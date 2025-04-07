Tuyển Chuyên viên đào tạo Công ty TNHH XE Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Tuyển Chuyên viên đào tạo Công ty TNHH XE Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Công ty TNHH XE Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 07/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 05/05/2025
Công ty TNHH XE Việt Nam

Chuyên viên đào tạo

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên đào tạo Tại Công ty TNHH XE Việt Nam

Mức lương
12 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: số 10 ngõ 15 Ngọc Hồi, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Chuyên viên đào tạo Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

Xây dựng kế hoạch đào tạo năm/tháng và ngân sách đào tạo phù hợp chiến lược phát triển của Công ty.
Xây dựng chương trình đào tạo, thời gian đào tạo phù hợp với yêu cầu sản xuất kinh doanh của Công ty (chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng mềm …) và xây dựng đội ngũ đào tạo viên tham gia giảng dạy
Thiết kế tài liệu/ công cụ/ phương pháp đào tạo và/hoặc tìm kiếm đối tác/nhà cung cấp các chương trình đào tạo đáp ứng nhu cầu đào tạo cho từng bộ phận/vị trí công việc
Tổ chức các chương trình đào tạo theo kế hoạch & tổ chức kiểm tra/thi tay nghề/kỹ năng để nâng bậc hoặc phục vụ lộ trình thăng tiến của nhân viên
Đánh giá hiệu quả các chương trình đào tạo, báo cáo và đề xuất cải tiến/đào tạo lại/đào tạo nâng cao
Lên kế hoạch truyền thông nội bộ, ngân sách, đầu mối tổ chức các phong trào thi đua, các hoạt động nội bộ trong ngân sách được duyệt
Phối hợp với P. MKT thiết kế hình ảnh, sáng tạo nội dung, sản xuất các tư liệu (ảnh, bài, clip) cho hoạt động đào tạo, truyền thông nội bộ và xây dựng thương hiệu, tổ chức các sự kiện như cuộc thi đấu, trò chơi, tổng kết thi đua, các sự kiện hoạt động cộng đồng xã hội …, tuyên truyền văn hóa, chủ trương chính sách của Công ty, gia tăng tính kết nối, tinh thần đoàn kết
Thực hiện khảo sát đánh giá hiệu quả các hoạt động phát triển văn hóa công ty: Mức độ tương tác của các thành viên tham gia vào không khí chung của các sự kiện/chương trình nội bộ. Khảo sát tỷ lệ nhân viên hài lòng với môi trường làm việc

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/nữ, từ 25-35 tuổi, tốt nghiệp Đại học ưu tiên các chuyên ngành liên quan;
Từ 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương trong các công ty quy mô trên 100 nhân sự;
Ưu tiên có kinh nghiệm về tổ chức truyền thông nội bộ, xây dựng hình ảnh doanh nghiệp
Có kỹ năng xây dựng các kế hoạch, quản lý, tổ chức các hoạt động
Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình tốt;
Sử dụng tốt tin học văn phòng.

Tại Công ty TNHH XE Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: 12 - 15 Triệu ++ (Thoả thuận theo năng lực)
Hưởng đầy đủ các chế độ hưởng năm, thưởng định kỳ Lễ, Tết & chế độ: Nghỉ mát, hiếu hỉ,.. theo quy định của công ty;
Được hưởng đầy đủ các chế độ phép năm, BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Nhà nước;
Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, có cơ hội thăng tiến và đào tạo nâng cao chuyên môn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH XE Việt Nam

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH XE Việt Nam

Công ty TNHH XE Việt Nam

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 10 Ngõ 15 Đường Ngọc Hồi, Hoàng Mai, Hà Nội.

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

