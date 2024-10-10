Tuyển Chuyên viên đào tạo BỆNH VIỆN ĐA KHOA PHƯƠNG ĐÔNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu

Mức lương 9 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 9, Phố Viên, Cổ Nhuế 2, Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Chuyên viên đào tạo Với Mức Lương 9 - 12 Triệu

- Xác định nhu cầu và lên kế hoạch đào tạo các kiến thức, kỹ năng cần thiết cho nhân viên trong công ty.

- Xây dựng các chương trình đào tạo phù hợp với nhu cầu của từng bộ phận. Ví dụ như chương trình phát triển kỹ năng, chương trình nâng cao kiến thức chuyên môn, chương trình cập nhật các ứng dụng công nghệ mới,...

- Tổ chức các chương trình huấn luyện, đào tạo cho toàn bộ nhân viên trong công ty, bao gồm cả nhân viên mới và cũ nhằm đảm bảo họ có đủ kỹ năng, năng lực thực hiện công việc.

- Kiểm tra, phê duyệt các tài liệu sử dụng cho việc đào tạo, tập huấn nhân viên và các bài kiểm tra năng lực của nhân viên nhằm phát hiện những điểm cần cải thiện, sửa đổi.

- Chuẩn bị các tài liệu, thiết bị, máy móc, công cụ dụng cụ,... cần thiết để thực hiện chương trình đào tạo đạt hiệu quả cao nhất.

- Xem xét nhu cầu, mục tiêu đào tạo để quyết định có cần mời thêm diễn giả, huấn luyện viên hay không.

- Theo dõi, giám sát số lượng nhân viên tham gia đào tạo và quản lý hiệu suất các chương trình đào tạo đang được triển khai.

- Nghiên cứu, làm việc cùng ban lãnh đạo công ty nhằm tìm ra những điểm cần khắc phục trong các chương trình đào tạo đang được tổ chức và tìm ra biện pháp cải thiện phù hợp để nâng cao chất lượng đào tạo hơn nữa.

- Lập và trình bày báo cáo kết quả các chương trình đào tạo cho ban giám đốc.

Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp từ CĐ, ĐH trở lên Có ít nhất 03 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đào tạo Ưu tiên ững viên đã làm việc trong MT Khách sạn từ 04 sao, đào tạo, dịch vụ khách hàng, Ngoài hình ưu nhìn kỹ năng giao tiếp tốt

Tại BỆNH VIỆN ĐA KHOA PHƯƠNG ĐÔNG Thì Được Hưởng Những Gì

-Lương: 9,000,000- 12,000,000 đ

- Hưởng 12 ngày phép có lương/ năm

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, công bằng

- Thưởng hiệu quả công việc

- Đóng đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định

- Thưởng lễ, tết, sinh nhật,... theo quy định chung

- Khám sức khoẻ hàng năm, chế độ ưu đãi khám chữa bệnh cho người nhà CBNV

Cách Thức Ứng Tuyển Tại BỆNH VIỆN ĐA KHOA PHƯƠNG ĐÔNG

