Tuyển Chuyên viên đào tạo CÔNG TY CỔ PHẦN BIBOMART TM làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 18 Triệu

Mức lương 13 - 18 Triệu

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Công ty CP Bibomart TM, tầng 10, tòa nhà Handico, P.Mễ Trì, Q.Nam Từ Liêm, Hà Nội, Nam Từ Liêm

Chuyên viên đào tạo Với Mức Lương 13 - 18 Triệu

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

Xây dựng tài liệu và triển khai thực hiện các chương trình đào tạo cho nhân viên bán hàng về sản phẩm, kỹ năng bán hàng, kỹ năng chăm sóc khách hàng. Cập nhật kiến thức về sản phẩm mới, xu hướng thị trường và các chương trình khuyến mãi để truyền đạt cho nhân viên. Đánh giá hiệu quả của các chương trình đào tạo và điều chỉnh nội dung khi cần thiết. Hỗ trợ quản lý bán hàng trong việc huấn luyện nhân viên mới. Triển khai thực hiện việc truyền thông nội bộ nhằm thúc đẩy sự gắn kết và truyền cảm hứng cho nhân viên, hỗ trợ các mục tiêu của công ty Viết và chỉnh sửa nội dung cho các kênh truyền thông nội bộ như bản tin, website, mạng xã hội nội bộ, v.v Tổ chức các sự kiện nội bộ và quản lý các kênh truyền thông nội bộ Tham gia các hoạt động khác do bộ phận giao phó

Yêu Cầu Công Việc

YÊU CẦU:

Tốt nghiệp CĐ, Đại học chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Marketing, Nhân sự hoặc ngành liên quan Có 3 năm kinh nghiệm trở lên trong lĩnh vực đào tạo, tốt nhất là trong lĩnh vực bán lẻ, bảo hiểm. Kiến thức về sản phẩm mẹ và bé là một lợi thế. Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình tốt. Khả năng sáng tạo, tư duy logic và giải quyết vấn đề hiệu quả Chăm chỉ, có trách nhiệm và có tinh thần làm việc nhóm cao Ưu tiên nam giới

CÔNG TY CỔ PHẦN BIBOMART TM

QUYỀN LỢI:

Mức lương 13.000.000 - 18.000.000 VNĐ++ (có thể thương lượng tùy theo mức kinh nghiệm) Thưởng tháng lương thứ 13++ Tham gia BHYT, BHXH đầy đủ theo quy định của Nhà nước Thường xuyên được đào tạo để nâng cao trình độ, được lựa chọn các mảng công việc trong lĩnh vực Nhân sự

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BIBOMART TM

