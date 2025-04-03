Tuyển Chuyên viên đào tạo Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn An Phát Holdings làm việc tại Hà Nội thu nhập 450 - 650 USD

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên đào tạo Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn An Phát Holdings
- Hà Nội: Số 148 Hoàng Quốc Việt, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Chuyên viên đào tạo Với Mức Lương 450 - 650 USD
1. Community Projects (70%)
- Quản lý, phát triển và tương tác với thành viên trong cộng đồng trên nền tảng Facebook Group (các group người Việt tại Hoa Kỳ).
- Lên kế hoạch và sáng tạo nội dung (bài viết, hình ảnh, video ngắn…) để duy trì sự sôi động trong cộng đồng (Fanpage Facebook, Youtube channel, Tiktok).
- Viết bài chia sẻ, hướng dẫn, cập nhật thông tin phù hợp với lĩnh vực của cộng đồng.
- Giải đáp thắc mắc, hỗ trợ thành viên và xử lý các tình huống phát sinh trong cộng đồng.
- Chịu trách nhiệm về các chỉ số tăng trưởng, phân tích dữ liệu để đánh giá hiệu suất của các hoạt động cộng đồng. Đề xuất các hoạt động/dự án phát triển cộng đồng.
- Phát triển các mối quan hệ với khách hàng tiềm năng và tìm kiếm các cơ hội hợp tác.
- Thực hiện các mục tiêu liên quan tới cộng đồng khác theo kế hoạch công ty.
Với Mức Lương 450 - 650 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn An Phát Holdings Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn An Phát Holdings
