Tuyển Chuyên viên đào tạo GELEX Group làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên đào tạo Tại GELEX Group
- Hà Nội: 52 Lê Đại Hành, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam
Mô Tả Công Việc Chuyên viên đào tạo Với Mức Lương Thỏa thuận
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC
(1) Triển Khai Chiến Lược R&D
• Hỗ trợ xây dựng kế hoạch R&D chi tiết dựa trên chiến lược tổng thể của công ty.
• Tham gia vào việc đảm bảo các dự án nghiên cứu và phát triển sản phẩm đáp ứng mục tiêu kinh doanh.
• Đề xuất điều chỉnh các hoạt động R&D để phù hợp với chiến lược thị trường và công nghệ.
(2) Quản Lý Dự Án Nghiên Cứu
• Giám sát tiến độ và chất lượng của các dự án nghiên cứu.
• Hỗ trợ phân bổ nguồn lực hợp lý để đạt hiệu quả cao nhất trong các dự án.
• Tham gia xây dựng đội ngũ kỹ sư và chuyên gia có năng lực cao.
(3) Quản Trị Công Nghệ
• Hỗ trợ xây dựng và duy trì cơ chế hợp tác với các đối tác trong hoạt động nghiên cứu.
• Tham gia đánh giá và tích hợp công nghệ mới vào quy trình R&D của công ty.
(4) Phân Tích Thị Trường R&D
• Theo dõi và phân tích xu hướng công nghệ và thị trường trong lĩnh vực R&D.
• Đề xuất các cơ hội phát triển sản phẩm hoặc công nghệ mới.
• Cung cấp các giải pháp kỹ thuật để hỗ trợ quyết định của Giám đốc.
(5) Quản Lý Rủi Ro và Tuân Thủ Quy Định
• Đảm bảo các hoạt động R&D tuân thủ các quy định pháp luật và tiêu chuẩn ngành.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại GELEX Group Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại GELEX Group
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI