương 9 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu thích công nghệ. Có khả năng tự học cao, thích tìm tòi, hỏi học kiến thức mới.

Tư duy logic, yêu thích việc giải quyết vấn đề (problem solving)

Không nói ngọng. Giao tiếp rõ ràng, mạch lạc. Khả năng xử lý tình huống tốt.

Có thể làm việc độc lập và chịu được áp lực cao

Chăm chỉ, cẩn thận, chỉn chu trong công việc và tác phong, diện mạo

Có mong muốn tìm kiếm công việc ổn định để gắn bó lâu dài

Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm làm việc trong các công ty công nghệ, và/hoặc có kinh nghiệm sử dụng các phần mềm quản trị

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm tại các vị trí: đào tạo, triển khai phần mềm, L&D, ...

Tại Công ty Cổ Phần Base Enterprise Thì Được Hưởng Những Gì

Lương tháng 13, Performance Review 2 lần/năm.

Bảo hiểm sức khỏe FPTCare cho nhân sự từ 1 năm làm việc.

FPTCare

Các chế độ: BHXH, BHYT, BHTN theo luật định của nhà nước.

Có cơ hội được rèn luyện trong môi trường data drive, làm việc và phát triển dựa trên tư duy hệ thống.

Được L&D hỗ trợ về kỹ năng training, ứng dụng gamification trong đào tạo, ....

Được tham gia các khóa học MOOCs trên Coursera, Udemy, các chương trình đào tạo kỹ năng, các buổi sharing nội bộ theo chính sách của Khối & Công ty.

khóa học MOOCs

Cơ hội làm việc tại công ty công nghệ hàng đầu về SaaS tại VN, có tốc độ tăng trưởng ổn định, được sử dụng toàn bộ 60 ứng dụng Base trong quản lý Nhân sự / Công việc / .... giúp tối ưu quy trình, hiệu suất làm việc.

tối ưu quy trình, hiệu suất làm việc

Company Trip hàng năm

Môi trường lành mạnh, \"drama-free\", đồng nghiệp thân thân thiện, supportive.

\"drama-free\"

Văn hóa làm việc minh bạch, data-driven.

Nhiều hoạt động gắn kết nhân sự.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Base Enterprise

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin