Tuyển Chuyên viên đào tạo Công ty Cổ phần MHA làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 146 - 148 Tôn Đức Thắng, Đống Đa

Mô Tả Công Việc

1.Lập kế hoạch đào tạo cho khu vực/ phòng ban phụ trách

2. Nghiên cứu và thiết kế chương trình

- Xây dựng chương trình đào tạo phù hợp với nhu cầu từ khu vực/ phòng ban: Chương trình đào tạo cán bộ nguồn, quản lý, ...

- Thiết kế bài giảng tinh gọn, hướng đến kết quả đầu ra: Bài giảng e learning, bài giảng offline/ online

3. Triển khai

- Trực tiếp giảng dạy các nội dung kĩ năng mềm của công ty

- Tham gia quay giảng các bài giảng e learning, nano learning

4. Đánh giá

- Xây dựng form, hoạt động đánh giá sau đào tạo

- Tổ chức đánh giá sau đào tạo với các chương trình triển khai

5. Làm dự án nội bộ

- Tham gia xây dựng dự án nội bộ phòng để tăng chất lượng đào tạo: Dự án nâng cao năng lực giảng viên, kiện toàn quy trình, dự án nghiên cứu công cụ hỗ trợ đào tạo...

Yêu Cầu Công Việc

- Tốt nghiệp đại học

- Có kinh nghiệm giảng dạy kĩ năng mềm trong doanh nghiệp.

- Có kĩ năng nghiên cứu và thiết kế bài giảng kĩ năng mềm.

- Thái độ cầu thị, lắng nghe, tiếp thu ý kiến đóng góp từ đồng nghiệp, học viên

- Có sự chủ động và trách nhiệm trong công việc

Quyền Lợi

• Tham gia các chế độ theo luật lao động: BHXH/ BHTN/....

• Các chính sách ưu đãi dành cho CBNV nội bộ

• Được trang bị thiết bị và dụng cụ để thực hiện nhu cầu của công việc.

• Chương trình hoạt động tập thể

- Cơ hội

• Được tham gia đào tạo nâng cao kỹ năng chuyên môn

• Cơ hội thăng tiến lên vị trí cao hơn

• Được nâng cấp bản thân theo giá trị vị trí công việc

Cách Thức Ứng Tuyển

