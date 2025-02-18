Tuyển Chuyên viên đào tạo Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn An Phát Holdings làm việc tại Hưng Yên thu nhập 350 - 400 USD

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên đào tạo Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn An Phát Holdings
Mức lương
350 - 400 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hưng Yên: Thôn Hảo
- Xã Liêu Xá
- Huyện Yên Mỹ
- Tỉnh Hưng Yên, Thành phố Hưng Yên
Mô Tả Công Việc Chuyên viên đào tạo Với Mức Lương 350 - 400 USD
- Đo sản phẩm trong ca sản xuất
- Làm việc theo sự phân công của quản lý
Với Mức Lương 350 - 400 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Nam, tốt nghiệp các ngành kỹ thuật
- Biết đọc bản vẽ
- Ưu tiên ứng viên biết sử sụng thước cặp, thước high gauge, đồng hồ shore..)
Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn An Phát Holdings Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn An Phát Holdings
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
