Tuyển Chuyên viên đào tạo Công ty thương mai và dịch vụ cà phê đường phố (KAFA CAFE) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Chuyên viên đào tạo Công ty thương mai và dịch vụ cà phê đường phố (KAFA CAFE) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công ty thương mai và dịch vụ cà phê đường phố (KAFA CAFE)
Ngày đăng tuyển: 11/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 25/10/2024
Công ty thương mai và dịch vụ cà phê đường phố (KAFA CAFE)

Chuyên viên đào tạo

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên đào tạo Tại Công ty thương mai và dịch vụ cà phê đường phố (KAFA CAFE)

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 17, phố Lãng Yên, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Chuyên viên đào tạo Với Mức Lương Thỏa thuận

A- Công tác phụ trách lớp:
1- Xây dựng giáo trình và tài liệu đào tạo cho nhân viên phục vụ và nhân viên pha chế.
2- Tiếp nhận thông tin từ CV tuyển dụng và sắp xếp thời gian đào tạo nghề cho nhân viên pha chế và nhân viên phục vụ mới.
3- Tiếp nhận thông tin từ Vận hành để tổ chức các lớp đào tạo lại và đào tạo nâng cao cho nhân viên cũ.
B- Công tác thanh, kiểm tra:
1- Đi kiểm tra thực tế các điểm kinh doanh của KAFA;
2- Chấn chỉnh, kèm cặp, đào tạo lại đối với các nhân viên chưa đáp ứng yêu cầu công việc;
3- Trao đổi, phối hợp với bộ phận vận hành trong công tác đánh giá nhân sự.
C - Công tác R&D
1- Phối hợp cùng bộ phận Marketing trong công tác nghiên cứu, thử nghiệm và phát triển món mới;
2- Tổ chức đào tạo món mới cho nhân viên.
Làm các công tác khác có liên quan trong bộ phận.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp cao đẳng trở lên các ngành có liên quan: Du lịch, Nhà hàng khách sạn, tâm lý học... Hiểu rõ nghề pha chế mảng kinh doanh quán cafe; Thành thạo tin học văn phòng; Kỹ năng giao tiếp tốt; truyền cảm hứng; Kỹ năng sư phạm; Thái độ: điềm đạm, nghiêm túc trong công việc; tôn trọng cấp trên; hợp tác với đồng nghiệp; Tối thiểu 03 năm làm việc ở vị trí tương đương.
Tốt nghiệp cao đẳng trở lên các ngành có liên quan: Du lịch, Nhà hàng khách sạn, tâm lý học...
Hiểu rõ nghề pha chế mảng kinh doanh quán cafe;
Thành thạo tin học văn phòng;
Kỹ năng giao tiếp tốt; truyền cảm hứng;
Kỹ năng sư phạm;
Thái độ: điềm đạm, nghiêm túc trong công việc; tôn trọng cấp trên; hợp tác với đồng nghiệp;
Tối thiểu 03 năm làm việc ở vị trí tương đương.

Tại Công ty thương mai và dịch vụ cà phê đường phố (KAFA CAFE) Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: thỏa thuận theo năng lực; Các chế độ BHXH và phúc lợi khác đầy đủ; Môi trường làm việc trẻ trung, năng động; Cơ hội thăng tiến và phát triển bản thân.
Mức lương: thỏa thuận theo năng lực;
Các chế độ BHXH và phúc lợi khác đầy đủ;
Môi trường làm việc trẻ trung, năng động;
Cơ hội thăng tiến và phát triển bản thân.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty thương mai và dịch vụ cà phê đường phố (KAFA CAFE)

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công ty thương mai và dịch vụ cà phê đường phố (KAFA CAFE)

Công ty thương mai và dịch vụ cà phê đường phố (KAFA CAFE)

