Tuyển Chuyên viên đào tạo VINCOM SECURITY SERVICE COMPANY LIMITED làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Xây dựng và triển khai các chương trình đào tạo nội bộ cho nhân viên công ty Phân tích nhu cầu đào tạo và đề xuất kế hoạch đào tạo phù hợp cho từng bộ phận Thiết kế nội dung, tài liệu và phương pháp đào tạo hiệu quả Tổ chức và điều phối các khóa đào tạo, hội thảo, workshop Đánh giá hiệu quả của các chương trình đào tạo và đề xuất cải tiến Quản lý ngân sách đào tạo và báo cáo kết quả định kỳ Phối hợp với các bộ phận khác để đảm bảo chất lượng đào tạo

Tiếng Anh thành thạo, có thể giao tiếp và soạn tài liệu bằng tiếng Anh Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Quản trị nhân sự, Giáo dục, hoặc các ngành liên quan Kỹ năng lập kế hoạch, tổ chức và quản lý dự án tốt Kỹ năng giao tiếp Thành thạo các công cụ MS Office, đặc biệt là PowerPoint để thiết kế tài liệu đào tạo Có kiến thức về các phương pháp đào tạo hiện đại và xu hướng học tập mới Sáng tạo, nhiệt tình và có khả năng làm việc độc lập cũng như theo nhóm Có khả năng quản lý thời gian và đa nhiệm tốt

Mức lương cạnh tranh, phù hợp với năng lực Được đóng BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định của pháp luật Chế độ nghỉ phép, nghỉ lễ theo quy định Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và thân thiện Cơ hội học hỏi, phát triển kỹ năng và kiến thức trong lĩnh vực đào tạo Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao chuyên môn Tham gia các hoạt động team building, du lịch nghỉ mát hàng năm Có cơ hội thăng tiến trong công việc

