Tuyển Chuyên viên đào tạo Công ty thương mai và dịch vụ cà phê đường phố (KAFA CAFE) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 17, phố Lãng Yên, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Chuyên viên đào tạo Với Mức Lương Thỏa thuận

A- Công tác phụ trách lớp:

1- Xây dựng giáo trình và tài liệu đào tạo cho nhân viên phục vụ và nhân viên pha chế.

2- Tiếp nhận thông tin từ CV tuyển dụng và sắp xếp thời gian đào tạo nghề cho nhân viên pha chế và nhân viên phục vụ mới.

3- Tiếp nhận thông tin từ Vận hành để tổ chức các lớp đào tạo lại và đào tạo nâng cao cho nhân viên cũ.

B- Công tác thanh, kiểm tra:

1- Đi kiểm tra thực tế các điểm kinh doanh của KAFA;

2- Chấn chỉnh, kèm cặp, đào tạo lại đối với các nhân viên chưa đáp ứng yêu cầu công việc;

3- Trao đổi, phối hợp với bộ phận vận hành trong công tác đánh giá nhân sự.

C - Công tác R&D

1- Phối hợp cùng bộ phận Marketing trong công tác nghiên cứu, thử nghiệm và phát triển món mới;

2- Tổ chức đào tạo món mới cho nhân viên.

Làm các công tác khác có liên quan trong bộ phận.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp cao đẳng trở lên các ngành có liên quan: Du lịch, Nhà hàng khách sạn, tâm lý học... Hiểu rõ nghề pha chế mảng kinh doanh quán cafe; Thành thạo tin học văn phòng; Kỹ năng giao tiếp tốt; truyền cảm hứng; Kỹ năng sư phạm; Thái độ: điềm đạm, nghiêm túc trong công việc; tôn trọng cấp trên; hợp tác với đồng nghiệp; Tối thiểu 03 năm làm việc ở vị trí tương đương.

Tại Công ty thương mai và dịch vụ cà phê đường phố (KAFA CAFE) Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: thỏa thuận theo năng lực; Các chế độ BHXH và phúc lợi khác đầy đủ; Môi trường làm việc trẻ trung, năng động; Cơ hội thăng tiến và phát triển bản thân.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty thương mai và dịch vụ cà phê đường phố (KAFA CAFE)