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Kafa Office 17 Lãng Yên, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-chuyen-vien-dao-tao-thu-nhap-thoa-thuan-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job210838
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Giao Nhận Thương Mại Rồng Á Châu - ADC
Tuyển Chuyên viên đào tạo Công Ty TNHH Giao Nhận Thương Mại Rồng Á Châu - ADC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Giao Nhận Thương Mại Rồng Á Châu - ADC
Hạn nộp: 03/10/2025
Hồ Chí Minh Đồng Nai Bình Dương Còn 17 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH JUPITER VIỆT NAM
Tuyển Chuyên viên đào tạo CÔNG TY TNHH JUPITER VIỆT NAM làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH JUPITER VIỆT NAM
Hạn nộp: 04/10/2025
Bắc Ninh Hải Phòng Bình Dương Còn 18 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Quốc tế Tam Sơn Pro Company
Tuyển Chuyên viên đào tạo Công ty Cổ phần Quốc tế Tam Sơn Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Quốc tế Tam Sơn Pro Company
Hạn nộp: 27/09/2025
Hà Nội Còn 11 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Chuỗi Thực Phẩm TH
Tuyển Chuyên viên đào tạo Công Ty Cổ Phần Chuỗi Thực Phẩm TH làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Chuỗi Thực Phẩm TH
Hạn nộp: 31/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH HOÀNG TRINH VƯƠNG
Tuyển Chuyên viên đào tạo CÔNG TY TNHH HOÀNG TRINH VƯƠNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 17 Triệu
CÔNG TY TNHH HOÀNG TRINH VƯƠNG
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 2 ngày để ứng tuyển 13 - 17 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Trường Cao đẳng Kỹ thuật - công nghệ Bách Khoa
Tuyển Chuyên viên đào tạo Trường Cao đẳng Kỹ thuật - công nghệ Bách Khoa làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
Trường Cao đẳng Kỹ thuật - công nghệ Bách Khoa
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 14 ngày để ứng tuyển 10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MENAS
Tuyển Chuyên viên đào tạo CÔNG TY TNHH MENAS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 14 - 22 Triệu
CÔNG TY TNHH MENAS
Hạn nộp: 17/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 1 ngày để ứng tuyển 14 - 22 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Pha Lê Group
Tuyển Chuyên viên đào tạo Pha Lê Group làm việc tại Hải Phòng thu nhập 27 - 30 Triệu
Pha Lê Group
Hạn nộp: 14/09/2025
Hải Phòng Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN OMPQI
Tuyển Chuyên viên đào tạo CÔNG TY CỔ PHẦN OMPQI làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN OMPQI
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Còn 14 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Tập Đoàn Ecopark
Tuyển Chuyên viên đào tạo Tập Đoàn Ecopark làm việc tại Hưng Yên thu nhập Thỏa thuận
Tập Đoàn Ecopark
Hạn nộp: 12/09/2025
Hưng Yên Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Dasan Vietnam
Tuyển Software Engineer Công ty TNHH Dasan Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Dasan Vietnam
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên thủ kho CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 11 Triệu
CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM
Hạn nộp: 15/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 10 - 11 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Tuyển Nhân viên mua hàng Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu
Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 26 ngày để ứng tuyển 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Tuyển Kế toán nội bộ CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Tuyển Sales Engineer CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Hạn nộp: 20/09/2025
Hà Nội Còn 4 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Edufit
Tuyển Biên phiên dịch Edufit làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 19 Triệu
Edufit
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 23 ngày để ứng tuyển 15 - 19 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm FPT Smart Cloud (FCI)
Tuyển Business Analyst FPT Smart Cloud (FCI) làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 45 Triệu
FPT Smart Cloud (FCI)
Hạn nộp: 03/10/2025
Hà Nội Còn 17 ngày để ứng tuyển 20 - 45 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Xe Buýt Daewoo Việt Nam
Tuyển Biên phiên dịch Công ty TNHH Xe Buýt Daewoo Việt Nam làm việc tại Vĩnh Phúc thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Xe Buýt Daewoo Việt Nam
Hạn nộp: 16/10/2025
Vĩnh Phúc Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Dasan Vietnam
Tuyển Software Engineer Công ty TNHH Dasan Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Dasan Vietnam
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP
Tuyển Giám đốc điều hành CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP
Hạn nộp: 15/10/2025
