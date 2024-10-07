Tuyển Chuyên viên đào tạo VINCOM SECURITY SERVICE COMPANY LIMITED làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên đào tạo Tại VINCOM SECURITY SERVICE COMPANY LIMITED
- Hà Nội: Chu Huy Mân, Long Biên
Mô Tả Công Việc Chuyên viên đào tạo Với Mức Lương 15 - 20 Triệu
Xây dựng và triển khai các chương trình đào tạo nội bộ cho nhân viên công ty
Phân tích nhu cầu đào tạo và đề xuất kế hoạch đào tạo phù hợp cho từng bộ phận
Thiết kế nội dung, tài liệu và phương pháp đào tạo hiệu quả
Tổ chức và điều phối các khóa đào tạo, hội thảo, workshop
Đánh giá hiệu quả của các chương trình đào tạo và đề xuất cải tiến
Quản lý ngân sách đào tạo và báo cáo kết quả định kỳ
Phối hợp với các bộ phận khác để đảm bảo chất lượng đào tạo
Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tiếng Anh thành thạo, có thể giao tiếp và soạn tài liệu bằng tiếng Anh
Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Quản trị nhân sự, Giáo dục, hoặc các ngành liên quan
Kỹ năng lập kế hoạch, tổ chức và quản lý dự án tốt
Kỹ năng giao tiếp
Thành thạo các công cụ MS Office, đặc biệt là PowerPoint để thiết kế tài liệu đào tạo
Có kiến thức về các phương pháp đào tạo hiện đại và xu hướng học tập mới
Sáng tạo, nhiệt tình và có khả năng làm việc độc lập cũng như theo nhóm
Có khả năng quản lý thời gian và đa nhiệm tốt
Tại VINCOM SECURITY SERVICE COMPANY LIMITED Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương cạnh tranh, phù hợp với năng lực
Được đóng BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định của pháp luật
Chế độ nghỉ phép, nghỉ lễ theo quy định
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và thân thiện
Cơ hội học hỏi, phát triển kỹ năng và kiến thức trong lĩnh vực đào tạo
Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao chuyên môn
Tham gia các hoạt động team building, du lịch nghỉ mát hàng năm
Có cơ hội thăng tiến trong công việc
Cách Thức Ứng Tuyển Tại VINCOM SECURITY SERVICE COMPANY LIMITED
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
