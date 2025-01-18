Tuyển Chuyên viên đào tạo CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CDC Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: LK 18 - 24, Galaxy 8, Khu nhà ở Ngân Hà Vạn Phúc, 69 phố Tố Hữu, phường Vạn Phúc, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Chuyên viên đào tạo

1. Quy hoạch, kế hoạch và ngân sách đào tạo

- Quy hoạch, lập kế hoạch và lên ngân sách đào tạo đáp ứng đúng trọng tâm yêu cầu của kinh doanh vận hành;

- Thẩm định/quản lý/điều chỉnh kế hoạch/ngân sách kịp thời phù hợp với điều kiện thực tế

2. Thiết kế và quản lý chương trình

- Xác định nhu cầu đào tạo và thiết kế giải pháp, mô hình chương trình, mục tiêu, kết quả, phương pháp, thời lượng đào tạo phù hợp;

- Xây dựng nội dung và tài liệu, học liệu đào tạo phù hợp với mục tiêu và kết quả kỳ vọng

- Đánh giá và sắp xếp nhà thầu/giảng viên phù hợp từng nội dung

- Kiểm soát các hoạt động phối hợp đào tạo đảm bảo đúng mục tiêu và kết quả kỳ vọng của chương trình

3. Quản lý và vận hành hoạt động đào tạo

- Đưa ra các tiêu chuẩn chất lượng trong tổ chức vận hành và hậu cần đào tạo;

- Sắp xếp lịch học, tổ chức hậu cần, bố trí nguồn giảng viên nhằm tối ưu hóa nguồn lực;

- Quản lý việc lập kế hoạch, tổ chức, giám sát, báo cáo, quản lý dữ liệu... liên quan đến khóa học.

4. Quản lý hiệu quả đào tạo

- Xây dựng công cụ đánh giá hiệu quả và tác động đào tạo;

- Ứng dụng công cụ để phân tích, đánh giá và quản lý hiệu quả đào tạo của chương trình, khóa học;

- Đề xuất các giải pháp điều chỉnh trong hoạt động đào tạo để nâng cao hiệu quả đào tạo.

5. Quản lý vận hành hệ thống đào tạo trực tuyến

- Đề xuất sử dụng và quản lý ứng dụng/công năng của hệ thống LMS, E-learning vào tổ chức học tập, thi trực tuyến, quản lý tài liệu đào tạo...

- Triển khai quản lý dữ liệu thông tin đào tạo trong toàn Công ty.

6. Phát triển đội ngũ GVNB

- Xây dựng bộ tiêu chuẩn năng lực GVNB và thực hiện đánh giá năng lực GVNB theo tiêu chuẩn

- Xây dựng và triển khai hiệu quả chương trình đào tạo phát triển đội ngũ GVNB theo tiêu chuẩn

7. Xây dựng phát triển Phong trào, môi trường học tập

- Định hướng, quy hoạch và phát triển phong trào, môi trường học tập tại Công ty và các đơn vị trong hệ thống.

8. Phát triển chương trình phát triển văn hóa, gắn kết

- Đề xuất, định hướng, quy hoạch và chủ trì thực hiện các chương trình phát triển văn hóa, gắn kết người lao động tại Công ty và đơn vị trong hệ thống

- Thực thi, giám sát và phản hồi về các hoạt động xây dựng môi trường làm việc, văn hóa gắn kết tại Công ty và đơn vị trong hệ thống.

Yêu Cầu Công Việc

Độ tuổi dưới 35 tuổi

Khả năng lãnh đạo một quy trình đào tạo đầy đủ

Thành thạo tin học văn phòng, soạn thảo giáo án, thiết kế bài giảng (Ưu tiên sử dụng các phần mềm thiết kế)

Kỹ năng lập kế hoạch, xây dựng mục tiêu, điều hành xử lý và giải quyết tình huống.

Nhanh nhẹn, linh hoạt, quản lý thời gian hiệu quả

Kỹ năng làm việc nhóm và lãnh đạo nhóm

Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình tốt

Trung thực, nhiệt tình, yêu nghề, có tinh thần trách nhiệm

- Ngoại ngữ: Tiếng Anh giao tiếp là một lợi thế.

Quyền Lợi Được Hưởng

Mức lương cạnh tranh, phụ cấp theo chức danh đảm nhiệm công việc (trao đổi trong quá trình phỏng vấn).

Lương tháng 13, thưởng quý.

Thưởng vào các dịp Lễ/Tết trong năm.

Các chế độ phụ cấp, BHXH, BHTN, BHYT, BH thất nghiệp.

Hỗ trợ ăn trưa.

Ứng viên được trúng tuyển có cơ hội được đào tạo và làm việc môi trường năng động, chuyên nghiệp, thân thiện và công bằng;

Được trao quyền hạn và trách nhiệm rõ ràng.

Tham quan du lịch và các hoạt động Team Building hàng năm, hội thao CDC.

Quà cho các cháu là con CBNV nhân ngày Quốc tế thiếu nhi (1/6) và rằm trung thu.

Khám sức khỏe định kỳ.

Chế độ Công đoàn theo quy chế Công đoàn, sinh nhật tháng, ...

