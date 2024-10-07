Tuyển Chuyên viên đào tạo Công ty Cổ phần Ribeto Group làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: BTT4 - 6 đường B3 Khu BTLK Him Lam, Vạn Phúc, Hà Đông

Mô Tả Công Việc Chuyên viên đào tạo Với Mức Lương Thỏa thuận

Tổng hợp và phân tích nhu cầu đào tạo từ các cửa hàng, bộ phận Xây dựng, triển khai, giám sát và đánh giá hoạt động đào tạo Xây dựng nội dung, hình thức, xây dựng bài khảo sát đầu vào, xây dựng lộ trình đào tạo,... Biên soạn và cập nhật tài liệu đào tạo, bài test đánh giá theo từng chương trình; Trực tiếp đứng lớp đào tạo hội nhập và văn hóa công ty; Liên kết, thực hiện các hoạt động đào tạo từ các đơn vị bên ngoài; Nghiên cứu, đề xuất các chương trình đào tạo mới để nâng cao chất lượng nhân sự; Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của quản lý trực tiếp.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm

Đã có kinh nghiệm từ 3 năm làm việc ở các vị trí tương đương, ưu tiên có kinh nghiệm tại chuỗi bán lẻ, chuỗi siêu thị; Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên có chuyên ngành liên quan đến Quản trị Kinh doanh, Nhân sự, Dịch vụ khách hàng hoặc các chuyên ngành tương tự; Am hiểu công tác đào tạo, quy trình đào tạo trong doanh nghiệp; Sử dụng thành thạo Tin học Văn phòng, đặc biệt là PowerPoint, Excel.

Phẩm chất

Nhanh nhẹn, trách nhiệm, chủ động, độc lập; Tư duy logic, mạch lạc; Tự tin, giao tiếp & thuyết trình tốt; Có kinh nghiệm/kiến thức về ngành FMCG, chuỗi bán lẻ, chuỗi siêu thị.

Tại Công ty Cổ phần Ribeto Group Thì Được Hưởng Những Gì

Mức thu nhập: Thỏa thuận theo năng lực Thời gian thử việc: 02 tháng (hoặc được chủ động đề xuất thời gian thử việc theo năng lực) Môi trường làm việc: năng động, chủ động, chuyên nghiệp Hưởng đầy đủ chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định, và các chế độ đãi ngộ phúc lợi khác theo quy định của Công ty. Chế độ thưởng: thưởng theo doanh thu, thưởng hiệu quả công việc Có cơ hội thăng tiến và phát triển bản thân

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Ribeto Group

