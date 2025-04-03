Tuyển Chuyên viên đào tạo Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn An Phát Holdings làm việc tại Hà Nội thu nhập 450 - 650 USD

1. Community Projects (70%)

- Quản lý, phát triển và tương tác với thành viên trong cộng đồng trên nền tảng Facebook Group (các group người Việt tại Hoa Kỳ).

- Lên kế hoạch và sáng tạo nội dung (bài viết, hình ảnh, video ngắn…) để duy trì sự sôi động trong cộng đồng (Fanpage Facebook, Youtube channel, Tiktok).

- Viết bài chia sẻ, hướng dẫn, cập nhật thông tin phù hợp với lĩnh vực của cộng đồng.

- Giải đáp thắc mắc, hỗ trợ thành viên và xử lý các tình huống phát sinh trong cộng đồng.

- Chịu trách nhiệm về các chỉ số tăng trưởng, phân tích dữ liệu để đánh giá hiệu suất của các hoạt động cộng đồng. Đề xuất các hoạt động/dự án phát triển cộng đồng.

- Phát triển các mối quan hệ với khách hàng tiềm năng và tìm kiếm các cơ hội hợp tác.

- Thực hiện các mục tiêu liên quan tới cộng đồng khác theo kế hoạch công ty.