Tuyển Chuyên viên đào tạo Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Sado làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 18 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên đào tạo Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Sado
- Hà Nội: Tầng 1, tòa V2 Home City, 177 Trung Kính, P. Yên Hoà, Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Chuyên viên đào tạo Với Mức Lương 14 - 18 Triệu
Thực hiện đào tạo kiến thức sản phẩm và kỹ năng bán hàng cho đội ngũ Quản lý cửa hàng và nhân viên bán hàng.
Phối hợp với đội ngũ Quản lý cửa hàng theo dõi năng lực của khối bán hàng, đề xuất và triển khai các khóa đào tạo cần thiết nhằm cải thiện và nâng cao hiệu quả bán hàng, đánh giá hiệu quả của toàn bộ hoạt động đào tạo đã triển khai.
Phối hợp với các bộ phận liên quan xây dựng bộ tài liệu đào tạo theo tiêu chuẩn
Tham gia thiết kế và cải tiến hệ thống tài liệu đào tạo.
Thực hiện các công việc khác được yêu cầu từ cấp trên.
Thực hiện đào tạo kiến thức sản phẩm và kỹ năng bán hàng cho đội ngũ Quản lý cửa hàng và nhân viên bán hàng.
Phối hợp với đội ngũ Quản lý cửa hàng theo dõi năng lực của khối bán hàng, đề xuất và triển khai các khóa đào tạo cần thiết nhằm cải thiện và nâng cao hiệu quả bán hàng, đánh giá hiệu quả của toàn bộ hoạt động đào tạo đã triển khai.
Phối hợp với các bộ phận liên quan xây dựng bộ tài liệu đào tạo theo tiêu chuẩn
Tham gia thiết kế và cải tiến hệ thống tài liệu đào tạo.
Thực hiện các công việc khác được yêu cầu từ cấp trên.
Với Mức Lương 14 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Giới tính : Nam, độ tuổi từ 26 - 30
Tốt nghiệp Đại học chính quy các ngành Sư phạm, Quản trị nhân lực, Đào tạo nhân sự hoặc các chuyên ngành khác có liên quan
Tối thiểu 02 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương và làm việc tại doanh nghiệp ngành bán lẻ, ngành thời trang là một ưu tiên
Có tinh thần trách nhiệm cao
Chịu được áp lực công việc và sẵn sàng đi công tác
Trung thực, ham học hỏi
Kỹ năng tin học văn phòng tốt.
Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Sado Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập: Thỏa thuận theo năng lực
Thời gian làm việc: Thứ 2 – Thứ 7, Thứ 7 làm việc cách tuần. (Thời gian nghỉ trưa 1.5 tiếng, nghỉ 2 ngày thứ Bảy trong tháng)
Đào tạo: Cơ hội tham gia nhiều khóa đào tạo nâng cao chuyên môn nghiệp vụ bài bản.
Phát triển: Lộ trình thăng tiến rõ ràng, đánh giá tăng lương 01 lần 1 năm.
Phúc lợi: BHXH, thưởng lễ tết, lương tháng 13, du lịch – team building ...
Xét đánh giá định kỳ năm dựa trên đánh giá thành tích trong công việc.
Tham gia các hoạt động gắn kết, phát triển văn hóa doanh nghiệp,...Ngoài ra sẽ tham gia rất nhiều. các hoạt động chia sẻ gắn kết nội bộ và cộng đồng.
Môi trường: Đồng nghiệp trẻ trung, hỗ trợ nhiệt tình với văn hóa chia sẻ, yêu thương, công việc thoải mái, đề cao sự sáng tạo.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Sado
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI