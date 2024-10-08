Tuyển Chuyên viên đào tạo CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP WINCOMMERCE làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP WINCOMMERCE
Ngày đăng tuyển: 08/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/10/2024
Chuyên viên đào tạo

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên đào tạo Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP WINCOMMERCE

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
4 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 17 Ngô Quyền, Tràng Tiền, Hoàn Kiếm

Mô Tả Công Việc Chuyên viên đào tạo Với Mức Lương Thỏa thuận

1. Phát triển chương trình & nguồn lực đào tạo
- Phát triển chương trình đào tạo: phân tích thực tiễn công việc & nhu cầu đào tạo, đề xuất các giải pháp đào tạo, xây dựng tài liệu đào tạo
- Phát triển đội ngũ đào tạo: đề xuất danh sách & thẩm định Giảng viên/Thẩm định viên nội bộ/Đối tác cung cấp dịch vụ
- Phát triển hỗ trợ đào tạo: tham gia triển khai ứng dụng/mô hình, mô hình cửa hàng hỗ trợ thực hành,..quản lý cơ sở vật chất & dụng cụ đào tạo
2. Triển khai chương trình đào tạo
- Lập kế hoạch triển khai chi tiết cho chương trình phụ trách
- Truyền thông/thông báo kế hoạch đào tạo đến học viên
- Thực hiện điều phối triển khai chương trình
- Trực tiếp giảng dạy các học phần theo phân công.
- Lập các báo cáo đào tạo
3. Đánh giá hiệu quả đào tạo
- Thực hiện các hình thức đánh giá hiệu quả đào tạo:
+ Khảo sát mức độ hài lòng của học viên: online, phỏng vấn, trên giấy,..
+ Đánh giá mức độ tiếp thu kiến thức qua: bài kiểm tra, đóng vai, giải quyết tình huống,...
+ Tham gia thẩm định tay nghề: xếp lịch, mời hội đồng, điều phối thực hiện bài thi, làm thẩm định viên,
+ Theo dõi & đánh giá học viên áp dụng nội dung đào tạo
- Phân tích kết quả và đề xuất các giải pháp cải thiện chương trình, nguồn lực, công cụ đánh giá và phương pháp triển khai đào tạo.
- Triển khai các biện pháp đảm bảo chất lượng đào tạo

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Ứng viên có từ 4 năm kinh nghiệm trở lên ở vị trí Đào tạo tại các Công ty ngành nghề: Retail, FMCG, F&B
- Có kỹ năng giao tiếp, đứng lớp tốt
- Có khả năng lập kế hoạch, lên chương trình đào tạo
- Có khả năng tương tác làm việc đội nhóm linh hoạt
- Kỹ năng về Microsoft Office thành thạo đặc biệt là Powerpoint và Excel

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP WINCOMMERCE Thì Được Hưởng Những Gì

- Thưởng tháng 13; Thưởng thành tích cá nhân dựa trên kết quả kinh doanh/kết quả khối phòng ban/kết quả cá nhân trung bình 1-3 tháng lương gross
- Được tham gia đầy đủ các Bảo hiểm bắt buộc. Bảo hiểm Bảo Việt
- Cơ hội phát triển nghề nghiệp trong lĩnh vực đào tạo và phát triển nhân sự

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP WINCOMMERCE

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP WINCOMMERCE

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 5, Mplaza SaiGon, số 39 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

