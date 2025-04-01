Tuyển Chuyên viên đào tạo Công Ty CP Tập Đoàn Bách Việt làm việc tại Hà Nội thu nhập 1 - 12 USD

• Sáng tạo nội dung truyền thông thương hiệu lõi và định kỳ nhằm đảm bảo sự duy trì liên tục – liền mạch của thương hiệu trên các kênh truyền thông;

• Lên ý tưởng và triển khai các chiến dịch truyền thông cho thương hiệu;

• Xây dựng và quản lý các hoạt động liên quan đến thương hiệu của công ty;

• Kiểm soát, xây dựng các concept thương hiệu theo từng chiến dịch Marketing và kế hoạch hoạt động cho từng sản phẩm/event/webinar…

• Tham gia vào quá trình xây dựng concept sản phẩm (câu chuyện thương hiệu, tên gọi, concept thiết kế, tính năng, định vị sản phẩm…);

• Định hướng, thiết lập kế hoạch quảng bá thương hiệu, hình ảnh thông qua các hoạt động tài trợ – hợp tác;

• Xây dựng mối quan hệ với các kênh Báo chí, Truyền hình, đối tác,.. và xử lý khủng hoảng truyền thông;

• Phối hợp, hỗ trợ với các đơn vị thành viên thuộc Tập đoàn để xây dựng các kế hoạch chương trình thương hiệu tại địa phương hoặc thương hiệu sản phẩm, dịch vụ đảm bảo nhất quán với các kế hoạch thương hiệu chung của toàn Tập đoàn và quy chuẩn nhận diện thương hiệu;

• Nghiên cứu, đề xuất ý tưởng, kế hoạch tham gia và trực tiếp triển khai các chương trình/sự kiện trong nước và quốc tế để gia tăng nhận biết, tình cảm đối với thương hiệu, từ đó gia tăng giá trị thương hiệu bao gồm: Các hoạt động trách nhiệm cộng đồng (CSR); Các giải thưởng & chứng nhận thương hiệu; Các chương trình tài trợ/quảng cáo;

• Sản xuất các ấn phẩm truyền thông thương hiệu định kỳ;