Hải Dương Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân Hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (Modern Bank of Vietnam - MBV)
Tuyển Quản lý/Trưởng phòng vận hành Ngân Hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (Modern Bank of Vietnam - MBV) làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận
Ngân Hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (Modern Bank of Vietnam - MBV)
Hạn nộp: 12/10/2025
Hải Dương Còn 26 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Tuyển Social Media Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TOSUDO
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TOSUDO làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TOSUDO
Hạn nộp: 15/10/2025
Bình Dương Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MINGLEI (VIỆT NAM)
Tuyển Trưởng phòng nhân sự CÔNG TY TNHH MINGLEI (VIỆT NAM) làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH MINGLEI (VIỆT NAM)
Hạn nộp: 14/10/2025
Đồng Nai Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Giao Nhận Thương Mại Rồng Á Châu - ADC
Tuyển Chuyên viên đào tạo Công Ty TNHH Giao Nhận Thương Mại Rồng Á Châu - ADC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Giao Nhận Thương Mại Rồng Á Châu - ADC
Hạn nộp: 03/10/2025
Hồ Chí Minh Đồng Nai Bình Dương Còn 17 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH JUPITER VIỆT NAM
Tuyển Chuyên viên đào tạo CÔNG TY TNHH JUPITER VIỆT NAM làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH JUPITER VIỆT NAM
Hạn nộp: 04/10/2025
Bắc Ninh Hải Phòng Bình Dương Còn 18 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Quốc tế Tam Sơn Pro Company
Tuyển Chuyên viên đào tạo Công ty Cổ phần Quốc tế Tam Sơn Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Quốc tế Tam Sơn Pro Company
Hạn nộp: 27/09/2025
Hà Nội Còn 11 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Chuỗi Thực Phẩm TH
Tuyển Chuyên viên đào tạo Công Ty Cổ Phần Chuỗi Thực Phẩm TH làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Chuỗi Thực Phẩm TH
Hạn nộp: 31/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH HOÀNG TRINH VƯƠNG
Tuyển Chuyên viên đào tạo CÔNG TY TNHH HOÀNG TRINH VƯƠNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 17 Triệu
CÔNG TY TNHH HOÀNG TRINH VƯƠNG
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 2 ngày để ứng tuyển 13 - 17 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Trường Cao đẳng Kỹ thuật - công nghệ Bách Khoa
Tuyển Chuyên viên đào tạo Trường Cao đẳng Kỹ thuật - công nghệ Bách Khoa làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
Trường Cao đẳng Kỹ thuật - công nghệ Bách Khoa
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 14 ngày để ứng tuyển 10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MENAS
Tuyển Chuyên viên đào tạo CÔNG TY TNHH MENAS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 14 - 22 Triệu
CÔNG TY TNHH MENAS
Hạn nộp: 17/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 1 ngày để ứng tuyển 14 - 22 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Pha Lê Group
Tuyển Chuyên viên đào tạo Pha Lê Group làm việc tại Hải Phòng thu nhập 27 - 30 Triệu
Pha Lê Group
Hạn nộp: 14/09/2025
Hải Phòng Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN OMPQI
Tuyển Chuyên viên đào tạo CÔNG TY CỔ PHẦN OMPQI làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN OMPQI
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Còn 14 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Tập Đoàn Ecopark
Tuyển Chuyên viên đào tạo Tập Đoàn Ecopark làm việc tại Hưng Yên thu nhập Thỏa thuận
Tập Đoàn Ecopark
Hạn nộp: 12/09/2025
Hưng Yên Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Chuyên viên đào tạo Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ DND làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ DND
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Chuyên viên đào tạo Công ty cổ phần giải pháp giáo dục Nam Việt làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu Công ty cổ phần giải pháp giáo dục Nam Việt
10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Chuyên viên đào tạo CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ FMSP MEDIA làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ FMSP MEDIA
15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Chuyên viên đào tạo VUIHOC.vn làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 12 Triệu VUIHOC.vn
Tới 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Chuyên viên đào tạo CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ĐỒ UỐNG VIETBLEND làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ĐỒ UỐNG VIETBLEND
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Chuyên viên đào tạo Công Ty Cổ Phần Café Katinat Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 17 Triệu Công Ty Cổ Phần Café Katinat Pro Company
