Tuyển Chuyên viên đào tạo Green I-Park làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công tác nhân sự

Tuyển dụng

- Tiếp nhận các nhu cầu tuyển dụng của các phòng ban trong Công ty, lập các kế hoạch tuyển dụng.

- Thực hiện tuyển dụng nhân sự theo yêu cầu : Đăng tuyển, tìm kiếm ứng viên tiềm năng...

Công tác C&B

- Thực hiện công tác chấm công, hỗ trợ tính lương, phúc lợi, đãi ngộ cho cán bộ nhân viên;

- Thực hiện, giải quyết các thủ tục liên quan đến BHXH, BHYT,

- Thuế thu nhập cá nhân: Đăng ký mã số thuế, đăng ký người phụ thuộc, quyết toán thuế thu nhập cá nhân.

- Theo dõi diễn biến nhân sự, lập hợp đồng lao động, Quyết định bổ nhiệm. điều động...

- Thực hiện các thủ tục: Ký kết hợp đồng lao động, giải quyết thôi việc, bàn giao nhân sự, truyền thông chính sách Công ty;

- Lưu trữ các hồ sơ, tài liệu liên quan đến việc thực hiện các thủ tục, chính sách nhân sự;

• Quản lý hồ sơ nhân sự, hợp đồng lao động và các chính sách phúc lợi

• Xây dựng và thực hiện các quy trình, quy chế nội bộ về nhân sự

Công tác đào tạo: