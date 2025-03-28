Tuyển Chuyên viên đào tạo Công Ty Cổ Phần Thương Mại Tư Vấn Và Xây Dựng Vĩnh Hưng làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

1.Trực tiếp thực hiện nghiệp vụ mua hàng, báo giá cho hàng xuất khẩu, khối thi công, sản xuất, thương mại. Kiểm soát tình hình thực hiện đơn hàng/hợp đồng đảm bảo đáp ứng chất lượng và thời gian, tuân thủ theo đúng quy định và quy trình của Công ty

2. Trực tiếp tìm kiếm, đánh giá lựa chọn và kiểm soát các nhà thầu phụ cho các hạng mục GIA CÔNG KẾT CẤU THÉP để trình cấp trên phê duyệt. Thực hiện tốt việc quản lý và phát triển hệ thống nhà cung cấp.

3. Kiểm soát khối lượng hàng hóa Yêu cầu-Nhập kho-xuất hàng cho từng dự án/công trình.

4. Phối hợp cùng các BP khác làm các thủ tục hồ sơ phục vụ cho hàng xuất khẩu

5. Thực hiện các đề nghị tạm ứng, thanh toán, hoàn ứng.

6. Thực hiện công việc phát sinh khác khi nhận được yêu cầu từ cấp trên.

7. Tham mưu cho cấp trên trong công tác hoạch định kế hoạch mua hàng

***Phúc lợi:

- Mức thu nhập và phúc lợi hấp dẫn (trao đổi trong quá trình Phỏng vấn).

- Được làm việc trong một môi trường trẻ, cạnh tranh lành mạnh.

- Được hưởng đầy đủ các chế độ BHXH theo quy định của Nhà nước, và quy chế phúc lợi theo quy định của Công ty.

- Thưởng theo đánh giá 06 tháng/ lần, tháng lương thứ 13, thưởng thâm niên, thưởng CBNV xuất sắc, thưởng các dịp lễ tết.