15 - 17 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Chuyên viên đào tạo VĂN PHÒNG KOTRA, ĐẠI SỨ QUÁN HÀN QUỐC làm việc tại Hà Nội thu nhập 19 - 19 Triệu VĂN PHÒNG KOTRA, ĐẠI SỨ QUÁN HÀN QUỐC
19 - 19 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Chuyên viên đào tạo Công ty TNHH XE Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 17 Triệu Công ty TNHH XE Việt Nam
13 - 17 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Chuyên viên đào tạo Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 25 Triệu Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC
12 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Chuyên viên đào tạo CÔNG TY TNHH KIN KIN LOGISTICS làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH KIN KIN LOGISTICS
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Chuyên viên đào tạo CÔNG TY TNHH TƯ VẤN NHÂN SỰ KOKORO làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu CÔNG TY TNHH TƯ VẤN NHÂN SỰ KOKORO
9 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Chuyên viên đào tạo Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ Win smart Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ Win smart Việt Nam
10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Chuyên viên đào tạo Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ Win smart Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ Win smart Việt Nam
10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Chuyên viên đào tạo CÔNG TY TNHH 256.COLOR BLUE làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu CÔNG TY TNHH 256.COLOR BLUE
7 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Chuyên viên đào tạo CÔNG TY TNHH TƯ VẤN NHÂN SỰ KOKORO làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu CÔNG TY TNHH TƯ VẤN NHÂN SỰ KOKORO
9 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Chuyên viên đào tạo CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ MEIKO làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ MEIKO
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Chuyên viên đào tạo Aroma Tiếng Anh Cho Người Đi Làm làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 14 Triệu Aroma Tiếng Anh Cho Người Đi Làm
10 - 14 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Chuyên viên đào tạo CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KIOTVIET làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KIOTVIET
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Chuyên viên đào tạo Công ty cổ phần thương mại JDD Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu Công ty cổ phần thương mại JDD Việt Nam
10 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Chuyên viên đào tạo Công ty cổ phần bệnh viện Thái Thịnh làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu Công ty cổ phần bệnh viện Thái Thịnh
9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Chuyên viên đào tạo CÔNG TY CỔ PHẦN TOKYO TREND làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TOKYO TREND
9 - 12 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Chuyên viên đào tạo CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI THẤT VÀ XÂY DỰNG 5C VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI THẤT VÀ XÂY DỰNG 5C VIỆT NAM
8 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Chuyên viên đào tạo CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ SAO THỦY làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ SAO THỦY
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Chuyên viên đào tạo Công Ty Cổ Phần Giải Trí & Truyền Thông BH Media Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần Giải Trí & Truyền Thông BH Media Việt Nam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Chuyên viên đào tạo Công Ty Cổ Phần Giải Trí & Truyền Thông BH Media Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần Giải Trí & Truyền Thông BH Media Việt Nam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Chuyên viên đào tạo CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ KHÁCH SẠN CRH làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ KHÁCH SẠN CRH
15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Chuyên viên đào tạo Công Ty TNHH K-Chem Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH K-Chem Việt Nam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Chuyên viên đào tạo Công ty Cổ phần Đầu Tư Xây Dựng và Dịch Vụ Azhomes làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 20 Triệu Công ty Cổ phần Đầu Tư Xây Dựng và Dịch Vụ Azhomes
Tới 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Chuyên viên đào tạo Công Ty TNHH PNK làm việc tại Hà Nội thu nhập 1,000 - 1,500 USD Công Ty TNHH PNK
1,000 - 1,500 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Chuyên viên đào tạo Công Ty Cổ Phần Vàng Bạc Đá Quý Bảo Tín Mạnh Hải làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 25 Triệu Công Ty Cổ Phần Vàng Bạc Đá Quý Bảo Tín Mạnh Hải
Tới 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm