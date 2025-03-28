Tuyển Chuyên viên đào tạo Green I-Park làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên đào tạo Tại Green I-Park
- Hà Nội: Hà Nội, Vietnam
Mô Tả Công Việc Chuyên viên đào tạo Với Mức Lương Thỏa thuận
Công tác nhân sự
Tuyển dụng
- Tiếp nhận các nhu cầu tuyển dụng của các phòng ban trong Công ty, lập các kế hoạch tuyển dụng.
- Thực hiện tuyển dụng nhân sự theo yêu cầu : Đăng tuyển, tìm kiếm ứng viên tiềm năng...
Công tác C&B
- Thực hiện công tác chấm công, hỗ trợ tính lương, phúc lợi, đãi ngộ cho cán bộ nhân viên;
- Thực hiện, giải quyết các thủ tục liên quan đến BHXH, BHYT,
- Thuế thu nhập cá nhân: Đăng ký mã số thuế, đăng ký người phụ thuộc, quyết toán thuế thu nhập cá nhân.
- Theo dõi diễn biến nhân sự, lập hợp đồng lao động, Quyết định bổ nhiệm. điều động...
- Thực hiện các thủ tục: Ký kết hợp đồng lao động, giải quyết thôi việc, bàn giao nhân sự, truyền thông chính sách Công ty;
- Lưu trữ các hồ sơ, tài liệu liên quan đến việc thực hiện các thủ tục, chính sách nhân sự;
• Quản lý hồ sơ nhân sự, hợp đồng lao động và các chính sách phúc lợi
• Xây dựng và thực hiện các quy trình, quy chế nội bộ về nhân sự
Công tác đào tạo:
