Tuyển Chuyên viên đào tạo CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC AMERICAN STUDY làm việc tại Hà Nội thu nhập 500 - 800 USD

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên đào tạo Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC AMERICAN STUDY
- Hà Nội: Toà nhà Yên Hoà Sunshine, số 9, Vũ Phạm Hàm, Cầu Giấy, Hà Nội
Mô Tả Công Việc Chuyên viên đào tạo Với Mức Lương 500 - 800 USD
Mô tả công việc:
● Quản lý và sắp xếp lịch làm việc của giáo viên nước ngoài và trợ giảng
● Quản lý, giám sát chất lượng các lớp học tiếng Anh các cấp
● Lập kế hoạch học tập, thời khóa biểu cho học sinh; giám sát và báo cáo tình hình học tập của học viên theo tuần/tháng/khóa học, Hỗ trợ ôn bài cho học viên ngoài giờ lên lớp
● Theo dõi và cập nhật thường xuyên các thông tin của phụ huynh và học sinh lên hệ thống: họ tên, tuổi, địa chỉ, học phí, thông tin phản hồi....
● Thực hiện các báo cáo định kỳ và đột xuất cho quản lý: số lượng học sinh, tình hình học tập, tình hình học phí, thông tin gia đình
● Trao đổi thông tin giữa giáo viên nước ngoài, gia đình và học sinh để tìm ra giải pháp hỗ trợ học tập hiệu quả nhất
● Hỗ trợ đăng ký các môn SAT, SSAT, TOEFL…
● Làm các công việc khác liên quan đến chuyên môn do trưởng phòng chỉ đạo
Với Mức Lương 500 - 800 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
● Tốt nghiệp đại học trở lên, ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm trong lĩnh vực giáo dục
● Kỹ năng nói lưu loát và Tiếng Anh giao tiếp tốt, tương đương 6.0 IELTS
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC AMERICAN STUDY Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC AMERICAN STUDY
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI