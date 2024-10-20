Tuyển Chuyên viên đào tạo Công ty Cổ phần MHA làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Tuyển Chuyên viên đào tạo Công ty Cổ phần MHA làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Công ty Cổ phần MHA
Ngày đăng tuyển: 20/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 20/11/2024
Công ty Cổ phần MHA

Chuyên viên đào tạo

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên đào tạo Tại Công ty Cổ phần MHA

Mức lương
12 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 146

- 148 Tôn Đức Thắng, Đống Đa

Mô Tả Công Việc Chuyên viên đào tạo Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

1.Lập kế hoạch đào tạo cho khu vực/ phòng ban phụ trách
2. Nghiên cứu và thiết kế chương trình
- Xây dựng chương trình đào tạo phù hợp với nhu cầu từ khu vực/ phòng ban: Chương trình đào tạo cán bộ nguồn, quản lý, ...
- Thiết kế bài giảng tinh gọn, hướng đến kết quả đầu ra: Bài giảng e learning, bài giảng offline/ online
3. Triển khai
- Trực tiếp giảng dạy các nội dung kĩ năng mềm của công ty
- Tham gia quay giảng các bài giảng e learning, nano learning
4. Đánh giá
- Xây dựng form, hoạt động đánh giá sau đào tạo
- Tổ chức đánh giá sau đào tạo với các chương trình triển khai
5. Làm dự án nội bộ
- Tham gia xây dựng dự án nội bộ phòng để tăng chất lượng đào tạo: Dự án nâng cao năng lực giảng viên, kiện toàn quy trình, dự án nghiên cứu công cụ hỗ trợ đào tạo...

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp đại học
- Có kinh nghiệm giảng dạy kĩ năng mềm trong doanh nghiệp.
- Có kĩ năng nghiên cứu và thiết kế bài giảng kĩ năng mềm.
- Thái độ cầu thị, lắng nghe, tiếp thu ý kiến đóng góp từ đồng nghiệp, học viên
- Có sự chủ động và trách nhiệm trong công việc

Tại Công ty Cổ phần MHA Thì Được Hưởng Những Gì

• Tham gia các chế độ theo luật lao động: BHXH/ BHTN/....
• Các chính sách ưu đãi dành cho CBNV nội bộ
• Được trang bị thiết bị và dụng cụ để thực hiện nhu cầu của công việc.
• Chương trình hoạt động tập thể
- Cơ hội
• Được tham gia đào tạo nâng cao kỹ năng chuyên môn
• Cơ hội thăng tiến lên vị trí cao hơn
• Được nâng cấp bản thân theo giá trị vị trí công việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần MHA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần MHA

Công ty Cổ phần MHA

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: số 148 Tôn Đức Thắng, Quốc Tử Giám, Đống Đa, Hà Nội

