Tuyển Chuyên viên đào tạo Công ty cổ phần Misa làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 11 Triệu

Mức lương 9 - 11 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Toà Công đoàn Ngân hàng, số 6 ngõ 82 Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, HN, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Chuyên viên đào tạo Với Mức Lương 9 - 11 Triệu

Hướng dẫn, hỗ trợ khách hàng thiết lập được các thông tin ban đầu để sửu dụng phần mềm MISA (1 trong các giải pháp AMIS Kế toán, AMIS Nhân sự, AMIS Bán hàng)

Hỗ trợ khách hàng chuyển đổi thành công dữ liệu lên phần mềm MISA cung cấp.

Chuẩn bị tài liệu đào tạo và hướng dẫn khách hàng sử dụng thành thạo các sản phẩm phục vụ công việc.

Tiếp nhận, thu thập ý kiến phản hồi của khách hàng nhằm đưua ra đề xuất cải tiến phát triển sản phẩm

Thời gian làm việc:

Áp dụng từ tháng 12 đến hết tháng 04: 08:00 - 17:30, Thứ 2 - Sáng Thứ 7

Áp dụng từ tháng 05 đến hết tháng 11: 08:00 - 17:30, Thứ 2 - Thứ 6

Quy trình tuyển dụng:

Vòng 1: phỏng vấn chuyên môn

Vòng 2: đào tạo trong 5,5 ngày

Với Mức Lương 9 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Độ tuổi từ 22-26 tuổi

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên các khối ngành Kinh tế, Quản trị kinh doanh, Marketing, Tài chính doanh nghiệp,...

Có kiến thức nghiệp vụ vận hành kế toán hoặc đã từng học về nguyên lý kế toán

Yêu thích công việc giảng dạy, chia sẻ, thích ứng nhanh vói công nghệ

Các kỹ năng giao tiếp, thuyết trình, biên soạn tài liệu

Tại Công ty cổ phần Misa Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cứng hàng tháng KHỞI ĐIỂM CAO 9.000.000đ/tháng + thưởng hiệu quả

Lộ trình phát triển/thăng tiến rõ ràng, 2 kỳ xem xét điều chỉnh lương cứng/năm

Cơ hội tiếp xúc với nền tảng Quản trị doanh nghiệp toàn diện MISA AMIS: Kế toán - Tài chính, Marketing - Bán hàng, Nhân sự. Văn phòng số tốt nhất hiện nay

Được đào tạo và tham gia các khóa học phát triển bản thân, kỹ năng quản lý trên nền tảng E-Learning

Làm việc trong môi trường trẻ, sáng tạo, được tôn trọng và tạo điều kiện phát triển

Company Trip, Team Building, Sinh nhật, Lễ, Bảo hiểm,... theo Luật Lao Động và chính sách Công ty

Khám sức khỏe định kỳ hằng năm tại bệnh viện Medlatec

Được cung cấp trang thiết bị đầy đủ: máy tính, điện thoại để bàn, sim điện thoạt,...

Nhiều hoạt động phát triển bản thân: CLB đá bóng, CLB cầu lông,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Misa

