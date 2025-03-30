Tuyển Chuyên viên đào tạo Công ty Cổ Phần Base Enterprise làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu

Công ty Cổ Phần Base Enterprise
Ngày đăng tuyển: 30/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 30/04/2025
Công ty Cổ Phần Base Enterprise

Chuyên viên đào tạo

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên đào tạo Tại Công ty Cổ Phần Base Enterprise

Mức lương
9 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 16, HUD Tower, 37 Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Chuyên viên đào tạo Với Mức Lương 9 - 15 Triệu

Tiếp nhận yêu cầu đào tạo (về tính năng sản phẩm) từ bộ phận Customer Development (CD)
Phân tích nghiệp vụ, bài toán của khách hàng để đưa ra chương trình đào tạo phù hợp đối với Doanh Nghiệp
Phối hợp với CD để tổ chức đào tạo. Chịu trách nhiệm về nội dung đào tạo.
Hình thức đào tạo: online hoặc offline tại văn phòng công ty khách hàng
Đào tạo định kỳ hàng tháng cho khách hàng
Nội dung đào tạo: phân chia theo bộ sản phẩm, dựa vào nội dung đã đóng gói sẵn
Hình thức: online
Đào tạo tính năng mới của sản phẩm và giải case study cho nội bộ
Chịu trách nhiệm sản xuất bộ tài liệu tính năng phần mềm hỗ trợ khách hàng
Số buổi đào tạo theo yêu cầu
Số lượng đánh giá sau đào tạo
Điểm đánh giá trung bình sau đào tạo

Với Mức Lương 9 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu thích công nghệ. Có khả năng tự học cao, thích tìm tòi, hỏi học kiến thức mới.
Tư duy logic, yêu thích việc giải quyết vấn đề (problem solving)
Không nói ngọng. Giao tiếp rõ ràng, mạch lạc. Khả năng xử lý tình huống tốt.
Có thể làm việc độc lập và chịu được áp lực cao
Chăm chỉ, cẩn thận, chỉn chu trong công việc và tác phong, diện mạo
Có mong muốn tìm kiếm công việc ổn định để gắn bó lâu dài
Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm làm việc trong các công ty công nghệ, và/hoặc có kinh nghiệm sử dụng các phần mềm quản trị
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm tại các vị trí: đào tạo, triển khai phần mềm, L&D, ...

Tại Công ty Cổ Phần Base Enterprise Thì Được Hưởng Những Gì

Lương tháng 13, Performance Review 2 lần/năm.
Bảo hiểm sức khỏe FPTCare cho nhân sự từ 1 năm làm việc.
FPTCare
Các chế độ: BHXH, BHYT, BHTN theo luật định của nhà nước.
Có cơ hội được rèn luyện trong môi trường data drive, làm việc và phát triển dựa trên tư duy hệ thống.
Được L&D hỗ trợ về kỹ năng training, ứng dụng gamification trong đào tạo, ....
Được tham gia các khóa học MOOCs trên Coursera, Udemy, các chương trình đào tạo kỹ năng, các buổi sharing nội bộ theo chính sách của Khối & Công ty.
khóa học MOOCs
Cơ hội làm việc tại công ty công nghệ hàng đầu về SaaS tại VN, có tốc độ tăng trưởng ổn định, được sử dụng toàn bộ 60 ứng dụng Base trong quản lý Nhân sự / Công việc / .... giúp tối ưu quy trình, hiệu suất làm việc.
tối ưu quy trình, hiệu suất làm việc
Company Trip hàng năm
Môi trường lành mạnh, \"drama-free\", đồng nghiệp thân thân thiện, supportive.
\"drama-free\"
Văn hóa làm việc minh bạch, data-driven.
Nhiều hoạt động gắn kết nhân sự.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Base Enterprise

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ Phần Base Enterprise

Công ty Cổ Phần Base Enterprise

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 3 Tòa A GoldSeason, 47 Nguyễn Tuân, Q. Thanh Xuân, TP Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

