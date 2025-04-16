Tuyển Chuyên viên đào tạo CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC AMERICAN STUDY làm việc tại Hà Nội thu nhập 500 - 800 USD

Mô tả công việc:

● Quản lý và sắp xếp lịch làm việc của giáo viên nước ngoài và trợ giảng

● Quản lý, giám sát chất lượng các lớp học tiếng Anh các cấp

● Lập kế hoạch học tập, thời khóa biểu cho học sinh; giám sát và báo cáo tình hình học tập của học viên theo tuần/tháng/khóa học, Hỗ trợ ôn bài cho học viên ngoài giờ lên lớp

● Theo dõi và cập nhật thường xuyên các thông tin của phụ huynh và học sinh lên hệ thống: họ tên, tuổi, địa chỉ, học phí, thông tin phản hồi....

● Thực hiện các báo cáo định kỳ và đột xuất cho quản lý: số lượng học sinh, tình hình học tập, tình hình học phí, thông tin gia đình

● Trao đổi thông tin giữa giáo viên nước ngoài, gia đình và học sinh để tìm ra giải pháp hỗ trợ học tập hiệu quả nhất

● Hỗ trợ đăng ký các môn SAT, SSAT, TOEFL…

● Làm các công việc khác liên quan đến chuyên môn do trưởng phòng chỉ đạo