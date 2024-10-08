Tuyển Chuyên viên đào tạo Trường Đại học CMC làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 84C Nguyễn Thanh Bình, Hà Đông

Mô Tả Công Việc Chuyên viên đào tạo Với Mức Lương Thỏa thuận

Triển khai xây dựng kế hoạch đào tạo theo năm học và theo học kỳ: Đăng ký nguyện vọng, Lập thời khóa biểu, Đăng ký học, Hiệu chỉnh thời khóa biểu, Thực tập học phần; Kiểm tra, giám sát và đề xuất các biện pháp tăng cường điều kiện vật chất (giảng đường, sân bãi, thiết bị giảng dạy...) phục vụ cho việc giảng dạy và học tập; Theo dõi, quản lý các dữ liệu liên quan đến khối lượng giảng dạy: Khối lượng giảng dạy của giảng viên theo TKB, Khối lượng coi-chấm thi, Khối lượng từ Hướng dẫn ĐA/KLTN, Chấm hội đồng KLTN, Hướng dẫn thực tập...; Phối hợp với các phòng ban, bộ phận liên quan để đảm bảo công tác đào tạo của Trường; Tham gia xây dựng Quy chế, Quy định, Quy trình vận hành công tác đào tạo; Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Triển khai xây dựng kế hoạch đào tạo theo năm học và theo học kỳ: Đăng ký nguyện vọng, Lập thời khóa biểu, Đăng ký học, Hiệu chỉnh thời khóa biểu, Thực tập học phần;

Kiểm tra, giám sát và đề xuất các biện pháp tăng cường điều kiện vật chất (giảng đường, sân bãi, thiết bị giảng dạy...) phục vụ cho việc giảng dạy và học tập;

Theo dõi, quản lý các dữ liệu liên quan đến khối lượng giảng dạy: Khối lượng giảng dạy của giảng viên theo TKB, Khối lượng coi-chấm thi, Khối lượng từ Hướng dẫn ĐA/KLTN, Chấm hội đồng KLTN, Hướng dẫn thực tập...;

Phối hợp với các phòng ban, bộ phận liên quan để đảm bảo công tác đào tạo của Trường;

Tham gia xây dựng Quy chế, Quy định, Quy trình vận hành công tác đào tạo;

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/Nữ, độ tuổi từ 22 đến 40 tuổi Bằng cấp: Tốt nghiệp Thạc sĩ hoặc đang học cao học hệ chính quy từ loại khá trở lên, ưu tiên ứng viên tốt nghiệp khối ngành công nghệ, kinh doanh và quản lý, quản lý giáo dục và chuyên ngành tương đương; Kiến thức: Am hiểu về chương trình đào tạo, ưu tiên ứng viên biết/có kinh nghiệm sử dụng phần mềm quản lý đào tạo; Kinh nghiệm: Có kinh nghiệm làm việc ở vị trí đào tạo, tổ chức đào tạo hoặc tương đương tại các cơ sở giáo dục từ 03 năm trở lên, ưu tiên ứng viên từng làm việc tại các cơ sở giáo dục đại học; Có kinh nghiệm giảng dạy đại học là một lợi thế Kỹ năng: Sử dụng thành thạo máy tính và các phần mềm ứng dụng tin học văn phòng cơ bản (Word, Excel và PowerPoint, Internet). Có khả năng sử dụng tiếng Anh trong công việc. Có tố chất hoàn thành các công việc dưới áp lực cao. Am hiểu về chương trình đào tạo và tổ chức, xây dựng kế hoạch đào tạo. Giao tiếp tốt, trung thực, chăm chỉ, tỉ mỉ, cẩn thận, có trách nhiệm cao trong công việc; khả năng tổ chức, sắp xếp công việc, thời gian. Chịu được áp lực, sáng tạo, nhạy bén, có tư duy tốt, có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm.

Nam/Nữ, độ tuổi từ 22 đến 40 tuổi

Bằng cấp: Tốt nghiệp Thạc sĩ hoặc đang học cao học hệ chính quy từ loại khá trở lên, ưu tiên ứng viên tốt nghiệp khối ngành công nghệ, kinh doanh và quản lý, quản lý giáo dục và chuyên ngành tương đương;

Kiến thức: Am hiểu về chương trình đào tạo, ưu tiên ứng viên biết/có kinh nghiệm sử dụng phần mềm quản lý đào tạo;

Kinh nghiệm: Có kinh nghiệm làm việc ở vị trí đào tạo, tổ chức đào tạo hoặc tương đương tại các cơ sở giáo dục từ 03 năm trở lên, ưu tiên ứng viên từng làm việc tại các cơ sở giáo dục đại học; Có kinh nghiệm giảng dạy đại học là một lợi thế

Có kinh nghiệm làm việc ở vị trí đào tạo, tổ chức đào tạo hoặc tương đương tại các cơ sở giáo dục từ 03 năm trở lên, ưu tiên ứng viên từng làm việc tại các cơ sở giáo dục đại học; Có kinh nghiệm giảng dạy đại học là một lợi thế

Có kinh nghiệm làm việc ở vị trí đào tạo, tổ chức đào tạo hoặc tương đương tại các cơ sở giáo dục từ 03 năm trở lên, ưu tiên ứng viên từng làm việc tại các cơ sở giáo dục đại học;

Có kinh nghiệm giảng dạy đại học là một lợi thế

Kỹ năng: Sử dụng thành thạo máy tính và các phần mềm ứng dụng tin học văn phòng cơ bản (Word, Excel và PowerPoint, Internet). Có khả năng sử dụng tiếng Anh trong công việc. Có tố chất hoàn thành các công việc dưới áp lực cao. Am hiểu về chương trình đào tạo và tổ chức, xây dựng kế hoạch đào tạo. Giao tiếp tốt, trung thực, chăm chỉ, tỉ mỉ, cẩn thận, có trách nhiệm cao trong công việc; khả năng tổ chức, sắp xếp công việc, thời gian. Chịu được áp lực, sáng tạo, nhạy bén, có tư duy tốt, có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm.

