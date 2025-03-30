Tuyển Chuyên viên đào tạo Công ty Cổ Phần Base Enterprise làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên đào tạo Tại Công ty Cổ Phần Base Enterprise
- Hà Nội: Tầng 16, HUD Tower, 37 Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Chuyên viên đào tạo Với Mức Lương 9 - 15 Triệu
Tiếp nhận yêu cầu đào tạo (về tính năng sản phẩm) từ bộ phận Customer Development (CD)
Phân tích nghiệp vụ, bài toán của khách hàng để đưa ra chương trình đào tạo phù hợp đối với Doanh Nghiệp
Phối hợp với CD để tổ chức đào tạo. Chịu trách nhiệm về nội dung đào tạo.
Hình thức đào tạo: online hoặc offline tại văn phòng công ty khách hàng
Đào tạo định kỳ hàng tháng cho khách hàng
Nội dung đào tạo: phân chia theo bộ sản phẩm, dựa vào nội dung đã đóng gói sẵn
Hình thức: online
Đào tạo tính năng mới của sản phẩm và giải case study cho nội bộ
Chịu trách nhiệm sản xuất bộ tài liệu tính năng phần mềm hỗ trợ khách hàng
Số buổi đào tạo theo yêu cầu
Số lượng đánh giá sau đào tạo
Điểm đánh giá trung bình sau đào tạo
Với Mức Lương 9 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tư duy logic, yêu thích việc giải quyết vấn đề (problem solving)
Không nói ngọng. Giao tiếp rõ ràng, mạch lạc. Khả năng xử lý tình huống tốt.
Có thể làm việc độc lập và chịu được áp lực cao
Chăm chỉ, cẩn thận, chỉn chu trong công việc và tác phong, diện mạo
Có mong muốn tìm kiếm công việc ổn định để gắn bó lâu dài
Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm làm việc trong các công ty công nghệ, và/hoặc có kinh nghiệm sử dụng các phần mềm quản trị
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm tại các vị trí: đào tạo, triển khai phần mềm, L&D, ...
Tại Công ty Cổ Phần Base Enterprise Thì Được Hưởng Những Gì
Bảo hiểm sức khỏe FPTCare cho nhân sự từ 1 năm làm việc.
Các chế độ: BHXH, BHYT, BHTN theo luật định của nhà nước.
Có cơ hội được rèn luyện trong môi trường data drive, làm việc và phát triển dựa trên tư duy hệ thống.
Được L&D hỗ trợ về kỹ năng training, ứng dụng gamification trong đào tạo, ....
Được tham gia các khóa học MOOCs trên Coursera, Udemy, các chương trình đào tạo kỹ năng, các buổi sharing nội bộ theo chính sách của Khối & Công ty.
Cơ hội làm việc tại công ty công nghệ hàng đầu về SaaS tại VN, có tốc độ tăng trưởng ổn định, được sử dụng toàn bộ 60 ứng dụng Base trong quản lý Nhân sự / Công việc / .... giúp tối ưu quy trình, hiệu suất làm việc.
Company Trip hàng năm
Môi trường lành mạnh, \"drama-free\", đồng nghiệp thân thân thiện, supportive.
Văn hóa làm việc minh bạch, data-driven.
Nhiều hoạt động gắn kết nhân sự.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Base Enterprise
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
