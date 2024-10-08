Tuyển Chuyên viên đào tạo Công Ty Cổ Phần Café Katinat làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 15 Triệu

Công Ty Cổ Phần Café Katinat
Ngày đăng tuyển: 08/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 04/11/2024
Công Ty Cổ Phần Café Katinat

Chuyên viên đào tạo

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên đào tạo Tại Công Ty Cổ Phần Café Katinat

Mức lương
13 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Hà Nội

Mô Tả Công Việc Chuyên viên đào tạo Với Mức Lương 13 - 15 Triệu

1. Đối với Bộ phận Đào tạo - Phụ trách thực hiện và báo cáo các công tác về đào tạo nhân sự của Công ty. - Phân tích, thực hiện khảo sát nhằm xác định nhu cầu đào tạo và thiết lập, xây dựng các kế hoạch đào tạo năm, quý, tháng - Tổ chức thực hiện các hoạt động đào tạo & làm báo cáo tổng hơp đánh giá kết quả các chương trình đào tạo theo kế hoạch đã được phê duyệt và các chương trình phát sinh. - Trực tiếp đứng lớp về nội dung đào tạo định hướng và một số nội dung kỹ năng mềm cho nhân viên. - Nghiên cứu đề xuất những giải pháp nhằm nâng cao chất lương đào tạo. - Cập nhật, quản lý và tổng hơp các dữ liệu đào tạo, tài liệu đào tạo. - Tham gia soạn thảo quy trình, quy định liên quan đến các hoạt động nghiệp vụ. - Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ và báo công tác đào tạo theo yêu cầu của cấp trên và ban lãnh đạo.
2. Phối hợp với các phòng ban/bộ phận khác: - Phối hơp chặt chẽ với Khối Vận hành trong việc thông báo các chương trình đào tạo và đăng ký cho nhân viên tham gia đào tạo. - Phối hơp với các Phòng ban nhằm xây dựng các chương trình đào tạo đa dạng, phù hơp với yêu cầu thực tế, hỗ trơ khối Vận hành. - Phối hơp với các phòng ban khác trong việc tìm hiểu nhu cầu đào tạo nhằm xây dựng chương trình đào tạo thực tế, hữu ích 3. Công việc khác: - Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương 13 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Kiến thức: Tốt nghiệp cao đẳng hoặc đại học
2. Kinh nghiệm làm việc: Có ít nhất 2- 3 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí tương đương. Ưu tiên có kinh nghiệm chuỗi F&B
3. Kỹ năng máy tính: MS Office (Word, Excel, Power Point, Outlook)

Tại Công Ty Cổ Phần Café Katinat Thì Được Hưởng Những Gì

Laptop Chế độ bảo hiểm Du Lịch Chế độ thưởng Chăm sóc sức khỏe Đào tạo Tăng lương Nghỉ phép năm
Laptop
Chế độ bảo hiểm
Du Lịch
Chế độ thưởng
Chăm sóc sức khỏe
Đào tạo
Tăng lương
Nghỉ phép năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Café Katinat

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Café Katinat

Công Ty Cổ Phần Café Katinat

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: Số 1 Lý Văn Phức, Phường Tân Định, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