Sử dụng thành thạo máy tính và các phần mềm ứng dụng tin học văn phòng cơ bản (Word, Excel và PowerPoint, Internet). Có khả năng sử dụng tiếng Anh trong công việc. Có tố chất hoàn thành các công việc dưới áp lực cao. Am hiểu về chương trình đào tạo và tổ chức, xây dựng kế hoạch đào tạo. Giao tiếp tốt, trung thực, chăm chỉ, tỉ mỉ, cẩn thận, có trách nhiệm cao trong công việc; khả năng tổ chức, sắp xếp công việc, thời gian. Chịu được áp lực, sáng tạo, nhạy bén, có tư duy tốt, có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm.

Sử dụng thành thạo máy tính và các phần mềm ứng dụng tin học văn phòng cơ bản (Word, Excel và PowerPoint, Internet).

Có khả năng sử dụng tiếng Anh trong công việc.

Có tố chất hoàn thành các công việc dưới áp lực cao.

Am hiểu về chương trình đào tạo và tổ chức, xây dựng kế hoạch đào tạo.

Giao tiếp tốt, trung thực, chăm chỉ, tỉ mỉ, cẩn thận, có trách nhiệm cao trong công việc; khả năng tổ chức, sắp xếp công việc, thời gian.

Chịu được áp lực, sáng tạo, nhạy bén, có tư duy tốt, có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm.

Tại Trường Đại học CMC Thì Được Hưởng Những Gì

Mức thu nhập cạnh tranh (theo năng lực và hiệu quả công việc) Gói thu nhập năm hấp dẫn theo cơ chế tập đoàn CMC và thưởng KPIs hàng năm ít nhất 01 tháng lương. Cơ hội tham gia các khóa đào tạo của Trường và Tập đoàn, hỗ trợ đào tạo về các chứng chỉ để nâng cao nghiệp vụ sư phạm, các lớp đào tạo phát triển nghiệp vụ chuyên môn. Các chế độ dành cho người lao động theo như quy định pháp luật hiện hành (BHXH, BHYT, BHTN...). Hưởng gói BHSK PJICO dành riêng cho CBNV, Giảng viên của Trường và khám sức khỏe định kì hàng năm. Nhận gói đãi ngộ lên tới 25.000.000đ/năm cho các dịp Lễ, Tết Dương lịch, Tết Âm lịch, sinh nhật Tập đoàn, 02/09, 08/03, 20/10, 20/11, hiếu hỉ, chăm sóc sức khỏe hàng năm,... Hạ tầng số, hệ thống LMS và trang thiết bị phục vụ tốt nhất cho Giảng viên và CBNV. Được tham gia các hoạt động ngoại khóa: văn nghệ, thể thao, du lịch của nhà trường và Tập đoàn. Được làm việc và phát triển sự nghiệp trong môi trường học thuật được chuẩn hóa theo thông lệ của các đại học quốc tế và hệ giá trị của Trường Đại học CMC (Khai phóng, Sáng tạo, Thực tiễn, Phản biện và Tôn trọng sự khác biệt). Cơ hội giao lưu, trao đổi trong hệ sinh thái của Tập đoàn Công nghệ CMC, các Công ty thành viên và mạng lưới đối tác của Trường. Thời gian làm việc: Thứ 2 - Thứ 6 (8h - 17h), nghỉ phép lên tới 18 ngày/năm.

Mức thu nhập cạnh tranh (theo năng lực và hiệu quả công việc)

Gói thu nhập năm hấp dẫn theo cơ chế tập đoàn CMC và thưởng KPIs hàng năm ít nhất 01 tháng lương.

Cơ hội tham gia các khóa đào tạo của Trường và Tập đoàn, hỗ trợ đào tạo về các chứng chỉ để nâng cao nghiệp vụ sư phạm, các lớp đào tạo phát triển nghiệp vụ chuyên môn.

Các chế độ dành cho người lao động theo như quy định pháp luật hiện hành (BHXH, BHYT, BHTN...).

Hưởng gói BHSK PJICO dành riêng cho CBNV, Giảng viên của Trường và khám sức khỏe định kì hàng năm.

Nhận gói đãi ngộ lên tới 25.000.000đ/năm cho các dịp Lễ, Tết Dương lịch, Tết Âm lịch, sinh nhật Tập đoàn, 02/09, 08/03, 20/10, 20/11, hiếu hỉ, chăm sóc sức khỏe hàng năm,...

Hạ tầng số, hệ thống LMS và trang thiết bị phục vụ tốt nhất cho Giảng viên và CBNV.

Được tham gia các hoạt động ngoại khóa: văn nghệ, thể thao, du lịch của nhà trường và Tập đoàn.

Được làm việc và phát triển sự nghiệp trong môi trường học thuật được chuẩn hóa theo thông lệ của các đại học quốc tế và hệ giá trị của Trường Đại học CMC (Khai phóng, Sáng tạo, Thực tiễn, Phản biện và Tôn trọng sự khác biệt).

Cơ hội giao lưu, trao đổi trong hệ sinh thái của Tập đoàn Công nghệ CMC, các Công ty thành viên và mạng lưới đối tác của Trường.

Thời gian làm việc: Thứ 2 - Thứ 6 (8h - 17h), nghỉ phép lên tới 18 ngày/năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Trường Đại học CMC

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin