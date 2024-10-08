Tuyển Chuyên viên đào tạo Công Ty Cổ Phần Café Katinat làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 15 Triệu

1. Đối với Bộ phận Đào tạo - Phụ trách thực hiện và báo cáo các công tác về đào tạo nhân sự của Công ty. - Phân tích, thực hiện khảo sát nhằm xác định nhu cầu đào tạo và thiết lập, xây dựng các kế hoạch đào tạo năm, quý, tháng - Tổ chức thực hiện các hoạt động đào tạo & làm báo cáo tổng hơp đánh giá kết quả các chương trình đào tạo theo kế hoạch đã được phê duyệt và các chương trình phát sinh. - Trực tiếp đứng lớp về nội dung đào tạo định hướng và một số nội dung kỹ năng mềm cho nhân viên. - Nghiên cứu đề xuất những giải pháp nhằm nâng cao chất lương đào tạo. - Cập nhật, quản lý và tổng hơp các dữ liệu đào tạo, tài liệu đào tạo. - Tham gia soạn thảo quy trình, quy định liên quan đến các hoạt động nghiệp vụ. - Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ và báo công tác đào tạo theo yêu cầu của cấp trên và ban lãnh đạo.

2. Phối hợp với các phòng ban/bộ phận khác: - Phối hơp chặt chẽ với Khối Vận hành trong việc thông báo các chương trình đào tạo và đăng ký cho nhân viên tham gia đào tạo. - Phối hơp với các Phòng ban nhằm xây dựng các chương trình đào tạo đa dạng, phù hơp với yêu cầu thực tế, hỗ trơ khối Vận hành. - Phối hơp với các phòng ban khác trong việc tìm hiểu nhu cầu đào tạo nhằm xây dựng chương trình đào tạo thực tế, hữu ích 3. Công việc khác: - Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.