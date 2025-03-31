Tuyển Chuyên viên đào tạo GELEX Group làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

(1) Triển Khai Chiến Lược R&D

• Hỗ trợ xây dựng kế hoạch R&D chi tiết dựa trên chiến lược tổng thể của công ty.

• Tham gia vào việc đảm bảo các dự án nghiên cứu và phát triển sản phẩm đáp ứng mục tiêu kinh doanh.

• Đề xuất điều chỉnh các hoạt động R&D để phù hợp với chiến lược thị trường và công nghệ.

(2) Quản Lý Dự Án Nghiên Cứu

• Giám sát tiến độ và chất lượng của các dự án nghiên cứu.

• Hỗ trợ phân bổ nguồn lực hợp lý để đạt hiệu quả cao nhất trong các dự án.

• Tham gia xây dựng đội ngũ kỹ sư và chuyên gia có năng lực cao.

(3) Quản Trị Công Nghệ

• Hỗ trợ xây dựng và duy trì cơ chế hợp tác với các đối tác trong hoạt động nghiên cứu.

• Tham gia đánh giá và tích hợp công nghệ mới vào quy trình R&D của công ty.

(4) Phân Tích Thị Trường R&D

• Theo dõi và phân tích xu hướng công nghệ và thị trường trong lĩnh vực R&D.

• Đề xuất các cơ hội phát triển sản phẩm hoặc công nghệ mới.

• Cung cấp các giải pháp kỹ thuật để hỗ trợ quyết định của Giám đốc.

(5) Quản Lý Rủi Ro và Tuân Thủ Quy Định

• Đảm bảo các hoạt động R&D tuân thủ các quy định pháp luật và tiêu chuẩn ngành.