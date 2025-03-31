Tuyển Chuyên viên đào tạo GELEX Group làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Chuyên viên đào tạo GELEX Group làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

GELEX Group
Ngày đăng tuyển: 31/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 30/04/2025
GELEX Group

Chuyên viên đào tạo

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên đào tạo Tại GELEX Group

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 52 Lê Đại Hành, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam

Mô Tả Công Việc Chuyên viên đào tạo Với Mức Lương Thỏa thuận

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC
(1) Triển Khai Chiến Lược R&D
• Hỗ trợ xây dựng kế hoạch R&D chi tiết dựa trên chiến lược tổng thể của công ty.
• Tham gia vào việc đảm bảo các dự án nghiên cứu và phát triển sản phẩm đáp ứng mục tiêu kinh doanh.
• Đề xuất điều chỉnh các hoạt động R&D để phù hợp với chiến lược thị trường và công nghệ.
(2) Quản Lý Dự Án Nghiên Cứu
• Giám sát tiến độ và chất lượng của các dự án nghiên cứu.
• Hỗ trợ phân bổ nguồn lực hợp lý để đạt hiệu quả cao nhất trong các dự án.
• Tham gia xây dựng đội ngũ kỹ sư và chuyên gia có năng lực cao.
(3) Quản Trị Công Nghệ
• Hỗ trợ xây dựng và duy trì cơ chế hợp tác với các đối tác trong hoạt động nghiên cứu.
• Tham gia đánh giá và tích hợp công nghệ mới vào quy trình R&D của công ty.
(4) Phân Tích Thị Trường R&D
• Theo dõi và phân tích xu hướng công nghệ và thị trường trong lĩnh vực R&D.
• Đề xuất các cơ hội phát triển sản phẩm hoặc công nghệ mới.
• Cung cấp các giải pháp kỹ thuật để hỗ trợ quyết định của Giám đốc.
(5) Quản Lý Rủi Ro và Tuân Thủ Quy Định
• Đảm bảo các hoạt động R&D tuân thủ các quy định pháp luật và tiêu chuẩn ngành.

Liên Hệ Công Ty

GELEX Group

GELEX Group

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: GELEX Tower 52 Lê Đại Hành – Q. Hai Bà Trưng – Hà Nội

