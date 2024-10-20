Tuyển Chuyên viên đào tạo Công ty TNHH Thời Trang Quốc Tế Savani làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 25 Triệu

Mức lương 18 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hà Nội: MAC PLAZA, 10 Trần Phú, Hà Đông

Mô Tả Công Việc Chuyên viên đào tạo Với Mức Lương 18 - 25 Triệu

- Đề xuất, xây dựng chính sách đào tạo phù hợp với định hướng và thực tiễn hoạt động của công ty

- Xây dựng Khung chương trình đào tạo theo vị trí của Khối Cửa hàng, Khối Văn phòng, Kho dựa trên Lộ trình đào tạo (Training Roadmap)

- Chịu trách nhiệm về công tác đào tạo cho nhân viên khối Cửa hàng và khối văn phòng, kho như: đào tạo văn hóa doanh nghiệp, đào tạo hội nhập, quy trình bán hàng, kiến thức sản phẩm, các kỹ năng mềm khác phù hợp với yêu cầu Công ty.

- Biên soạn tài liệu đào tạo, thực hiện giảng dạy và đánh giá sau khóa học theo kế hoạch được phân công đứng lớp

- Xây dựng và liên tục tối ưu các công cụ đào tạo như E-learning và các kênh truyền thông/đào tạo khác

- Tham gia thiết kế và cải tiến hệ thống tài liệu đào tạo.

- Phân tích, tổng hợp và lập báo cáo kết quả đào tạo hàng tháng, quý cho giám đốc công ty

Với Mức Lương 18 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu về trình độ: - Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành liên quan, ưu tiên chuyên ngành quản trị nhân sự... Yêu cầu về kinh nghiệm: - Ít nhất 03 năm kinh nghiệm đào tạo trong lĩnh vực F&B, chuỗi bán lẻ, thời trang, bảo hiểm. Yêu cầu về kỹ năng: - Ưu tiên nam - Kỹ năng phân tích, tổng hợp, kỹ năng tạo động lực. - Kỹ năng giao tiếp, lắng nghe, thuyết trình. - Kỹ năng lập kế hoạch & quản lý công việc - Kỹ năng coaching, xử lý và giải quyết vấn đề, xử lý tình huống, có khả năng nhìn nhận, đánh giá con người. • Trung thực, nhanh nhẹn và có tinh thần trách nhiệm trong công việc. Có thể đi công tác tỉnh

Yêu cầu về trình độ: - Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành liên quan, ưu tiên chuyên ngành quản trị nhân sự...

Yêu cầu về kinh nghiệm: - Ít nhất 03 năm kinh nghiệm đào tạo trong lĩnh vực F&B, chuỗi bán lẻ, thời trang, bảo hiểm.

Yêu cầu về kỹ năng: - Ưu tiên nam - Kỹ năng phân tích, tổng hợp, kỹ năng tạo động lực. - Kỹ năng giao tiếp, lắng nghe, thuyết trình. - Kỹ năng lập kế hoạch & quản lý công việc - Kỹ năng coaching, xử lý và giải quyết vấn đề, xử lý tình huống, có khả năng nhìn nhận, đánh giá con người. • Trung thực, nhanh nhẹn và có tinh thần trách nhiệm trong công việc.

Có thể đi công tác tỉnh

Tại Công ty TNHH Thời Trang Quốc Tế Savani Thì Được Hưởng Những Gì

• Lương thưởng thỏa thuận xứng đáng theo năng lực.

• Làm việc tại SAVANI – Chuỗi thời trang hàng đầu Việt Nam

• Tham gia vào những dự án lớn, áp dụng công nghệ hiện đại.

• Cơ hội thăng tiến và phát triển bản thân, được tự xây dựng đội ngũ mới, trải nghiệm, thử thách và độc lập trong công việc.

• Được tham gia các hoạt động teambuilding, nghỉ mát hàng năm của công ty.

• Làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động, nhiều hoạt động gắn kết thành viên trong công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thời Trang Quốc Tế Savani

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin