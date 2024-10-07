Tuyển Chuyên viên đào tạo CÔNG TY CỔ PHẦN BIBOMART TM làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 18 Triệu

Tuyển Chuyên viên đào tạo CÔNG TY CỔ PHẦN BIBOMART TM làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 18 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN BIBOMART TM
Ngày đăng tuyển: 07/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 02/11/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN BIBOMART TM

Chuyên viên đào tạo

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên đào tạo Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BIBOMART TM

Mức lương
13 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Công ty CP Bibomart TM, tầng 10, tòa nhà Handico, P.Mễ Trì, Q.Nam Từ Liêm, Hà Nội, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Chuyên viên đào tạo Với Mức Lương 13 - 18 Triệu

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:
Xây dựng tài liệu và triển khai thực hiện các chương trình đào tạo cho nhân viên bán hàng về sản phẩm, kỹ năng bán hàng, kỹ năng chăm sóc khách hàng. Cập nhật kiến thức về sản phẩm mới, xu hướng thị trường và các chương trình khuyến mãi để truyền đạt cho nhân viên. Đánh giá hiệu quả của các chương trình đào tạo và điều chỉnh nội dung khi cần thiết. Hỗ trợ quản lý bán hàng trong việc huấn luyện nhân viên mới. Triển khai thực hiện việc truyền thông nội bộ nhằm thúc đẩy sự gắn kết và truyền cảm hứng cho nhân viên, hỗ trợ các mục tiêu của công ty Viết và chỉnh sửa nội dung cho các kênh truyền thông nội bộ như bản tin, website, mạng xã hội nội bộ, v.v Tổ chức các sự kiện nội bộ và quản lý các kênh truyền thông nội bộ Tham gia các hoạt động khác do bộ phận giao phó
Xây dựng tài liệu và triển khai thực hiện các chương trình đào tạo cho nhân viên bán hàng về sản phẩm, kỹ năng bán hàng, kỹ năng chăm sóc khách hàng.
Cập nhật kiến thức về sản phẩm mới, xu hướng thị trường và các chương trình khuyến mãi để truyền đạt cho nhân viên.
Đánh giá hiệu quả của các chương trình đào tạo và điều chỉnh nội dung khi cần thiết.
Hỗ trợ quản lý bán hàng trong việc huấn luyện nhân viên mới.
Triển khai thực hiện việc truyền thông nội bộ nhằm thúc đẩy sự gắn kết và truyền cảm hứng cho nhân viên, hỗ trợ các mục tiêu của công ty
Viết và chỉnh sửa nội dung cho các kênh truyền thông nội bộ như bản tin, website, mạng xã hội nội bộ, v.v
Tổ chức các sự kiện nội bộ và quản lý các kênh truyền thông nội bộ
Tham gia các hoạt động khác do bộ phận giao phó

Với Mức Lương 13 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

YÊU CẦU:
Tốt nghiệp CĐ, Đại học chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Marketing, Nhân sự hoặc ngành liên quan Có 3 năm kinh nghiệm trở lên trong lĩnh vực đào tạo, tốt nhất là trong lĩnh vực bán lẻ, bảo hiểm. Kiến thức về sản phẩm mẹ và bé là một lợi thế. Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình tốt. Khả năng sáng tạo, tư duy logic và giải quyết vấn đề hiệu quả Chăm chỉ, có trách nhiệm và có tinh thần làm việc nhóm cao Ưu tiên nam giới
Tốt nghiệp CĐ, Đại học chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Marketing, Nhân sự hoặc ngành liên quan
Có 3 năm kinh nghiệm trở lên trong lĩnh vực đào tạo, tốt nhất là trong lĩnh vực bán lẻ, bảo hiểm.
Kiến thức về sản phẩm mẹ và bé là một lợi thế.
Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình tốt.
Khả năng sáng tạo, tư duy logic và giải quyết vấn đề hiệu quả
Chăm chỉ, có trách nhiệm và có tinh thần làm việc nhóm cao
Ưu tiên nam giới

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BIBOMART TM Thì Được Hưởng Những Gì

QUYỀN LỢI:
Mức lương 13.000.000 - 18.000.000 VNĐ++ (có thể thương lượng tùy theo mức kinh nghiệm) Thưởng tháng lương thứ 13++ Tham gia BHYT, BHXH đầy đủ theo quy định của Nhà nước Thường xuyên được đào tạo để nâng cao trình độ, được lựa chọn các mảng công việc trong lĩnh vực Nhân sự
Mức lương 13.000.000 - 18.000.000 VNĐ++ (có thể thương lượng tùy theo mức kinh nghiệm)
Thưởng tháng lương thứ 13++
Tham gia BHYT, BHXH đầy đủ theo quy định của Nhà nước
Thường xuyên được đào tạo để nâng cao trình độ, được lựa chọn các mảng công việc trong lĩnh vực Nhân sự

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BIBOMART TM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN BIBOMART TM

CÔNG TY CỔ PHẦN BIBOMART TM

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 120 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hoà

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

